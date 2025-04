TEST : Google Pixel 9a – Voici notre avis après 3 semaines d’utilisation.

J’attends avec impatience chaque nouvelle sortie de smartphone chez Google. Pourtant, je n’ai jamais vraiment compris le positionnement de la gamme « a ». À chaque fois qu’un nouveau modèle sort, ses grands frères sont déjà en promotion, alors qu’ils sont techniquement supérieurs. Bref, voyons ce que ce petit dernier de Google a dans le ventre après 3 semaines de test.

Design – Adieu le Bandeau Iconique des Pixel

L’un des changements les plus notables, c’est la quasi-platitude de l’arrière du téléphone. Autant avant je n’étais pas fan du bandeau (avec les modules photo) sur les Pixel, autant à force, je m’y suis tellement habitué que maintenant, son absence me manque. Même si le bandeau arrière était imposant, il faisait partie de l’identité des Google Pixel et, avec une coque, je le trouvais même esthétique.

Pour ceux qui n’utilisent pas de coque (mauvaise habitude), ce dos plat permettra au moins de se distinguer des autres marques. En revanche, pour ceux qui en placent une, cette originalité visuelle sera moins perceptible.

L’absence du bandeau donne un aspect un peu cheap, et ne renvoie pas vraiment une sensation de qualité. De plus, ce fameux bandeau servait aussi à protéger les optiques. Là, sans lui, le verre est presque directement en contact avec la surface sur laquelle on pose le téléphone. Je respecte le choix de design, mais personnellement, je préfère l’ancien style (avec le gros bandeau qui donnait du caractère au téléphone), comme sur le reste de la gamme.

Cela peut sembler être un détail pour beaucoup, mais me concernant, quand je pose mon smartphone sur une table et que je tape directement dessus, j’aime qu’il reste bien stable. Ce n’est malheureusement pas le cas ici sans la coque. Heureusement, avec la coque, tout devient parfaitement plat et stable.

Autre changement important : les bords du téléphone. Sur le Pixel 8a, que j’ai utilisé pendant 8 mois, j’appréciais les bords arrondis, faciles à prendre en main et non agressifs. Sur le 9a, comme sur les autres modèles de la marque, les bords sont plus anguleux (même avec une coque). C’est moins agréable au toucher, mais ce n’est pas non plus dérangeant.

Concernant l’écran, les bordures sont désormais uniformes tout autour, alors que sur le 8a, elles étaient plus épaisses en bas et plus fines en haut. Je trouve ça plus esthétique, et ça rend le bezel moins visible.

Le Pixel 9a est proposé en quatre couleurs : obsidienne, porcelaine, iris et pivoine. Pourquoi se limiter à des tons classiques quand on peut ajouter un peu de fun et de gaieté ?

Caractéristique Google Pixel 8a (128 Go) Google Pixel 9a (128 Go) Écran 6.1 pouces OLED, FHD+ (1080 x 2400), 120 Hz, HDR, jusqu’à 2000 nits (pic) 6.3 pouces pOLED, FHD+ (1080 x 2424), 120 Hz adaptatif (60-120 Hz), HDR, jusqu’à 2700 nits (pic) Processeur Google Tensor G3 Google Tensor G4 RAM 8 Go LPDDR5X 8 Go LPDDR5X Stockage 128 Go UFS 3.1 128 Go UFS 3.1 Appareil Photo Arrière Principal : 64 MP Quad PD, ƒ/1.89, OIS, Double Pixel PDAF – Ultra Grand-Angle : 13 MP, ƒ/2.2 Principal : 48 MP Quad PD, ƒ/1.7, OIS, Double Pixel PDAF, CLAF – Ultra Grand-Angle : 13 MP, ƒ/2.2 Appareil Photo Avant 13 MP, ƒ/2.2 13 MP, ƒ/2.2 Batterie 4492 mAh 5100 mAh Charge Filaire 18W, Sans fil 7.5W Qi Filaire 23W, Sans fil 7.5W Qi Sécurité Capteur d’empreinte digitale sous l’écran Capteur d’empreinte digitale sous l’écran Résistance IP67 IP68 Connectivité Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C Logiciel Android 14 Android 15 Mises à jour 7 ans de mises à jour (OS et sécurité) 7 ans de mises à jour (OS et sécurité) Dimensions 152.1 x 72.7 x 8.9 mm 154.7 x 73.3 x 8.9 mm Poids 188 g 185.9 g Matériaux Dos en plastique, cadre en aluminium Dos en plastique, cadre en aluminium Couleurs Charbon, Océan, Kora, Aloé Obsidienne, Porcelaine, Iris, Pivoine

Les caractéristiques complètes sont disponibles sur le site de Google Store.

Écran – Toujours au Top, Taille en Hausse

Les écrans des modèles précédents étaient déjà parmi les meilleurs du marché, et ce modèle ne déroge pas à la règle. On passe d’un écran de 6,1 pouces sur le Pixel 8a à 6,3 pouces sur le 9a. La différence n’est pas flagrante à l’œil, mais c’est toujours ça de gagné en surface, sans que ça ne gêne la prise en main. Même moi, avec mes mains d’ado de 17 ans, je le tiens sans problème. Je préfère d’ailleurs les petits smartphones aux très grands.

La dalle est une pOLED avec une définition Full HD+ (1080 x 2424 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le pOLED permet des écrans plus fins, plus légers et plus flexibles — et côté qualité, c’est vraiment excellent.

Le taux de rafraîchissement est adaptatif entre 60 et 120 Hz. Une fois qu’on s’est habitué au 120 Hz, c’est difficile de revenir en arrière, même si ça consomme un peu plus de batterie.

Un point important, souvent négligé sur les modèles d’entrée de gamme : la luminosité. Ici, elle atteint 2700 nits en pic et 1800 nits en HDR, soit quasiment le niveau d’un Samsung S25, qui coûte presque deux fois plus cher !

Puissance – Le Cœur du Pixel 9a comme celui de ses aînés

Ce n’est pas le point fort habituel des Pixel, mais ici, grosse nouveauté : même si le Pixel 9a est le modèle le moins puissant de la gamme, il embarque le même processeur que les Pixel 9 et 9 Pro, le Tensor G4 (avec une fréquence différente, bien sûr) et 8Go de RAM.

La puissance est largement suffisante pour ceux qui ne jouent pas. Personnellement, je suis tout le temps sur plusieurs réseaux sociaux en même temps, et le smartphone ne rame jamais ! Même pour retoucher des photos ou faire un petit montage vidéo, il s’en sort très bien.

J’ai fait tourner plusieurs tests identiques sur le Pixel 8a et le 9a, et ce dernier est seulement 5 à 10 % plus rapide, ce qui n’est pas énorme non plus.

Pour un usage quotidien, que ce soit pour un ado comme moi ou un adulte qui ne joue pas, la puissance est largement suffisante.

Photos – La Photographie à l’Épreuve du Quotidien

Un critère très important pour moi, c’est la qualité photo. J’avais lu qu’elle avait été améliorée par rapport au 8a, qui faisait déjà de superbes photos.

Les modules photos ont évolué :

Optiques arrière :

Quad PD de 48 MP Double pixel avec OIS (stabilisation optique) + CLAF (amélioration de la mise-au-point) – ƒ/1,7

Caméra ultra grand angle 13 Mpx – ƒ/2,2

Optique avant :

Caméra ultra grand angle 13 Mpx – ƒ/2,2

En plein jour, je n’ai pas constaté de différence majeure. En zoomant beaucoup, les photos du Pixel 8a sont même un peu plus nettes, grâce à ses 64 Mpx contre 48 Mpx pour le Pixel 9a.

En revanche, là où le 9a dépasse clairement le 8a, c’est en photo de nuit ou en basse lumière. Il y a moins de bruit, et la qualité est nettement meilleure. On n’est pas encore au niveau du Pixel 9 Pro, mais c’est déjà un gros pas en avant.

Autre amélioration notable : la stabilisation optique et électronique de l’image, absente sur le 8a.

Le mode Add Me (qui permet de prendre une photo en deux fois pour y ajouter une personne) a été ajouté sur le 9a. Je l’ai utilisé quelques fois au début, pour m’amuser, mais ce n’est pas un mode que j’utilise régulièrement, ni qui justifierait à lui seul de changer de téléphone.

Quand je suis passé au Pixel 8a, je venais d’un Samsung. J’étais habitué aux couleurs bien flashy qui embellissent les photos. Chez Google, le rendu est plus fidèle à la réalité. J’ai eu du mal au début, mais après presque un an, si une photo manque un peu de peps, je la retouche, mais jamais autant que sur un Samsung, pour garder un côté naturel.

Comme sur le 8a, il n’y a pas de zoom optique. Même si ça peut être un peu frustrant quand on prend beaucoup de photos comme moi, au quotidien, on finit par l’oublier. En tant qu’amateur de belles photos, je ne parle pas du zoom numérique — pour moi, c’est une fonction presque inutile, même si la qualité reste plus qu’acceptable pour la majorité des gens. Le zoom x2 est bon, mais recadrer une photo fait perdre encore plus en qualité. Si le zoom est important pour vous, il vaut mieux passer au modèle supérieur.

Le mode photo sera testé de long en large lors de nos vacances en Corée du Sud pendant les congés de printemps.

Son – Un Petit Ajustement Nécessaire

Je n’écoute pas de musique via les haut-parleurs du téléphone, mais je regarde beaucoup de vidéos. Le son m’a paru un peu étrange au début, comme s’il venait plus du bas que du haut. J’ai dû faire quelques ajustements dans les réglages pour corriger la balance.

Autonomie – Plus de Batterie et Consommation Maîtrisée

La batterie gagne 12 % de capacité, avec 5100 mAh contre 4492 mAh sur le Pixel 8a. J’ai lancé les mêmes vidéos sur les deux téléphones en parallèle, avec la luminosité identique. La consommation est quasiment la même, avec un très léger avantage pour le Pixel 9a.

La recharge n’est pas très rapide, comme d’habitude chez Google, mais grâce à cette grande batterie, je tiens facilement une journée complète avec un usage classique pour un ado de 17 ans (c’est-à-dire beaucoup de réseaux sociaux).

Mises à jour Android pendant 7 ans

J’ai mis un peu de temps à m’habituer à Android stock en passant chez Google, mais aujourd’hui, je trouve ça vraiment simple et agréable à utiliser. Le gros avantage, c’est de recevoir les mises à jour Android beaucoup plus vite que chez d’autres marques.

Les 7 ans de mises à jour me font toujours sourire : je ne connais personne qui garde son téléphone aussi longtemps, et je doute qu’une batterie tienne 7 ans sans grosse perte de capacité.

Deux versions de stockage sont proposées : 128 Go et 256 Go. Contrairement à Samsung, Google réussit à maintenir le prix de son smartphone milieu de gamme : 549 € et 649 €.

Gemini

Comme je n’ai pas encore 18 ans, certaines fonctionnalités de Gemini sont désactivées. J’utilise les autres presque tous les jours, mais uniquement pour des fonctions de base. Même si c’est un argument marketing important pour Google (surtout face à Apple, qui est encore loin derrière en matière d’IA), je n’ai pas d’avis tranché sur le sujet.

Prix

Depuis que j’ai testé le Pixel 8a, je trouve que ces smartphones d’entrée de gamme chez Google sont vraiment bluffants pour leur prix.

Après trois semaines de test du Pixel 9a, je ne vois pas de différence significative qui justifierait l’achat de ce modèle. À mes yeux (de jeune), le Pixel 8a, disponible entre 350 € et 400 €, reste un meilleur choix.

Cependant, si vous êtes intéressé par le boîtier Google TV Streamer 4K (valeur : 119 €), sachez qu’il est offert pour tout achat du Pixel 9a jusqu’au 11 mai 2025. Dans ce cas, l’achat du Pixel 9a devient intéressant, car il revient à 430 €, soit à peine plus que le modèle précédent.

Google Pixel 9a 549 € 8.2 Design 7.5/10

















Ecran 9.0/10

















Performances 8.5/10

















Photos 8.0/10

















Autonomie 8.0/10

















On aime L’écran pOLED de qualité et lumineux

Le processeur Tensor G4, identique aux modèles plus haut de gamme

Les performances pour un usage quotidien

Les photos de jour et de nuit

L’autonomie On aime moins Les bords tranchants, moins confortables en main que les arrondis du Pixel 8a.

Pas de réelle révolution face au 8a

La charge toujours un peu lente Acheter