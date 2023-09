TEST – Garmin fenix 7S Pro Solar, notre avis sur cette montre pour sportif qui frôle la perfection.

Présentation de Matyas

Matyas, mon fils de (bientôt) 16 ans, est passionné d’athlétisme (course à pied) depuis 6-7 ans. Il porte une Garmin Forerunner 245 (un modèle qui date de 2019) depuis un peu plus que deux ans. L’année passée, pour compléter ses données d’entraînement, le père Noël lui a offert Garmin HRM-Pro Plus.

Pour vous donner une idée de ses performances et de son implication sportive, il a terminé les 20km de Bruxelles en 1h21, 10km en 38 minutes et 5km en 17 minutes.

Quand Garmin nous a proposé de tester pendant quelques semaines la fēnix 7S Pro Sapphire Solar Edition, il a bondi de joie. La condition pour que j’accepte, c’était qu’il teste la montre dans les moindres détails et qu’il me donne toutes les informations nécessaires pour écrire cet article.

Ce test reflète son avis avec mes mots.

Découverte du produit

Inutile d’en faire des tonnes sur le packaging, les montres Garmin sont toujours proposées dans de jolies boîtes qui donnent envie de les acheter, simplement pour les exposer.

La montre est magnifique, elle est en titane avec un revêtement en Carbon Gray et bracelet noir.

Ce modèle est disponible en trois tailles (42 mm, 47 mm et 51 mm), nous avons demandé à Garmin celui de 42mm qui s’accorderait mieux au fin poignet de Matyas.

L’autonomie des montres varie en fonction de la taille du cadran, car la batterie n’est pas la même. Par exemple la 42mm peut tenir jusqu’à 11 jours alors que le modèle de 51mm jusqu’à 28 jours ! La montre est petite et légère, elle ne pèse que 58g dans cette version en titane.

La qualité d’affichage est excellente grâce à un écran MIP (Memory In Pixel) transflectif, qui permet de faire des économies de consommation. Grâce à cette technologie, c’est la luminosité extérieure qui reflète la lumière au lieu d’un rétroéclairage gourmand en énergie. C’était tellement beau que j’ai d’abord cru que c’était du LCD classique.

La montre est belle et très élégante, son cadran et sa finition inspirent la solidité. Cette montre sera prête à accompagner Matyas partout durant ses vacances d’été.

Premiers « pas » avec la fēnix 7S Pro Sapphire Solar

La montre à son poignet, Matyas la configure en quelques minutes et commence à parcourir les menus et sous-sous-sous menus, toujours très nombreux chez Garmin. La fēnix 7S Pro est rapide et la navigation très fluide. Bien que tactile, par habitude et par facilité, il a toujours utilisé les boutons situés de part et d’autre du cadran.

Quelques minutes après avoir terminé de paramétrer la montre, il est sorti faire un jogging afin de comparer les nouvelles données proposées à sa Forerunner 245.

De retour de sa course de 10km, et alors que j’étais encore occupé à travailler, Matyas me bombarde de commentaires positifs. Je lui ai demandé de prendre des notes pour écrire ce test et surtout, me laisser travailler. Son enthousiasme était difficile à contrôler, il voulait continuer par une balade à vélo pour voir les autres informations et statistiques qu’il pourrait obtenir. Son premier constat a été la précision du GPS.

Autonomie et recharge solaire

Dans un précédent test, j’avais essayé la Garmin Forerunner 955 Solar. Je trouvais que la recharge solaire n’était pas nécessaire, surtout en Belgique.

Matyas a pu emmener la montre en vacances, sous le soleil de Turquie. Alors qu’il était dehors du matin au soir, la fēnix 7S Pro ne se rechargeait pas, mais se déchargeait beaucoup plus lentement. En utilisation normale (avec une séance de sport quotidien), il ne perdait que de 1 à 5% de batterie par jour au lieu de 8-9%. Le cadran solaire sur la montre est petit, mais il effectue le travail. À choisir, et pour la différence de prix, Matyas conseille la montre qui n’est pas Solar.

Toutes les options activées (sauf le SPO2), et avec une séance de jogging ou de vélo de 1h à 3h par jour, la montre tient une petite dizaine de jours. En activant le SPO2 toute la journée, elle ne tient plus que 5 jours (c’est le même constat sur toutes les montres, que ce soit Garmin ou d’autres marques).

En vacances au soleil, que ce soit en Turquie ou dans le sud de la France, l’autonomie monte à 14 jours (ce qui valide les chiffres donnés par Garmin !). Au niveau de l’autonomie, Matyas valide la montre.

Une montre pour coureur et cycliste ?

Matyas est un sportif passionné, il fait attention à son alimentation et accorde beaucoup d’intérêt à ses performances sportives et données de santé. Grâce à sa Garmin Forerunner 245 et à la sangle HRM-Pro Plus, il obtenait toutes les statistiques qui l’intéressaient.

La fēnix 7S Pro propose une majorité de ces données sans même avoir besoin de la sangle. De plus, la précision du GPS est grandement améliorée, il est ultra précis moins d’un mètre lorsque le terrain est dégagé et 2 à 3 mètres dans des rues étroites en ville. Pour Matyas, la précision du GPS est importante lors de ses courses, car en découlent une vitesse exacte et un chrono précis. Grâce à sa légèreté, il ne sent pas le poids de la montre quand il court.

Matyas a essayé plusieurs modes de course, dont celui où la montre propose un parcours selon les paramètres choisis (distance, type de course…). C’est la première fois qu’il testait ce mode, les indications sont claires et faciles à comprendre, contrairement à certains GPS de voiture dont l’écran est plus grand. À plusieurs reprises, il a utilisé la montre comme GPS (quand il faisait du vélo par exemple), il était à chaque fois ébahi par la précision et la clarté de la navigation.

Une autre fonctionnalité que Matyas a adorée lors de ses entraînements en fractionné, c’est la Stamina (estimation de l’énergie corporelle) en temps réel. Ça lui permet de ne pas trop pousser son corps dans ses retranchements. Alors que je m’entraîne en fractionné selon le temps, Matyas qui est un jeune sportif entraîné, utilise plutôt cette donnée.

Il a pu constater que les battements de cœur sont aussi précis sur la montre qu’avec le HRM-Pro plus. Grâce à l’équipement embarqué de la fēnix 7S Pro, Matyas n’a presque plus besoin de son HRM-Pro Plus, sauf pour quelques données de courses, moins importantes à ses yeux.

Matyas est un coureur, pas un cycliste. Néanmoins, il fait du vélo de course ou VTT pour varier ses entraînements, travailler d’autres muscles et récupérer. Les données dont il a besoin pour ses sorties vélos ne sont pas aussi importantes que celle de course. Il a essentiellement besoin de la carte embarquée, de la navigation et d’informations aussi “simples » que la distance, la vitesse, les battements de cœur. Sans être un expert dans ce domaine, les données proposées sont suffisantes pour son usage.

Matyas valide haut la main l’utilisation de la Garmin fēnix 7S Pro pour un athlète consciencieux dans ces deux disciplines.

Technologies embarquées

Cette nouvelle Garmin embarque le tout dernier firmware qui contient des innovations encore absentes des montres haut de gamme de la marque.

Pour n’en citer que quelques-unes :

La météo : avec une carte radar des précipitations, de la température, des nuages et des informations météorologies détaillées.

La fēnix 7S Pro intègre une lampe de poche (blanche ou rouge) au niveau supérieur du cadran. Alors que je considérais cette fonctionnalité comme un gadget, Matyas m’en a vanté tous les mérites. Elle est utile, non seulement pour se déplacer la nuit (pour ouvrir une porte, aller faire pipi la nuit sans déranger…), mais surtout, lors des sorties de course nocturnes, pour se faire voir des voitures. Un mode sympa est celui où la lumière clignote selon la cadence de course.

Le score de montée : Matyas est un coureur d’athlétisme, il est habitué à s’entrainer dans un stade, sur du plat. Dès que le terrain monte, ses performances chutent drastiquement. La fēnix 7S Pro offre une nouvelle donnée d’entraînement, le score de montée. Comme son nom l’indique, elle mesure la capacité à courir en montée et évalue la progression dans le temps en fonction du VO2 Max, de l’endurance et de la puissance en montée et de l’historique d’entraînement. Lors de course hors stade d’athlétisme, Matyas se rendait compte qu’il pêchait en efficacité en montée. Grâce à cette nouvelle donnée, il s’entraîne davantage en montée afin d’obtenir de meilleures performances en course.

Le score d’endurance : La montre met en relation la forme physique, l’entraînement et la capacité à maintenir des performances sur la durée. Cette donnée est également importante pour les coureurs comme Matyas.

La routine matinale : Maintenant disponible sur beaucoup de modèles, elle est également accessible sur cette montre. Je l’ai sur ma Garmin Epix Gen 2, et je trouve cette information, non pas vitale, mais intéressante. Matyas a suivi, presque à la lettre, les conseils d’entraînement proposés. En plus, elle donne des indications sur la qualité de sommeil, la forme physique, la météo du jour et bien d’autres. Matyas aime autant que moi cette fonctionnalité.

Garmin Pay : Pour un adolescent (ou même moi), qui oublie souvent sa carte de banque, cette fonction est très pratique. Elle permet de payer à un terminal avec sa montre que ce soit avec sa carte de débit, ou de crédit.

Conclusion

Vous l’aurez compris, la fēnix 7S Pro a complètement charmé Matyas. Il n’arrive pas à déterminer ce qu’il a préféré dans celle-ci, les données sportives, la précision du GPS, la praticité et j’en passe.

Le prix de 949,99€ ne la destine pas vraiment à des jeunes (Garmin propose des montres moins onéreuses plus adaptées à de jeunes sportifs). Le modèle standard de la fēnix 7 est disponible à partir de 649,99€, prix tout à fait en adéquation avec les performances proposées.

D’un point de vue technique, cette Garmin fēnix 7S Pro offre les mêmes capteurs, composants, fonctionnalités que la Garmin Epix Gen 2. Les différences majeures se trouvent au niveau de la technologie de l’écran (OLED contre MIP), de l’autonomie (affectée par la technologie d’écran) et de la lampe de poche intégrée.

S’il avait pu la garder, il l’aurait fait avec grand plaisir, mais comme toute bonne chose a une fin, il a dû la rendre à la fin de ses vacances d’été. Les données que proposaient la fēnix 7S Pro manquaient tellement à Matyas qu’àprès l’avoir renvoyée, il s’est offert la Garmin Forerunner 965 (300€ moins chère que celle-ci), qui lui convient tout autant.

