TEST – Huawei WATCH FIT 4 Pro : Simple évolution ou vrai bond en avant ?

Il y a un peu moins d’un mois, j’ai assisté à une conférence de presse Huawei à Bruxelles. L’occasion de découvrir leurs nouveautés aux côtés d’autres journalistes : les FreeBuds 6, la WATCH 5 (dont on reparlera très vite), et surtout, la WATCH FIT 4, déclinée en version Pro. C’est cette dernière que j’ai eu la chance de tester.

Lors de la présentation, Huawei a insisté sur les évolutions par rapport à la WATCH FIT 3, avec des promesses claires :

Un design encore plus fin et plus léger

Un GPS plus précis et réactif

Un suivi santé enrichi

Une analyse de course améliorée

Un nouveau connecteur de charge plus fiable

Déjà séduite par la WATCH FIT 3, j’étais impatiente de voir si cette nouvelle version allait tenir ces promesses, d’autant que Huawei a consacré plus de 20 % de son chiffre d’affaires 2024 à la recherche et développement.

C’est donc avec enthousiasme que je suis repartie de l’événement avec la WATCH FIT 4 Pro noire, équipée de son bracelet fluoroélastomère 3D « Wave Style Grooves ». Il ne me restait plus qu’à la tester et vérifier si elle tiendrait les promesses annoncées.

Unboxing et première impression

Découverte brièvement lors de la conférence, la WATCH FIT 4 Pro m’avait déjà tapé dans l’œil. Mais rien ne remplace le plaisir de l’unboxing à la maison. Huawei soigne toujours l’expérience, jusqu’à l’emballage. Retrouver la montre, loin des projecteurs, a confirmé mon coup de cœur.

Le design

Huawei a revu légèrement le design, mais la fameuse couronne rotative rouge (j’adore cette touche de couleur) est toujours là, accompagnée du bouton « fonction » personnalisable selon vos envies et qui servira également de bouton pour la prise de l’ECG.

On retrouve le format rectangulaire et l’écran AMOLED de 1,82 pouce, identique à la WATCH FIT 3. Elle est sportive mais élégante, alliant sobriété et modernité.

Le poids évolue légèrement : 30,4g pour la Pro (contre 26g pour la FIT 3 et 27g pour la FIT 4 classique). Mais c’est surtout son épaisseur qui impressionne : 9,3 mm contre 9,9 mm précédemment. Sur le poignet, la différence est flagrante, légèreté, finesse et bracelet respirant : elle se fait littéralement oublier. Voilà d’ailleurs presque un mois qu’elle ne quitte (presque) plus mon poignet, jour et nuit, et pour les données complètes de santé dont je vous parlerai plus tard, c’est plutôt une bonne chose !

Pour ce qui est des matériaux de construction utilisé, Huawei n’a pas lésiné sur les moyens pour cette WATCH FIT 4 Pro, du verre saphir pour l’écran, un alliage de titane pour la lunette et d’un boîtier en aluminium. Solide et durable, même avec une grande maladroite comme moi, il n’y a pas eu un seul problème depuis que je la porte.

En bref, elle est fine, légère et robuste. Au niveau du design, je valide totalement !

L’écran

Avec ses 3 000 nits de luminosité, la WATCH FIT 4 Pro possède l’écran le plus lumineux jamais conçu par Huawei. À titre de comparaison, on est au niveau des Apple Watch Ultra 2 ou Samsung Watch Ultra. Même en plein soleil, la lisibilité reste parfaite. Sa résolution Retina de 347 ppp garantit un affichage net, précis, avec des couleurs éclatantes. Un vrai plaisir au quotidien.

Cadrans & Styles

Huawei propose toujours une large variété de cadrans personnalisables. Chez moi, c’est devenu le jeu des enfants, s’amuser à créer des fonds emoji à profusion. Personnellement, je préfère les cadrans riches en infos. Mon favori est le « module maximum » : d’un coup d’œil, j’ai toutes mes données essentielles, avec des widgets adaptables.

Détail que j’ai adoré : la possibilité d’ajouter une horloge secondaire pour suivre le décalage horaire de mes enfants partis à l’autre bout du monde pendant les vacances. Un détail mais qui a fait la différence pendant leur absence.

La montre se décline aussi en plusieurs couleurs et bracelets : le fluoroélastomère noir (de ce test) est parfait pour le sport, le nylon tissé vert s’adresse plutôt aux cyclistes ou golfeurs.

Connexion, appels et messages

Il y a encore quelques années, connecter une montre Huawei à un iPhone relevait du casse-tête. Compatibilité limitée, applications manquantes… Bref, pas idéal.

Aujourd’hui, l’appairage est rapide et simple, que vous soyez sous iOS ou Android, même pour les moins geeks (comme moi, dirais mon homme).

Les appels passés directement depuis la montre sont d’excellente qualité. La clarté sonore est telle que mes interlocuteurs ne s’aperçoivent jamais que je discute avec eux de mon poignet, ou que je passe de la montre au téléphone.

La lecture des notifications/messages est très agréable sur le grand écran de 1,82 pouce. Seul bémol : impossible de répondre aux messages depuis un iPhone, mais c’est une limitation iOS.

Santé : Un suivi complet et enrichi

Huawei continue d’affiner sa vision holistique de la santé avec la WATCH FIT 4 Pro qui embarque le système TruSense nouvelle génération. Elle propose une panoplie de mesures, conçues pour dresser un bilan complet et continu de votre état de santé physique, mais aussi mental. Et pour le moment, tout cela est gratuit, contrairement à d’autres marques qui rendent certaines mesurent ou données payantes !

En théorie, ces avancées permettent de renforcer la fiabilité des données collectées et d’enrichir les statistiques de suivi. Et dans les faits, j’ai été assez bluffée.

Elle assure un suivi continu de la température cutanée, du rythme cardiaque, de la saturation en oxygène (SpO2), de la souplesse artérielle, et propose pour la première fois sur la gamme FIT un ECG intégré (sur la Pro uniquement).

Bien sûr, ces données restent indicatives et ne remplacent pas un diagnostic médical. Mais elles permettent de détecter d’éventuels signaux faibles et de consulter si besoin. Pour moi qui suis un peu hypocondriaque, ça aide à ne pas tomber dans la paranoïa.

Un ECG plus fiable et facile à utiliser

J’avais déjà pu tester la fonction ECG sur la Huawei WATCH GT 5 Pro, mais j’en étais ressorti un peu frustrée : détections capricieuses, doigt mal positionné, pouls trop faible… L’expérience était perfectible.

Avec la WATCH FIT 4 Pro, je n’ai rencontré aucun échec durant mes tests. Et le procédé est simple et rapide, on lance l’application ECG sur la montre, on pose son doigt sur le bouton fonction et en 30 secondes, le résultat est prêt. Il est aussi possible d’ajouter des symptômes associés à chaque mesure. Cela permet d’obtenir un compte-rendu détaillé pour chaque ECG. Si vous avez comme moi une mémoire de Dory, c’est précieux pour les futurs contrôles médicaux.

Des données claires et pédagogiques

Ce que je trouve particulièrement réussi avec cette WATCH FIT 4 Pro, c’est la richesse des données proposées, sans jamais perdre l’utilisateur dans des chiffres et informations complexes. Elle offre des aperçus quotidiens, hebdomadaires, mensuels, voire annuels ce qui permet de suivre son évolution dans le temps.

J’apprécie beaucoup les explications qui accompagnent les résultats : définitions, valeurs de référence, rappels simples… Cela permet de rester accessible à tous, même sans connaissances médicales.

Suivi du sommeil

Je n’aime pas particulièrement dormir avec une montre, je trouve cela souvent gênant, trop rigide, trop encombrant, … Mais la WATCH FIT 4 Pro a réussi à me faire changer d’avis. La FIT 3 était déjà agréable à porter la nuit, mais cette nouvelle version va encore plus loin ! Grâce à sa finesse accrue et son bracelet respirant, elle se fait totalement oublier. Je n’ai ressenti aucune gêne, même après plusieurs nuits consécutives.

Avant de vous donner mon avis, voici un aperçu des nombreux indicateurs suivi par la WATCH FIT 4 Pro :

Durée totale de sommeil

Score de sommeil et évaluation de la qualité du sommeil

Phases de sommeil (profond, léger, paradoxal/REM)

Nombre de réveils détectés et durée d’éveil

Détection de l’apnée du sommeil

Fréquence cardiaque pendant la nuit

Surveillance de la respiration et fréquence respiratoire

Saturation en oxygène (SpO2)

Variabilité de la fréquence cardiaque (VRC)

Analyse et recommandations de sommeil « personnalisées »

Dans la réalité, ça donne quoi ?

Point de vue de la quantité de données analysé, il n’y a pas photo, c’est bien plus complet que les précédentes versions.

Pour ce qui est de la « validité » des données, j’ai noté pas mal d’améliorations par rapport à la WATCH FIT 3. La détection des périodes d’éveil est plus fine par exemple. La montre ne confond plus les longs réveils calmes avec des phases de sommeil léger (un problème récurrent chez beaucoup de modèles concurrents).

De plus, elle distingue assez précisément le moment où je m’endors réellement, sans confondre une simple phase de détente (allongée dans mon lit sans bouger) avec du « vrai sommeil ».

Les nombreux micro-réveils (conscients) que j’expérimente chaque nuit ne sont pas tous détectés, mais j’ai tout de même constaté une meilleure précision globale qu’avec la génération précédente.

Pour ce qui est du suivi des mesures cardiaques et respiratoires, je n’ai pas d’autres outils de mesures dédiés qui pourraient valider les données, mais les chiffres sont dans la lignée des données diurnes, et cohérents avec mon ressenti global.

Les analyses et recommandations de sommeil

En théorie, c’est sympa. Mais quand on creuse, les recommandations restent basiques et assez génériques. Que ma nuit ait été correcte ou catastrophique (moins de 5 heures de sommeil), bien que l’analyse indique que le sommeil est trop court, les conseils restent les mêmes, ce qui est un peu décevant.

On retrouve par exemple : Faire de la méditation, bien aérer sa chambre, se couper des écrans, fermer correctement les rideaux, se coucher et se lever aux mêmes heures.

Certes, ce sont de bons conseils, mais pour quelqu’un qui, comme moi, suit de près la qualité de son sommeil et cherche à l’améliorer en continu, ces recommandations manquent un peu de profondeur et de personnalisation.

Bien-être mental

Depuis plusieurs années, Huawei veille à intégrer le bien-être mental dans ses montres connectées, la WATCH FIT 4 Pro continue dans cette voie. Gestion du stress, exercices de respiration, méditation guidée : autant d’outils simples mais utiles pour prendre soin de soi, au-delà de la forme physique.

Sans entrer dans les détails ici, je tenais à saluer à nouveau l’approche globale de Huawei, qui ne se limite pas aux performances sportives, mais prend en compte la santé dans son ensemble.

Les activités sportives

Pour la partie sportive, Huawei met l’accent sur trois disciplines outdoor avec la WATCH FIT 4 Pro : le golf, les sports maritimes (plongée et navigation) et le trail/course à pied.

N’étant pas adepte des deux premiers, je vais surtout me concentrer sur la course à pied et la navigation GPS, des domaines où j’ai pu comparer de nombreuses montres connectées, y compris plusieurs modèles Huawei.

Un suivi sportif de niveau professionnel

Grâce à son système TruSense nouvelle génération, la WATCH FIT 4 Pro offre, selon Huawei) des fonctionnalités santé et sport de niveau quasi-professionnelles. La marque met en avant une précision accrue des données, tant sur les mesures de performances (fréquence cardiaque, VFC, SpO2) que sur le suivi cartographique des itinéraires. Sur le terrain, cela se traduit par :

La navigation par itinéraire (avec alertes de direction visuelles, sonores et par vibration),

Une visibilité extérieure optimale, grâce à son écran AMOLED ultra-lumineux de 3000 nits,

Des cartes et parcours personnalisés hors ligne, pour rester guidé même sans connexion.

Pour les deux premiers points, après plusieurs sorties running, je peux dire que la promesse est tenue. Les instructions de navigation sont claires, faciles à suivre, qu’elles soient vocales ou via vibrations. Le grand écran lumineux assure une lecture parfaite du tracé, même en plein soleil.

Je n’ai pas testé de trail en pleine nature avec des cartes téléchargées, mais j’ai fait l’exercice d’importation de parcours depuis Komoot. C’est rapide, simple et intuitif. En quelques clics, le parcours est sur la montre, prêt à être suivi. C’est un excellent point pour les sportifs qui aiment planifier leurs sorties à l’avance.

Navigation et GPS

Une autre amélioration majeure de la WATCH FIT 4 Pro concerne son système de positionnement. Elle embarque désormais un GNSS bi-fréquence (L1 et L5) couplé à une antenne adaptative Sunflower 2.0, qui booste nettement la précision.

Pour rappel :

L1 prend en charge GPS, GLONASS, GALILEO, BDS et QZSS.

L5 gère GPS, GALILEO, BDS et QZSS.La WATCH FIT 3 se contentait de la seule bande L1. Le bond en avant est donc important : Huawei annonce une amélioration de +56 % en précision par rapport à la FIT 3.

Pour vérifier ces belles promesses, j’ai réalisé deux tests :

Premier test

Course à pied dans mon quartier à Bruxelles, un environnement urbain classique avec des maisons de ville, des immeubles jusqu’à 6 étages, des arbres bordant les trottoirs.

J’ai fait mon test préféré : courir deux fois autour du même bloc, en posant volontairement mon pied sur les mêmes pavés à chaque passage.

Premier point positif, avant de démarrer la course, c’est la connexion au GPS qui est ultra rapide (moins de 10 secondes).

Pour ce qui est du tracé, c’est aussi positif, et même assez impressionnant. Aucune traversée magique à travers les murs ou les immeubles, et surtout, une superposition parfaite des deux boucles à plusieurs endroits.

Deuxième test

Une marche en plein centre de Budapest, dans des rues étroites, parfois encombrées ou des endroits plus dégagés, mais boisés. Là encore, la FIT 4 Pro s’est montrée très fiable, avec un suivi net et assez proche de la réalité.

La course à pied

Avec la WATCH FIT 4 Pro, Huawei offre un suivi plus précis pour progresser dans l’analyse de la course à pied. Là où les générations précédentes se contentaient des données “classiques” (calculs de distance, allure, fréquence cardiaque, cadence, dénivelé), cette version Pro pousse l’analyse bien plus loin en introduisant de nouvelles métriques avancées pour comprendre et optimiser sa course.

Parmi ces nouveautés, on retrouve :

Oscillations verticales moyennes : qui mesurent l’amplitude de vos rebonds à chaque foulée.

Équilibre moyen (gauche/droite) : qui analyse la symétrie des appuis.

Temps de contact pied-sol moyen : une donnée essentielle pour travailler son efficacité et réduire les risques de blessure.

Ces indicateurs, jusque-là réservés aux montres haut de gamme font désormais partie de l’expérience FIT. Ils permettent de détecter des déséquilibres ou de mauvaises habitudes, une jambe qui travaille plus que l’autre, un rebond trop important (perte d’énergie), une foulée trop lourde (impact au sol excessif).

Petit plaisir personnel : j’ai pu démontrer à mon chéri que, contrairement à ses affirmations, je ne cours pas “n’importe comment”. Et ça, c’était presque aussi satisfaisant que mes progrès réels.

Autre point fort : l’ergonomie de l’affichage des résultats.

Personnellement, j’aime accéder rapidement aux données brutes. La page « détails » répond parfaitement à cette attente : tout est visible d’un simple coup d’œil, sans chercher dans des sous-menus.

Mais si vous préférez les représentations graphiques plus poussées, Huawei a aussi pensé à vous :

Possibilité d’afficher chaque donnée sous forme de courbes

Option de superposer plusieurs métriques (par exemple : cadence + fréquence cardiaque, ou oscillation verticale + temps de contact)

Cette double approche, à la fois simple et complète, rend l’analyse accessible aussi bien aux coureurs occasionnels qu’aux passionnés de data.

Autonomie

La promesse de Huawei pour cette WATCH FIT 4 Pro est claire, 7 jours d’autonomie en utilisation normale et jusqu’à 10 jours en mode « économique ». Vérifions cela !

Lors de mon premier test, j’ai porté la montre jour et nuit, tous les capteurs activés, une séance de sport, mais sans le mode “always on”. La batterie a tenu 9 jours, un excellent résultat à mes yeux.

Pour la recharge complète (de 5% à 100%), il m’a fallu 72 minutes. C’est légèrement plus que les 60 minutes annoncées, mais rien de problématique à mon sens.

J’ai voulu pousser la montre dans ses retranchements lors d’un weekend à Budapest :

Mode « marche en extérieur » activé 6 à 8 heures par jour pendant deux jours consécutifs,

GPS, capteurs de santé et suivi d’activité en permanence.

Verdict ? A la fin du séjour, la montre avait consommé seulement 56% de batterie. C’est une performance impressionnante, surtout en comparaison avec l’Apple WATCH SE de mon fils, qui n’a pas tenu la journée.

D’autres modèles que j’ai testés auparavant se déchargeaient aussi vite, voire plus, en une seule journée. Pendant ses vacances en Corée du Sud, où il marchait 8 à 10 heures par jour, la montre Garmin Epix Gen 2 de Nicolas perdait quotidiennement entre 60 et 80% de sa batterie, soit plus que la WATCH Fit 4 Pro !

Et enfin la dernière amélioration dont je vous parlais en introduction, le nouveau chargeur. Un des gros défauts de la WATCH FIT 3 était son embout magnétique, qui se détachait trop facilement, rendant la charge capricieuse et peu fiable. Huawei a corrigé le tir avec la FIT 4 Pro en adoptant le même système de fixation que sur ses autres modèles : le branchement est désormais stable et sécurisé.

Conclusion

Je sais que certains d’entre vous filent directement à la conclusion, alors voici pourquoi la WATCH FIT 4 Pro mérite votre attention.

Ce modèle n’est plus une simple montre « d’entrée de gamme sport », mais un véritable compagnon de santé et de performance, taillé pour un usage complet au quotidien.

La marque propose une expérience équilibrée, qui prend soin du corps, mais aussi de l’esprit. Certes, les conseils restent assez généraux et pourraient gagner en personnalisation, mais la qualité des mesures compense largement.

Côté sport, la progression est aussi évidente. La course à pied bénéficie de nouvelles données très pointues, dignes de montres haut de gamme.

La précision du GPS, l’intégration des cartes hors ligne, la navigation guidée… autant de détails qui rendent la FIT 4 Pro efficace pour les sorties running, le trail ou la simple balade urbaine. Et tout cela sans compromis sur le confort : la montre est légère, agréable à porter, même la nuit, avec une autonomie qui dépasse largement la semaine.

Pour un prix de 279,99€, la WATCH FIT 4 Pro se positionne comme une option extrêmement compétitive face à des marques qui réservent ce niveau de prestation à des modèles bien plus chers et je la recommande sans hésitation.

Huawei WATCH FIT 4 Pro 279 € 9.1 Design 9.0/10

















Qualité de fabrication 9.5/10

















Autonomie 9.0/10

















Données santé 9.0/10

















Données sportives 9.0/10

















On aime Qualité de l'écran

Son design et sa légèreté

Le suivi santé complet et global

Autonomie

La compatibilité Android et iOS On aime moins Les conseils santé qui pourraient être plus personnalisé

Toujours cette incapacité de répondre aux messages si on est sur iPhone Acheter