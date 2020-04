COVID-19 : Les Belges ont contribué à l’achat de plus de 1.000 boîtes de fruits et de légumes à destination des personnes qui travaillent en première ligne en cette période de crise

Fin mars, la start-up belge Kadonation a démarré une initiative ayant pour but de soutenir ceux qui portent assistance en ces temps difficiles. Pour chaque tranche de 15 euros offerte, Kadonation prévoit une boîte remplie de fruits et de légumes pour une personne qui travaille en première ligne et sa famille.

Ces ‘Boostbox’ ont, depuis, été livrées sur leur lieu de travail: dans des hôpitaux et des maisons de repos dans toute la Belgique. Ainsi, ces personnes évitent de faire la queue dans les magasins pour obtenir leur dose quotidienne de fruits et de légumes, et elles préservent leur système immunitaire à l’aide d’un boost vitaminé bien mérité. L’initiative fonctionne. Au total, les Belges ont déjà rassemblé plus de 1.000 boîtes familiales pour les collaborateurs du secteur des soins de santé.

« Nous avons rapidement eu l’idée de mettre à disposition notre plateforme, qui permet de facilement rassembler de l’argent en groupe, pour lancer une action au profit des héros des dernières semaines. Nous sommes émus par les nombreuses réactions et nous sommes incroyablement fiers que nous ayons pu – grâce aux généreux donateurs – distribuer des boîtes à ceux qui travaillent en première ligne », clarifie Jelle Van Roosbroeck de Kadonation.

« Pour nous, ces 1.000 Boostbox ne représentent pas la fin de cette action. Nous poursuivons nos efforts. Les personnes intéressées, qu’elles soient des particuliers ou des organisations, peuvent contribuer via kadonation.com. Les institutions de soins de santé peuvent également continuer à commander des boîtes, même si nous avons désormais une liste d’attente, due au grand succès de l’action. »