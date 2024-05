TEST – Huawei Watch Fit 3 : Cette montre fait-elle face à la concurrence ?

Huawei présente sa nouvelle montre, la Watch Fit 3, une montre santé au design inspiré d’Apple, et qui propose un excellent rapport qualité-prix. Cette montre au prix compétitif de 159,99€ sera-t-elle au niveau de ses concurrentes ?

Huawei : un retour en force ?

Victime de restrictions imposées par les États-Unis, Huawei a vu son prestige et ses parts de marché diminuer au niveau mondial (sauf en Chine). La marque tente de reconquérir le terrain, d’abord sur le marché des objets connectés, en proposant des produits de qualité à des prix attractifs.

Si les produits Huawei sont généralement de bonne qualité, le public reste parfois frileux à l’idée d’acheter des produits de la marque. Pourtant, le rapport qualité-prix-prestation est souvent l’un des meilleurs du marché !

Notre équipe de test pour la Huawei Watch Fit 3

Afin de tester en profondeur la Huawei Watch Fit 3, nous avons unis nos forces grâce à des profils variés :

Matyas : Utilisateur expérimenté de montres Huawei, connaissant parfaitement leurs fonctionnalités et sportif accompli.

: Utilisateur expérimenté de montres Huawei, connaissant parfaitement leurs fonctionnalités et sportif accompli. Audrey : Adepte de l’Apple Watch SE mais qui n’hésite pas à tester tout ce qu’on lui propose.

: Adepte de l’Apple Watch SE mais qui n’hésite pas à tester tout ce qu’on lui propose. Nicolas : Rédacteur du test, doté d’une connaissance technique des objets connectés.

Unboxing & Connexion

Dès la première prise en main, le design de la montre a suscité des avis mitigés. Si Huawei présente le changement de forme (de rectangulaire à presque carrée) comme le fruit de recherches approfondies, la ressemblance avec l’Apple Watch est indéniable. La montre est légère (26 g sans bracelet) et fine (9,9 mm d’épaisseur), soit 10% de moins que son prédécesseur.

Un élément distinctif est la molette rouge, qui ne m’a pas convaincu lors de la présentation mais qui m’a charmé avec le temps.

Audrey, la moins geek de l’équipe, était impatiente de découvrir la montre et de la comparer à son modèle habituel. Elle a apprécié le style féminin du modèle Moon White, avec son cadran et son bracelet assortis.

Ayant reçu la montre en avant-première, nous avons dû télécharger Huawei Health en version bêta, ce qui limitait les fonctionnalités de l’application. Heureusement, quelques jours après la levée de l’embargo et le téléchargement de la version officielle de l’application, nous avons pu profiter pleinement de la montre. L’installation et la connexion se sont déroulées sans problème, aussi rapidement que pour n’importe quelle autre montre.

En plus de sa forme carrée, la Watch Fit 3 se distingue par son écran plat, contrairement aux modèles Apple incurvés. Cela lui confère un look plus sportif et plus “geek”, comme si l’on portait un mini écran plat au poignet. La molette rouge, initialement déroutante, apporte finalement une touche d’élégance et de dynamisme à la montre. Même si je ne l’ai pas portée de longues périodes, je l’ai trouvée particulièrement légère, surtout en comparaison de ma Garmin Epix Gen 2.

Audrey a apprécié le bracelet texturé. Bien qu’elle soit une adepte d’Apple elle a même dit que cette montre était plus jolie et mieux finie que son Apple Watch SE, et qu’elle la trouvait plus « unisexe ». Elle a également apprécié sa légèreté et son écran plus grand, plus agréable pour une utilisation quotidienne.

Matyas, quant à lui, a trouvé la montre trop féminine à cause de la couleur du bracelet. Il a cependant apprécié l’écran carré qui lui permet de consulter plus de données et de mieux voir les notifications de sa chérie.

Nous sommes tous les trois unanimes sur la qualité globale de la montre et la définition de l’écran, qui sont excellentes. Huawei est connu pour la qualité de ceux-ci, et la Watch Fit 3 ne fait pas exception.

Si je suis personnellement adepte des écrans ronds, je reconnais qu’un écran carré est plus pratique pour consulter des données. Cependant, d’un point de vue stylistique, je trouve ça moins élégant qu’un cadran classique (note d’Audrey : “Pourquoi, tu te trouves élégant pour le reste ?”).

L’écran de la Huawei Watch Fit 3 : Une expérience visuelle immersive

L’écran de 1,82 pouce Hybrid AMOLED de la Huawei Watch Fit 3, avec sa résolution de 480 x 408 pixels et sa densité de 347 ppi, offre une expérience visuelle exceptionnelle. Les couleurs sont vives et éclatantes, le contraste est profond et la définition est remarquable. Grâce à sa bordure fine, l’écran occupe 77 % de la surface du cadran.

Audrey apprécie particulièrement la présence d’une légère bordure autour de l’écran et préférant même le ressenti au toucher de l’écran plat que celui de sa montre Apple. La navigation sur l’écran est fluide et intuitive, et se fait entièrement au toucher.

Malgré l’annonce par Huawei d’une luminosité de 1500 nits avec un ajustement automatique, nous avons constaté que la luminosité ne s’adaptait pas correctement en plein soleil, restant trop sombre alors qu’en manuel il est possible d’augmenter la luminosité. C’est le genre d’amélioration qui se fera sans doute avec une mise-à-jour.

HarmonyOS : Un système d’exploitation fluide et personnalisable

HarmonyOS, le système d’exploitation de la Huawei Watch Fit 3, n’a pas connu de changements majeurs en termes de design ou de fonctionnalités par rapport aux versions précédentes. Cependant, il reste fluide et rapide, ne subissant aucun ralentissement pendant l’utilisation.

Un détail esthétique apprécié par Audrey est le code couleur attribué à chaque application. Par exemple, l’application “Coeur” est représentée par le rouge, et toutes les données liées à la santé cardiaque seront affichées dans cette couleur. Le sommeil est quant à lui représenté par le mauve, et ainsi de suite. Cette approche permet une identification rapide et intuitive des informations recherchées.

L’évolution d’HarmonyOS se poursuit, et Huawei continue d’avancer dans la bonne direction en ce qui concerne l’interface utilisateur. Ce système d’exploitation offre une expérience fluide et personnalisable, contribuant à l’attrait global de la Huawei Watch Fit 3.

Appels et messages : Une expérience fluide et performante

Lors d’une course au supermarché, Audrey m’a appelé pour me raconter des banalités. Après quelques minutes de conversation, elle m’a demandé si j’avais remarqué quelque chose. Perplexe, je lui ai répondu que non. Fièrement, elle m’a alors annoncé qu’elle alternait la discussion entre son téléphone et la montre, sans que je m’en aperçoive.

Effectivement, la qualité du microphone de la montre était impeccable. Cette fonctionnalité très pratique, absente sur ma montre habituelle, me manque cruellement.

Lors du test d’une précédente montre sous HarmonyOS, j’avais trouvé la vibration des notifications trop faible. Ce problème, qui persistait malgré plusieurs mises à jour et sur différents modèles testés, a enfin été résolu avec la Huawei Watch Fit 3. La vibration est désormais puissante et accompagnée d’un son de “moteur” distinctif. Plus aucune excuse pour manquer un appel ou un message d’Audrey !

Cependant, répondre aux messages depuis la montre reste impossible lorsqu’elle est connectée à un iPhone. En revanche, avec Android, il est possible d’utiliser des messages prédéfinis.

Mode Sport : Des performances correctes pour le bien-être général

Matyas a profité d’un citytrip à Budapest pour tester les fonctionnalités sportives de la montre, notamment le GPS en mode promenade et course à pied.

Avant d’évaluer la précision du GPS, il est important de rappeler que la Huawei Watch Fit 3 n’est pas une montre sportive orientée course. Elle ne dispose que d’un GPS mono-bande (GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS) et son prix est de 159,99€. De fait, comparer la précision de cette montre avec d’autres plus chères ou plus spécifiques (comme l’a fait Matyas avant que je ne lui tape sur les doigts), n’est pas fair-play.

Compte tenu de ces caractéristiques, il ne faut pas s’attendre à une précision GPS exceptionnelle. Matyas a effectivement constaté des écarts de précision et des mesures farfelues que ce soit en ville ou sur terrain dégagé. Pour une montre axée sur le bien-être général, la précision du GPS reste néanmoins suffisante pour la plupart des utilisateurs.

En mode course, la précision de la mesure du rythme cardiaque n’est pas non plus excellente, mais elle reste correcte pour un sportif lambda.

Les données de course fournies par la montre satisferont les coureurs occasionnels, mais pour un athlète comme Matyas qui s’entraîne pour la compétition, il manquera des données plus précises.

Par défaut, la montre propose 8 sports, mais une centaine d’autres peuvent être téléchargés depuis l’application. Les sports classiques sont disponibles et les données fournies sont suffisantes. De nouveaux sports ont récemment été ajoutés à l’application, tels que le football, le basketball, le padel, les e-sports et la course sur piste.

Suivi du sommeil : Des données intéressantes mais perfectibles

Audrey, souffrant de troubles du sommeil depuis longtemps, était la personne idéale pour tester cette fonctionnalité. Comme beaucoup de montres connectées, la Huawei Watch Fit 3 détecte automatiquement les phases de sommeil et même de sieste.

Un point positif à souligner : contrairement à d’autres montres, la Huawei Watch Fit 3 ne comptabilise pas les mouvements nocturnes comme des pas. En effet, lorsque Audrey fait des cauchemars et se débat dans son sommeil, son Apple Watch compte des pas comme si elle marchait, tandis que la Huawei différencie un réveil agité de quelques pas pour se rendre aux toilettes.

Fait rare, Audrey a trouvé cette montre confortable à porter même la nuit. D’habitude, elle rechigne à porter les montres de test pendant son sommeil, mais dans ce cas précis, elle n’a ressenti aucune gêne.

Voici quelques-unes des données de suivi du sommeil proposées par la montre :

Latence d’endormissement : Le temps nécessaire pour s’endormir. Les données semblent correctes.

: Le temps nécessaire pour s’endormir. Les données semblent correctes. Temps au lit : La durée entre le coucher et le lever.

: La durée entre le coucher et le lever. Phases de sommeil : Les phases classiques de sommeil sont détectées et semblent être exactes, à l’exception des réveils nocturnes où la montre indique parfois un sommeil léger.

: Les phases classiques de sommeil sont détectées et semblent être exactes, à l’exception des réveils nocturnes où la montre indique parfois un sommeil léger. Continuité du sommeil profond : Des données intéressantes, car plus le sommeil profond est continu, meilleur il est.

D’après son expérience et ses ressentis nocturnes, Audrey trouve que les données sont intéressantes mais pas hyper précises non plus. Par exemple, la Watch Fit 3 lui a indiqué un seul réveil durant la nuit, alors qu’elle a passé une nuit désastreuse et a subi beaucoup plus de micro-réveils. Cela peut s’expliquer par son pouls relativement constant, même en cas de nuit difficile, et par son agitation constante pendant la nuit. La montre ne distingue peut-être pas quand elle se retourne pour regarder l’heure ou se repositionner, confondant ces mouvements avec d’autres phases de sommeil.

Autonomie

Après douze jours d’utilisation, il est encore difficile de fournir des données définitives concernant l’autonomie de la montre.

En mode normal, avec une heure d’utilisation du GPS par jour et le SpO2 activé en permanence, la montre affiche une autonomie de 8 à 9 jours. Ce résultat est remarquable pour une montre de ce prix, de ce poids et dotée d’un grand écran couleur.

Lorsqu’Audrey a activé le mode “Always On” pour évaluer l’autonomie avec l’écran constamment allumé, une traduction imparfaite a été observée, “Toujours”. Bien que la traduction ne soit pas bonne, cette fonctionnalité maintient l’écran actif en permanence mais fait fortement baisser l’autonomie de la montre.

La recharge de la montre est rapide, passant de 0 à 100 % en une heure seulement. Le passage de 40 à 90 % ne prend que 36 minutes, ce qui est conforme aux standards des produits Huawei.

Néanmoins, l’embout du chargeur, bien qu’aimanté, a tendance à se détacher facilement de la montre. Il est donc important d’être vigilant lors de la connexion de la montre au câble de charge afin d’éviter qu’il ne se débranche.

Conclusion : Un excellent rapport qualité-prix dans la catégorie “santé – bien-être”

Au terme de nos tests, Audrey, Matyas et moi sommes unanimes : pour un prix ultra-compétitif de 159,99€, la Huawei Watch Fit 3 est la meilleure montre que nous ayons testée dans la catégorie “santé – bien-être”.

Des points forts indéniables

Cette montre se distingue par plusieurs points forts indéniables :

Un grand écran d’excellente qualité : La montre offre un large écran AMOLED d’une grande lisibilité et aux couleurs vives, procurant une expérience visuelle agréable.

: La montre offre un large écran AMOLED d’une grande lisibilité et aux couleurs vives, procurant une expérience visuelle agréable. Une autonomie remarquable : La montre affiche une autonomie de 8 à 9 jours en utilisation normale, ce qui vous permet de la porter toute la journée sans vous soucier de la recharge.

: La montre affiche une autonomie de 8 à 9 jours en utilisation normale, ce qui vous permet de la porter toute la journée sans vous soucier de la recharge. Des applications de santé “basiques” : La montre propose un ensemble d’applications de santé “basiques” telles que le suivi de la fréquence cardiaque, du sommeil et de l’activité physique, permettant de prendre soin de sa santé au quotidien.

Souvent comparée à une Apple Watch chinoise, la Huawei Watch Fit 3 se démarque par un design élégant et raffiné qui n’a rien à envier à sa concurrente. Pour nous, elle est même plus jolie, ce qui en fait un choix esthétique indéniable.

Pour ceux qui recherchent une montre connectée performante et élégante sans se ruiner, la Huawei Watch Fit 3 est une excellente affaire. Son rapport qualité-prix exceptionnel en fait un choix idéal pour les utilisateurs soucieux de leur santé et de leur bien-être.

La montre sera en vente dès le 22 mai au prix de 159,99€ pour la version caoutchouc et nylon, et 179,99€ pour la version cuir. Pendant la précommande, Huawei offre gratuitement des écouteurs HUAWEI Freebuds SE2 d’une valeur de 49€, ce qui rend l’attrait de cette montre encore plus incroyable !

Crédits : Nicolas Varga.

Huawei Watch Fit 3 159,99 € 8.6 Autonomie 9.0/10

















Design 9.0/10

















Qualité 9.0/10

















Donnée santé 8.0/10

















Données sportives 8.0/10

















On aime Qualité de l’écran

Forme d’écran “carrée” et design

Compatible Android et iOs

HarmonyOS rapide

Autonomie On aime moins Luminosité adaptative trop foncée

GPS single-band

