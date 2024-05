TEST – Google Pixel 8a : Une merveille irréprochable ?

Le Pixel 8a intrigue. Sur le papier, il ressemble beaucoup à ses grands frères, le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. Même processeur, même puce graphique, même qualité d’image, même design élégant, mais disponible à un prix bien plus accessible.

Alors, est-ce le smartphone idéal ? Faut-il craquer pour ce nouveau modèle signé Google ? Ou y-a-t-il un piège dissimulé sous le tapis ?

Pour le savoir, j’ai eu la chance de pouvoir tester le Pixel 8a en avant-première. Je vais vous dévoiler tout ce qu’il faut connaitre sur ce smartphone atypique. Accrochez-vous bien, car nous allons plonger dans les méandres du Pixel 8a.

Découverte d’un “petit” smartphone, sans l’être.

Me voilà enfin en possession de ce Pixel 8a ! Ayant déjà succombé au charme de ses grands frères, j’étais impatient de découvrir ce petit nouvel objet qui, sur le papier, leur ressemble beaucoup.

Dès le déballage, on retrouve une certaine sobriété et une élégance qui caractérisent les smartphones Google. La boîte, fine et élégante, renferme un le Pixel 8a accompagné de son câble de recharge et d’un adaptateur. Ses lignes épurées et sa finition impeccable lui donnent un look résolument premium.

Côté dimensions, on est proche du Pixel 8, avec un format de 152,1 x 72,7 x 8,9 mm pour un poids de 188 g. Le Pixel 8a est donc un poil plus grand et plus lourd que son grand frère, mais il profite d’un écran légèrement plus petit. Cela dit, les deux smartphones adoptent la même technologie d’écran, avec une dalle AMOLED FHD+ de 2400 x 1080 pixels offrant une définition de 428 ppi et une luminosité maximale annoncée de 2000 nits en extérieur.

Google ose encore une fois la couleur, et ce Pixel 8a se décline dans un superbe Bleu Azur, légèrement plus foncé que celui du Pixel 8 Pro.

La qualité de construction semble irréprochable. Au toucher, le smartphone est agréable, même si je le trouve un peu petit pour mes mains (je suis habitué à de grands smartphones). Un bémol cependant : les côtés sont un peu glissants, et j’ai failli faire tomber le téléphone à plusieurs reprises. Heureusement, la coque installée résout ce problème tout en protégeant le smartphone des chutes.

Petit détail, contrairement à la coque du Pixel 8 Pro dont la coque est rugueuse et qui accrochait les poussières, mais comme celle du Pixel 8, celle-ci est douce au toucher et ne retient pas les traces de doigts ni la poussière.

En résumé, le Pixel 8a fait une très belle première impression. Son design est élégant, sa finition impeccable et ses matériaux semblent de qualité. J’ai hâte de le tester plus en profondeur pour découvrir toutes ses fonctionnalités et voir s’il est aussi performant qu’il en a l’air.

Allumage et premières surprises

C’est parti pour l’allumage du Pixel 8a ! Après l’avoir déballé, je suis impatient de le mettre en marche et de découvrir ses entrailles.

Première étape : la configuration. Google nous propose une méthode simple et rapide : le transfert des données depuis un autre Pixel. En quelques minutes, et sans aucune intervention de ma part, tout est en place, applications installées et mises à jour comprises.

Ni une, ni deux, je lance l’application “Device Info” pour comparer les spécifications du Pixel 8a et de ses aînés. Et là, surprise ! Le processeur Tensor G3 est le même, avec les mêmes fréquences ! Malheureusement, l’application ne donne pas d’informations sur la finesse de gravure du processeur du Pixel 8a, mais il semblerait qu’elle soit identique aux autres smartphones de la série.

Deuxième surprise : le GPU est également le même, le Immortalis-G715s MC10. Sans être ni le moins bon, ni le meilleur, il suffit à faire tourner la plupart des jeux sans pousser les graphismes au maximum.

Je continue mon exploration des composants et constate que la plupart est quasiment identique, à quelques détails près : la quantité de mémoire RAM, la taille et la définition de l’écran…

Parlons justement de cet écran. Il est magnifique, avec sa dalle OLED de 6,1 pouces et son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Malheureusement, le rafraîchissement est dynamique, mais uniquement de 60 à 120Hz, la fréquence ne diminue pas jusqu’à 1Hz ce qui signifie qu’il ne s’adapte pas automatiquement au contenu affiché pour réduire la consommation d’énergie.

En résumé, cet allumage du Pixel 8a a été riche en surprises, et plutôt bonnes ! La présence du même processeur et du même GPU que le Pixel 8 et 8 Pro est une excellente nouvelle, et l’écran OLED de 6,1 pouces est vraiment magnifique.

Test de performance et une surprise inattendue

C’est l’heure de passer aux choses sérieuses : le test de performance du Pixel 8a ! Outre sa date de sortie plutôt inhabituelle (milieu de vie de la gamme des Pixel 8), un autre point m’avait intrigué : la présence du même processeur et du même GPU que sur le Pixel 8 Pro. Était-ce possible ?

Pour en avoir le cœur net, Matyas a lancé l’application “Performance Test Mobile” sur les trois smartphones. Et les résultats sont tombés : IDENTIQUES !

Il n’en revenait pas, et moi non plus ! Comparé à son Samsung S22, le Pixel 8a s’est avéré 50 à 100% plus performant sur les tests CPU et GPU. Il n’aurait jamais pensé qu’un smartphone milieu de gamme puisse écraser son Samsung S22 (même un peu plus vieux).

Même si Google ne semble pas vouloir se lancer dans une course effrénée à la puissance, il est indéniable que leur processeur maison, le Tensor G3 est assez puissant pour un usage courant et même pour les utilisateurs les plus exigeants.

Cette performance inattendue du Pixel 8a est d’autant plus surprenante que son prix est bien inférieur à celui du flagship de Google.

Un appareil photo qui a du potentiel, mais…

Passons maintenant à l’un des points forts des smartphones Pixel : la photo (et l’IA qui améliore les photos).

Sur le Pixel 8, j’ai été bluffé par les capacités de l’intelligence artificielle et l’amélioration qu’elle apporte aux photos. Je craignais qu’avec un prix en baisse, la qualité des photos du Pixel 8a soit moins bonne.

Mes premiers tests, réalisés dans la pénombre de mon salon, n’ont fait que confirmer mes craintes. La différence de qualité avec le Pixel 8 Pro était évidente, ce qui est souvent le cas dans des conditions difficiles comme le manque de luminosité. L’IA permet d’améliorer la qualité générale des photos mais le résultat est moins bon que sur le Pixel 8.

En revanche, en plein jour, les choses s’améliorent nettement. Si l’on ne compare pas les photos côte à côte avec celles du Pixel 8 ou du Pixel 8 Pro, le résultat est tout à fait satisfaisant. Les couleurs sont belles et précises, sans l’accentuation excessive que l’on retrouve parfois chez d’autres smartphones.

Globalement, la qualité photo du Pixel 8a est très bonne. Il manque un zoom optique d’au moins 2x et une meilleure gestion en basse lumière, mais pour la plupart des utilisateurs, cela devrait largement suffire.

Nous réaliserons un test photo complet dans un prochain article pour vous donner un avis plus précis.

La différence se joue dans les détails

Comme je le disais précédemment, le Pixel 8a se différencie de ses grands frères par des détails plus ou moins importants.

Voici quelques-uns d’entre eux :

Vidéo frontale : Le Pixel 8 peut filmer en 4K 60 FPS à l’avant, tandis que le Pixel 8a se contente de la 4K à 30 FPS.

Protection d’écran : Le Pixel 8a utilise un verre Gorilla Glass 3, moins résistant que le Gorilla Glass Victus du Pixel 8.

Batterie : La capacité de la batterie du Pixel 8a est de 4492 mAh, contre 4575 mAh pour le Pixel 8. Malgré cette légère différence, l’autonomie devrait être quasiment la même.

Charge : La vitesse de charge est également plus lente sur le Pixel 8a, avec seulement 18W (7,5W sans fil), contre 27W (18W sans fil) pour le Pixel 8.

Personnellement, à part la vitesse de charge que je trouve vraiment lente, ces différences ne me semblent pas gênantes. Le Pixel 8a reste un excellent smartphone, avec des performances impressionnantes pour son prix.

Un smartphone complet boosté à l’IA

Même s’il est considéré comme le modèle d’entrée de gamme de la série Pixel 8, le Pixel 8a n’a rien à envier à ses grands frères en termes de fonctionnalités.

Voici quelques-unes des fonctionnalités dont il dispose :

Best Take : Cette fonction prend plusieurs photos d’affilée lors d’une prise de groupe et permet ensuite de choisir la meilleure photo parmi celles prises en changeant les visages des personnes. Une fonction amusante et plutôt efficace, même si je ne l’ai jamais utilisée.

: Cette fonction prend plusieurs photos d’affilée lors d’une prise de groupe et permet ensuite de choisir la meilleure photo parmi celles prises en changeant les visages des personnes. Une fonction amusante et plutôt efficace, même si je ne l’ai jamais utilisée. Audio Magic Eraser : Cette fonctionnalité permet de réduire le bruit dans les vidéos. Tellement efficace que j’envoie souvent les vidéos que je prends avec mon autre smartphone ou ma caméra d’action pour supprimer les bruits ambiants à l’aide de l’IA de Google. L’efficacité est tout aussi bonne sur le Pixel 8a que sur le Pixel 8 Pro.

: Cette fonctionnalité permet de réduire le bruit dans les vidéos. Tellement efficace que j’envoie souvent les vidéos que je prends avec mon autre smartphone ou ma caméra d’action pour supprimer les bruits ambiants à l’aide de l’IA de Google. L’efficacité est tout aussi bonne sur le Pixel 8a que sur le Pixel 8 Pro. Magic Editor amélioré : J’ai été particulièrement surpris par cette fonctionnalité lorsque j’ai pris une photo de paysage à la montagne et que le Pixel 8 m’a proposé de supprimer les pylônes et les personnes indésirables. L’efficacité est variable, mais plutôt bonne et surtout bien meilleure que si j’avais essayé de faire les corrections moi-même sur ordinateur.

: J’ai été particulièrement surpris par cette fonctionnalité lorsque j’ai pris une photo de paysage à la montagne et que le Pixel 8 m’a proposé de supprimer les pylônes et les personnes indésirables. L’efficacité est variable, mais plutôt bonne et surtout bien meilleure que si j’avais essayé de faire les corrections moi-même sur ordinateur. Circle to Search : J’adore cette fonctionnalité et je l’utilise de plus en plus. Elle permet d’effectuer une recherche en entourant ce qui nous intéresse sur l’écran. Pour mes recherches, je mets le smartphone en mode photo, j’active Circle Search en maintenant le bouton central et j’entoure ce qui m’intéresse. Cette méthode de recherche me fait gagner un temps fou !

En plus de ces fonctionnalités, le Pixel 8a bénéficiera également de mises à jour pendant 7 ans.

L’avis de la Génération Z

J’ai décidé de demander l’avis d’amis de la Génération Z pour avoir une perspective différente de la mienne.

Maxime (14 ans) a été immédiatement impressionné par le design du Pixel 8a, qu’il a trouvé “magnifique” en bleu. Il l’a trouvé un peu lourd par rapport à son S24, mais a apprécié la taille parfaite. Il a également été bluffé par la qualité de l’écran, même s’il a remarqué un bord noir qu’il ne trouve pas choquant.

Quant aux photos, il a été subjugué par la qualité, même s’il a trouvé les couleurs moins vibrantes que sur son Samsung S24. Il comprend cependant que Google préfère reproduire des couleurs plus réalistes et trouve que le parti pris est louable.

Le prix de 549€ l’a agréablement surpris, et encore plus avec les offres de reprise et de bons d’achat proposées par Google au lancement.

Les avis d’Anthony et Candice (utilisateurs d’Apple), tous deux dans la vingtaine, étaient similaires. Candice, particulièrement sensible à la qualité des photos, a trouvé la qualité du Pixel 8a “dingue” et le smartphone magnifique.

Matyas (16 ans), qui a une vision plus technique, a directement relevé les points négatifs : le poids trop lourd et le contour d’écran trop large. Cependant, il a apprécié la qualité et le taux de rafraîchissement de l’écran, le design arrondi et la taille parfaite pour ses mains.

Analysant les spécifications techniques, il a été déçu par la charge limitée à 18W et l’absence de zoom optique. Il a néanmoins apprécié l’autonomie, la couleur bleue et la finition générale.

En résumé, le Pixel 8a semble plaire à la Génération Z, notamment pour son design élégant, son excellent appareil photo et son prix attractif.

Conclusion

Le Pixel 8a est un smartphone qui offre un excellent rapport qualité-prix (surtout avec son offre de lancement).

Il est idéal pour les jeunes utilisateurs qui recherchent un smartphone performant, élégant et abordable.

Techniquement très proche du Google Pixel 8, il reprend la plupart de ses fonctionnalités à un prix bien plus accessible.

La question du choix entre le Pixel 8a et le Pixel 8 se pose donc. Hors promotion, il est difficile de trancher, car les différences entre les deux smartphones sont minces mais importantes, pour une différence de prix non négligeable.

Le Pixel 8 offre une meilleure qualité photo, un zoom optique, une recharge plus rapide et une protection d’écran plus résistante.

Cependant, le Pixel 8a est souvent disponible en promotion à un prix très attractif, ce qui le rend encore plus intéressant.

De plus, il bénéficie des dernières technologies en matière d’IA développées par Google et fait d’excellentes photos.

Si vous recherchez un smartphone performant, élégant, doté d’un excellent appareil photo et de nombreuses fonctionnalités innovantes, le Pixel 8a est une excellente option, surtout s’il est disponible en promotion.

Si vous avez besoin de la meilleure qualité d’image possible, d’une finition un peu plus solide et d’une recharge rapide, le Pixel 8 est un meilleur choix.

Toutes les photos du Google Pixel 8a sont disponibles ici. Crédits : Nicolas Varga et Audrey Dricot.

Google Pixel 8a 549 € 8.4 Autonomie 8.0/10

















Design 9.0/10

















Puissance 8.0/10

















Qualité photo 8.0/10

















Fonctionnalité IA 9.0/10

















On aime Même CPU et GPU que le Pixel 8 et Pixel 8 Pro

L’écran arrondi et sa qualité

7 ans de mise à jour garantie

Les mêmes fonctionnalités IA que le Pixel 8 et Pixel 8 Pro On aime moins Charge lente

Le poids

Absence de zoom optique

Pas de mode macro Acheter