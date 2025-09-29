TEST – Huawei Watch GT 6 Pro : Notre avis complet après 4 semaines d’essai !

Je porte, au quotidien, une Garmin Epix Gen 2 depuis 3 ans. Je pensais naïvement qu’une montre ultra sportive allait me motiver à bouger plus… mais l’effet n’a pas duré. Avec le temps (et les années), je réalise que ce dont j’ai réellement besoin, c’est d’une montre axée santé et bien-être, avec une touche sportive, mais pas d’un outil de triathlon. Sur ce terrain, la Huawei Watch GT 6 Pro semblait parfaitement armée. Et pour une fois, Audrey a réussi en se procurer un modèle pour homme !

Découverte de la montre

Je dois reconnaître que sur photo, la montre avec son design hexagonal ne m’a pas séduit au premier regard. Mais une fois entre les mains, il ne m’a pas fallu longtemps pour adopter ce style, surtout grâce à ce superbe écran. L’écran est de type AMOLED, avec une diagonale de 1,47 pouces et une résolution de 466×466 pixels (317 ppi). Un tel écran ne servirait à rien sans une bonne luminosité, mais la Watch GT 6 Pro atteint un pic de 3000 nits, ce qui est tout simplement impressionnant (c’est autant qu’un smartphone haut de gamme).

Le bracelet en fluoroélastomère noir complète parfaitement l’ensemble : chic et sportif à la fois. Franchement, visuellement, elle en impose.

La dernière montre Huawei que j’avais testée remonte à plus de 3 ans. Autant dire que la marque a parcouru beaucoup de chemin depuis. Même si je ne me souviens pas de tous les détails, j’avais gardé en tête quelques défauts : un vibreur trop discret et une interaction limitée avec le smartphone. J’avais donc un peu peur de les retrouver.

Mais dès l’allumage de l’écran et une fois passée à mon poignet, j’ai trouvé la Watch GT 6 Pro plus élégante et raffinée que ma Garmin Epix Gen 2. Huawei a toujours eu le don de sortir de jolies montres, et celle-ci ne fait pas exception. Elle est surmontée d’un verre en saphir et son cadran est en alliage de titane de qualité aérospatiale. Je ne suis pas un aventurier, mais étant plutôt maladroit, le verre en saphir – pratiquement inrayable – est pour moi un vrai atout indispensable.

Avec ce modèle, Huawei vise clairement un public qui aime les belles montres, capables de conjuguer esthétique, fonctionnalités sportives et options avancées.

Mode sport

Malheureusement, pendant le test, à cause d’un accident domestique, je me suis brûlé le torse et les mains avec de l’eau bouillante, ce qui m’a empêché de tester la montre de manière intensive.

Fun fact (ou pas) : j’ai reçu cette eau bouillante, directement sortie de la bouilloire, sur mon poignet gauche. Ni la montre ni le bracelet n’ont subi le moindre dégât et, mieux encore, ma peau a été protégée à cet endroit. Donc, rien que pour ça, je valide le boîtier en titane de l’espace.

Évidemment, j’aurais préféré mettre en avant les fonctionnalités sportives plutôt que la résistance à l’eau bouillante… mais je suis probablement le seul testeur à avoir effectué ce type de test dont l’intérêt reste discutable (et qui ne vous fera sans doute pas craquer pour cette montre).

En attendant, j’ai pu évaluer la précision du GPS en effectuant trois fois le tour du pâté de maisons, en marchant exactement aux mêmes endroits. La capture des antennes GPS est très rapide, moins de 3 secondes, même s’il faut quelques secondes supplémentaires pour atteindre une précision optimale.

Sur la trace enregistrée, on observe une précision quasi chirurgicale. Et pourtant, le test a été réalisé dans une rue de Bruxelles entourée d’immeubles, un environnement loin d’être idéal pour les antennes. Résultat : la précision est tout simplement excellente. Elle est même trop bonne pour un usage sportif classique : honnêtement, je n’ai pas besoin de savoir si je cours à 50 cm près de l’endroit exact… mais c’est toujours mieux ainsi.

Pour le reste des activités sportives, il faudra patienter : je dois attendre que ma santé me permette de reprendre la course ou le vélo, et de préférence avant qu’il ne fasse trop froid. Mais c’est promis, un test sportif plus complet arrivera bientôt.

Application et prise en main

Je n’aime pas trop comparer les produits, mais après 3 ans avec ma Garmin Epix Gen 2, je dois avouer que je ne connaissais toujours pas ses menus par cœur. Il m’arrivait même de devoir chercher sur internet pour retrouver certaines options un peu cachées (comme la diffusion de la fréquence cardiaque).

Avec la Huawei Watch GT 6 Pro, c’est tout l’inverse. Cela fait à peine un mois que je la porte, et pourtant je suis déjà beaucoup plus familier avec ses menus et ses réglages qu’avec la Garmin. Certes, les options sont moins nombreuses, mais elles sont largement suffisantes pour le grand public comme pour les sportifs aguerris.

L’application mobile, que je n’avais plus ouverte depuis des années, a elle aussi beaucoup évolué. L’intégration avec mon smartphone Android s’est faite en un clin d’œil, sans le moindre accroc. Et ça se sent : Huawei a investi massivement en recherche et développement pour rendre l’expérience plus claire, plus fluide et plus complète.

D’ailleurs, l’un des freins qui me retenait de changer de montre venait justement de la partie logicielle, que je trouvais en retrait par rapport à la concurrence il y a encore 3 ans. Aujourd’hui, ce n’est plus du tout le cas : l’application est au niveau en termes de données, de fluidité et de compréhension, et je dirais même qu’elle est devenue un vrai point fort de l’écosystème Huawei.

Analyse du sommeil

Tout comme Audrey, l’analyse du sommeil est un point crucial pour moi. Je dors peu, et pas toujours très bien. Pouvoir lire un rapport détaillé au réveil me permet non seulement de comprendre la qualité de ma nuit, mais aussi de planifier ma journée et mes activités en fonction de mon repos.

Durant mes 4 semaines de test, j’ai été bluffé par la précision des données. Je trouve même que l’analyse est plus fine et plus complète que chez Garmin. Un exemple concret : un matin, je me suis réveillé à 5h, sans raison apparente, encore fatigué. La montre m’indiquait une mauvaise respiration nocturne. Après coup, je me suis rendu compte que j’avais oublié d’ouvrir la fenêtre de ma chambre (que je laisse toujours entrebâillée) et que la porte était restée fermée.

Bien sûr, la montre n’est pas parfaite : elle ne détecte pas mes micro-réveils, quand je bouge dans mon lit ou que je relève la tête pour voir l’heure. En revanche, elle repère bien mes vrais réveils, que ce soit pour boire un verre d’eau, aller aux toilettes… ou combattre un moustique (oui, même fin septembre !).

Autre aspect intéressant : certains jours, je me souviens clairement de mes rêves, alors que d’autres non. Et la montre le confirme dans son analyse en m’indiquant une proportion plus importante de sommeil paradoxal, ce qui peut avoir un effet sur mon énergie la journée. Je trouve ça non seulement pertinent, mais aussi utile pour mieux comprendre mes variations de forme.

Au final, cette Huawei Watch GT 6 Pro confirme son orientation santé et bien-être. Et même si l’analyse du sommeil n’est pas directement une donnée sportive, elle reste un indicateur essentiel, que ce soit pour sa vie professionnelle, sportive ou simplement personnelle.

Paiement mobile

Pour ceux qui adorent régler leurs achats directement depuis leur montre, vous risquez d’être déçus. Huawei propose bien un système de paiement sur la montre mais à condition de souscrire un compte auprès d’une banque en ligne… polonaise (si j’ai bien compris).

Par curiosité, j’ai tenté la procédure. Et là, ça se complique : photo de ma carte d’identité (un peu ancienne avec mes lunettes), selfie actuel sans lunettes, puis validation par la banque. Résultat ? Mon identité n’a pas été reconnue et on m’a demandé une autre photo. Franchement, je n’avais aucune envie d’aller plus loin.

Deuxième problème : ce n’est même pas un débit direct avec mon compte en banque belge, il faut en plus provisionner un compte séparé. Autant dire que j’ai abandonné.

J’étais habitué à payer avec ma montre auparavant, mais aujourd’hui je paye partout avec mon smartphone. Mis à part en vacances ou dans quelques situations particulières, j’ai toujours mon téléphone sur moi, donc ce n’est pas un drame.

Cela dit, je continue d’espérer que Huawei s’associera un jour à d’autres banques en ligne plus répandues, comme Revolut. Là, je pourrais vraiment envisager de revenir au paiement au poignet.

Analyse santé

Un autre point qui m’a poussé à changer de montre, c’est que ma santé devient plus importante que la précision de mes données sportives. Avant celle-ci, j’avais testé pendant quelques jours la Huawei Watch D2 (à mon poignet droit, surtout le mode panorama santé) pour m’assurer que tout allait bien. J’avais bien aimé l’ECG et l’analyse de la tension artérielle, mais la montre était trop orientée santé, manquait de style et de fonctionnalités sportives.

Avec la Huawei Watch GT 6 Pro, on retrouve tout ce qu’il faut pour surveiller sa santé en détail :

Analyse ECG : La montre propose une analyse de l’ECG que je consulte de temps à autre. Pour le moment, ma santé est bonne, donc pas d’inquiétude, mais c’est rassurant . Ce n’est pas un matériel médical professionnel, mais les résultats sont validés sur le marché européen par l’ Organisme Notifié qui lui a attribué la certification médicale CE (MDR) pour cette fonction.



: La montre propose une que je consulte de temps à autre. Pour le moment, ma santé est bonne, donc pas d’inquiétude, mais c’est . Ce n’est pas un matériel médical professionnel, mais les résultats sont validés sur le marché européen par l’ qui lui a attribué la pour cette fonction. Analyse d’arythmie d’onde de pouls : Cette fonctionnalité détecte les battements cardiaques irréguliers . Je pensais que la mesure se faisait uniquement à la demande, mais en écrivant ce test, je me rends compte qu’elle est régulière , et c’est tant mieux. Lorsque j’étais plus jeune, j’avais un léger problème d’arythmie cardiaque pendant mes séances de sport intensif. Aujourd’hui, savoir que la montre surveille ces données est rassurant .



: Cette fonctionnalité détecte les . Je pensais que la mesure se faisait uniquement à la demande, mais en écrivant ce test, je me rends compte qu’elle est , et c’est tant mieux. Lorsque j’étais plus jeune, j’avais un léger problème d’arythmie cardiaque pendant mes séances de sport intensif. Aujourd’hui, savoir que la montre surveille ces données est . Détection de la souplesse des artères : J’avais déjà cette fonctionnalité sur ma balance connectée, et c’est un indicateur intéressant , surtout venant d’une famille de personnes cardiaques. Chaque info sur mon cœur compte, et les chiffres concordent avec ma balance .



: J’avais déjà cette fonctionnalité sur ma balance connectée, et c’est un , surtout venant d’une famille de personnes cardiaques. Chaque info sur mon cœur compte, et . SpO2 : Beaucoup de montres proposent cette mesure, qui indique la saturation en oxygène du sang . Elle permet de suivre plusieurs paramètres : fonction respiratoire et cardiaque , hypoxémie , maladies chroniques (asthme, fibrose pulmonaire…), et même aide à la décision médicale (pneumonie, COVID-19…).



: Beaucoup de montres proposent cette mesure, qui indique la . Elle permet de suivre plusieurs paramètres : , , (asthme, fibrose pulmonaire…), et même aide à la (pneumonie, COVID-19…). Température cutanée : J’avais activé cette mesure en continu toute la journée, pensant obtenir des infos utiles. Résultat : je suis en pleine santé et zen, donc peu de variation. Cette mesure sert néanmoins pour : détection précoce de maladies (fièvre), suivi du cycle menstruel (moins concerné pour moi), récupération et stress, qualité du sommeil. Avant d’écrire ce test, je pensais que cette mesure n’était pas intéressante, mais comme elle ne consomme quasiment rien en batterie, je l’ai laissée activée en continu.

La Huawei Watch GT 6 Pro offre un panorama complet et fiable sur la santé, parfaitement adapté à un usage quotidien, tout en restant élégante et pratique.

Téléphone au poignet

Une fonction que j’adore : haut-parleur et micro intégrés. Non, je ne téléphone pas en rue avec ma montre, mais c’est super pratique à la maison quand je ne retrouve plus mon GSM ou que je veux décrocher vite fait.

La qualité sonore est bonne, testée avec Audrey en rue, en voiture ou à la maison. Ça dépanne parfaitement.

Note vocale

Une fonctionnalité que je n’avais pas sur mon ancienne montre et que j’utilise désormais régulièrement, car j’ai constamment des idées et des choses à gérer, c’est « Note Vocale ». Je l’utilise tellement souvent que je l’ai assignée en raccourci au bouton du bas.

Comme son nom l’indique joliment, elle sert à prendre des notes vocales.

Quand je suis au volant, dans la rue, ou ailleurs, d’une simple pression, la fonctionnalité s’ouvre, j’appuie sur le bouton micro et ça enregistre instantanément. Avant, je demandais à Audrey ou Matyas de m’envoyer un WhatsApp pour ne pas oublier mes idées. Grâce à Note Vocale, je n’ai plus besoin d’eux.

De retour chez moi, je peux écouter tous mes messages et traiter ce que je n’avais pas eu le temps de faire avant. C’est simple, rapide, et ça devient vite indispensable quand on a le cerveau toujours en mode « To-Do List ».

Musique

Bizarrement, Huawei ne met pas vraiment en avant cette fonctionnalité, alors qu’elle change la vie des sportifs. Sur mon ancienne montre, je pouvais copier des musiques, mais c’était compliqué et contre-intuitif. Et surtout, je n’avais jamais réussi à connecter mes écouteurs sans fil, malgré plusieurs marques testées. Même mon fils, plus à l’aise avec la montre Garmin, n’y est jamais arrivé. Le but était clair : sortir courir sans smartphone, uniquement avec ma montre et mes écouteurs.

En explorant les menus de la Huawei Watch GT 6 Pro, j’ai découvert la fonction musique. J’ai d’abord testé avec le son qui sort de la montre : de bonne qualité, mais l’intérêt est assez limité – sauf peut-être en trottinette pour déranger le monde, comme les jeunes.

Ensuite, j’ai essayé de connecter mes écouteurs. La montre a trouvé les appareils disponibles chez moi, j’ai passé les écouteurs en mode appairage et le tour était joué en quelques secondes. L’idée de pouvoir courir sans smartphone, juste avec ma montre et mes écouteurs, est énorme.

Petit bémol : les musiques ne peuvent pas venir directement de Spotify, elles doivent être téléchargées sur le smartphone puis transférées vers la montre. Ce n’est pas un problème pour moi : j’écoute des playlists YouTube, les télécharge sur mon téléphone, puis je les transfère sur la montre.

En résumé, la fonctionnalité Music fonctionne parfaitement et transforme l’expérience sportive, même si elle n’est pas mise en avant par Huawei. C’est exactement le genre de détail que l’on découvre avec plaisir quand on teste la montre au quotidien. Autre chose sur lequel Huawei reste discret, c’est l’espace disponible, il y a 64 Go, largement assez que pour courir des heures durant.

Autonomie

Du jour où j’ai déballé la montre, testé en profondeur et connecté à mon smartphone, en 7 jours, la batterie est passée de 69% à 28%. Je n’ai pas couru pendant cette période, juste quelques marches avec le GPS activé, mais j’ai utilisé toutes les fonctionnalités santé en permanence, y compris les mesures ECG.

Sur cette première semaine d’utilisation, sans activité sportive intensive, la montre consomme moins de 6% par jour, ce qui projette une autonomie théorique de presque 17 jours. Huawei annonce 21 jours, mais ce chiffre doit probablement être atteint avec certaines options désactivées, alors que moi, j’ai tout activé.

Bref, pour une montre qui garde ECG, suivi de sommeil, SpO2 et température cutanée actifs en permanence, l’autonomie est exceptionnelle et rassure pour un usage quotidien intense.

Par la suite, la consommation s’est confirmée, entre 5 et 7% par jour, selon l’activité quotidienne ! A se demander comment les autres grandes marques n’arrivent pas à tenir plus de 2 jours.

Espionnage chinois

L’une des remarques que j’entends le plus souvent concernant Huawei, c’est : « les Chinois vont te surveiller ». À cela, je réponds toujours : merci pour l’information, mais je crois qu’Apple et Google le font déjà très bien, et de toute façon, je n’ai rien à cacher.

Honnêtement, si je ne cache rien à Google, je ne vois pas ce que j’aurais à cacher à Huawei. Peut-être qu’ils espionnent, comme tous les autres, mais ils ne sont probablement pas pires que les Américains. Et en même temps, je me demande vraiment quelles informations me concernant pourraient intéresser les Chinois.

Prix

Même si cette montre se positionne comme le haut de gamme de Huawei, avec ses matériaux premium (verre en saphir, boîtier en titane), ses fonctionnalités médicales, sportives et multimédia, ainsi que son autonomie remarquable, son prix reste très abordable.

La montre est actuellement vendue à 379 € sur Amazon (Ecouteurs Freebuds 6i offerts), et de temps à autre, Huawei propose des promotions ou des cadeaux, comme lors du lancement des écouteurs Huawei FreeBuds SE 3, d’une valeur de 49,99 € offerts. Cela ramène cette montre haut de gamme à un tarif encore plus intéressant.

Conclusion

Si vous avez eu le courage de lire ce test en entier, félicitations, vous aurez compris à quel point j’adore cette montre. Au début du test, je me posais la question de savoir si j’allais garder ma Garmin Epix Gen 2, car c’est une montre haut de gamme pour laquelle j’avais cassé ma tirelire (plus de 1000€ quand-même), et qui donne l’image de quelqu’un de sportif (même si, en levant les yeux, on se rend compte que ce n’est pas forcément le cas).

Comme je l’ai dit, je ne cherche plus la performance sportive : mon objectif principal est de vérifier ma santé, rester zen et être rassuré que mon cœur va bien. Cette montre répond parfaitement à ce besoin et va même au-delà.

Mais ce n’est pas simplement une montre santé comme la Huawei Watch D2 : c’est une montre sportive, offrant suffisamment d’analyses de performance pour mon usage.

Cerise sur le gâteau, cette montre se connecte sans problème à un smartphone Android et propose des fonctionnalités multimédia, à l’instar des montres d’autres marques : lecture des notifications de toutes les applications, réponses avec messages prédéfinis ou au clavier, lecture de musique, téléphone en main libre…

Huawei GT 6 Pro 379 € (Ecouteurs Freebuds 6i offerts) 9.1 Design et finition 9.0/10

















Suivi santé 9.0/10

















Application 9.0/10

















Autonomie 9.5/10

















On aime Le suivi du sommeil détaillé et pertinent

Le mode Note Vocale pratique et rapide

La résistance du boîtier (même à l'eau bouillante)en titane et du verre en saphir

La compatibilité multimédia : notifications, musique, téléphone mains libres

Le prix attractif pour du haut de gamme Huawei On aime moins Fichiers musicaux non synchronisés avec Spotify

Paiement mobile limité à certaines banques en ligne Acheter