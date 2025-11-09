Chargeur UGREEN 65 W USB-C : petit bloc, gros effet (En promo à 18€)

Vous cherchez un chargeur capable de recharger votre ordinateur portable, votre téléphone et votre tablette… sans monopoliser toutes les prises de la pièce ? Voici le terrain de jeu du chargeur UGREEN 65 W tri-ports. Compact, intelligent, affublé d’une technologie GaN (Gallium Nitrate pour les fans de chimie), il promet de charger « vite et bien ».

Design et connectique

Trois ports en simultané : 2 × USB-C + 1 × USB-A .

Format réduit : environ 6,6 × 4,0 × 3,1 cm pour la version européenne.

Technologie GaN II : ce qui veut dire “même puissance, mais taille réduite et moins de chaleur”.

Performances et compatibilité

Sortie USB-C jusqu’à 65 W .

Protocoles pris en charge : PD 3.0/2.0 ; QC 4.0+/4.0/3.0/2.0 ; PPS ; AFC ; SCP.

Compatibilité large : Mac / Windows / Tablettes / Smartphones.

Distribution intelligente de puissance quand plusieurs appareils sont branchés à la fois.

Points forts

Polyvalence : charger un laptop + un smartphone + des écouteurs, tout en même temps.

Format compact, excellent pour le voyage ou les bureaux saturés de câbles.

Compatible avec de nombreux standards de charge rapide : vous n’êtes pas limité à une marque.

Technologie GaN = efficacité et chaleur contrôlée.

À noter / limites

La puissance maximale (65 W) est atteinte principalement quand un seul appareil est branché. En utilisation multi-appareils, la puissance par port peut chuter.

Si vous avez un laptop très gourmand ou un usage professionnel intensif, 65 W peut être un peu juste comparé à des blocs 100 W+. Pour un MacBook Air/Pro, aucun souci !

Bien que fiable, tout chargeur mérite d’être utilisé dans un environnement bien ventilé (la GaN aide, mais ne fait pas de miracles anti-canicule).

Prix

Le chargeur UGREEN 65 W USB-C est disponible, en promotion, pour 18.80€ sur Amazon.