TEST – Dyson Purifier Cool Formaldehyde : Un allié rafraichissant, purifiant et connecté.

Lors d’une visite dans un magasin d’électronique, mon intention était d’acheter des accessoires pour mon Insta360 X4 (dont je vous parlerai très bientôt). Je suis finalement ressorti avec un appareil Dyson 2 en 1 : Purificateur d’air et ventilateur, le « Dyson Purifier Cool™ Formaldehyde ».

Rencontre inattendue avec le Dyson Purifier Cool™ Formaldehyde

Alors que je m’apprêtais à quitter le magasin, les mains vides, le stand Dyson a attiré mon attention. Le commercial Dyson (Joel), à quelques pas de là et en pleine conversation avec ses collègues, m’a repéré et s’est empressé de me proposer ses services.

Sans attendre mes questions, il a lancé sa présentation commerciale des purificateurs d’air Dyson. Bien que mon intention initiale n’était pas d’acheter un tel produit et après m’être pratiquement évanoui en voyant les prix, je me suis retrouvé à poser des questions sur leur nouvelle gamme.

30 minutes plus tard, l’idée avait fait son chemin : J’ai appelé Audrey pour lui partager mon intention d’achat. Son accord obtenu (même si je n’en n’ai pas vraiment besoin), j’ai vérifié le prix sur internet, lu quelques avis rapidement, et me voilà reparti avec le tout nouveau Dyson Purifier Cool™ Formaldehyde.

Décision d’achat : Rafraîchissement sain et économique

La chaleur accablante qui règne dans mon salon/bureau d’avril à août m’a encouragé à acheter cette solution de rafraîchissement. Travaillant trois jours par semaine à domicile, je recherchais un système à la fois sain et économique en électricité. L’air conditionné, avec sa consommation gourmande de 2400 W et son effet “four” dès sa désactivation, n’était pas une option envisageable.

Je n’avais jamais porté d’intérêt à la purification de l’air, convaincu qu’il était sain chez moi grâce aux fenêtres constamment ouvertes. Cette fonctionnalité n’était donc, à priori, pas nécessaire pour moi.

Découverte du produit : Design élégant et technologie de pointe

Comme on le sait, Dyson ne vend pas seulement des produits, mais aussi tout le savoir-faire et le design qui les accompagnent. Conscient de cela, on accepte de payer un prix plus élevé que la concurrence.

Le Dyson Purifier Cool™ Formaldehyde est un objet élégant, bien plus qu’un simple ventilateur à pales. Sa taille de 105 cm lui permet de diffuser l’air sur une grande distance. Un écran LCD couleur affiche toutes les informations utiles, également disponibles sur l’application dédiée. Une télécommande fournie permet de contrôler les fonctions du purificateur et d’accéder aux données sur la qualité de l’air. En tant que geek, j’apprécie particulièrement qu’un objet aussi banal qu’est un ventilateur soit doté d’un écran couleur.

Installation et connexion : Simplicité et efficacité

Après avoir installé les filtres, j’ai suivi les instructions du manuel pour connecter le purificateur à l’application Dyson, que j’avais préalablement installée sur mon smartphone. La connexion s’effectue en quelques secondes et me voilà plongé dans un nouvel univers.

Outre l’application, une télécommande permet de commander l’appareil et toutes ses fonctions.

Efficacité de la ventilation : Un flux d’air doux et puissant

L’objectif de mon achat était d’obtenir une circulation d’air frais dans mon salon, avec un flux modulable, diffus et capable de traverser toute la pièce.

Contrairement à mon ancien ventilateur à pales, dont le souffle puissant envoyait valser les papiers de mon bureau à travers tout le salon, le Dyson diffuse un vent doux mais néanmoins puissant avec une portée suffisante pour traverser mon salon et atteindre mon bureau. Comme dirait Matyas, on dirait un vent naturel.

Que je sois en train de travailler à mon bureau ou de me détendre sur le canapé, j’apprécie de pouvoir régler l’intensité du flux d’air de 1 à 10 et de sentir une brise caresser ma peau dans un quasi-silence.

Si ce produit Dyson remplit parfaitement son rôle de « ventilateur », son prix de 700€ peut sembler très élevé. Cependant, il est important de souligner que cet appareil offre bien plus qu’un simple flux d’air, et c’est ce que nous allons voir.

Efficacité du purificateur d’air : Une lutte contre les polluants invisibles

N’ayant aucune connaissance particulière en matière de pollution atmosphérique, et vivant au centre de Bruxelles, je n’avais pas conscience de la présence de polluants dans mon appartement. Pour moi, la pollution se limitait à l’air extérieur.

Grâce à l’application Dyson qui analyse la qualité de l’air en permanence, j’ai découvert que celle-ci varie considérablement tout au long de la journée, en fonction de la circulation dans la rue, du vent, …

Premier exemple, le lendemain de l’achat du Dyson, des ouvriers sont venus peindre les rambardes des fenêtres pendant que je travaillais à mon bureau. Une odeur de peinture provoquant un début de mal de tête a rapidement envahi mon salon. En consultant l’application Dyson, j’ai constaté qu’il avait détecté des particules. Afin de les éliminer rapidement, j’ai lancé le purificateur en mode manuel à puissance maximale. Après une trentaine de minutes, l’odeur avait complètement disparue. Si j’avais configuré le purificateur en mode automatique, il se serait lancé tout seul en détectant les particules.

Autre exemple, quelques jours plus tard, à la suite d’une mauvaise manipulation dans la cuisine, j’ai brûlé un câble en plastique. J’ai ouvert les fenêtres de la cuisine pour laisser sortir l’odeur, mais le purificateur Dyson, pourtant situé dans le salon, a détecté un pic de PM2.5, correspondant à “fumée, émissions industrielles et bougies qui brûlent”. J’ai activé le mode automatique du purificateur pour éliminer ces particules et, en 30 minutes, l’odeur et le polluant avaient disparu de mon salon.

Bruit : Un fonctionnement discret et confortable

L’une de mes principales appréhensions concernait le bruit potentiel de l’appareil, craignant qu’il ne soit plus important qu’un ventilateur classique ou qu’il ne devienne gênant. Le commercial Dyson en magasin avait été honnête en me prévenant que le bruit perçu en magasin ne correspondait pas forcément à la réalité chez moi.

Sur la puissance 1, le bruit est de 33dB à 3 mètres, c’est-à-dire pratiquement inaudible. Sur 10, le bruit est de 48dB, bien que fort il reste moins dérangeant qu’un ventilateur à pales ou qu’un air conditionné classique. Le bruit dépend évidemment de la puissance sélectionnée, mais dans tous les cas, il est moins dérangeant que celui d’un ventilateur classique à pales.

Lorsque je travaille et qu’il fait chaud, je règle la puissance entre 4 et 6. Le bruit ne perturbe ni ma concentration ni mes collègues lors de réunions en vidéoconférence.

Mon objectif était de pouvoir travailler tout en profitant d’un air frais et d’un environnement calme. Le Dyson Purifier Cool remplit parfaitement ce rôle, avec une nuisance sonore contenue.

Consommation énergétique : un atout majeur du ventilateur Dyson

Comparé à un climatiseur, le ventilateur Dyson se distingue par sa consommation énergétique incomparable. Bien que leurs fonctions soient différentes, il peut s’avérer plus judicieux de laisser un ventilateur classique fonctionner en continu plutôt qu’un climatiseur pendant quelques minutes.

Le Dyson Purifier affiche une consommation en veille de seulement ~2W, et ce, malgré sa connexion permanente au Wi-Fi pour envoyer la qualité de l’air à l’application Dyson.

Lorsque la soufflerie est activée au niveau 1 sans oscillation, la consommation passe à 3,8W, et atteint 4,5W avec l’oscillation activée.

Aux niveaux 2 et 3, la consommation s’élève respectivement à 4,2W et 5,9W, et 5,4W et 6,2W.

Pour les niveaux 5 et 10, les valeurs sont de 7,7W et 9,4W, et 31,1W et 32,6W.

Enfin, en mode nuit au niveau 4, la consommation s’établit à 5,7W et 7,4W.

Le Dyson Purifier Cool™ Formaldehyde est tellement peu énergivore, que je suis tenté de le laisser en mode auto constamment, afin que la qualité de l’air soit en permanence optimale.

Depuis l’écriture de ce test, j’ai pu comparer la consommation avec l’autre modèle haut de gamme de chez Philips que je me suis acheté, la consommation est de 50 à 100% dans les mêmes modes, ça démontre l’optimisation de la consommation électrique du Dyson.

L’application Dyson : Un contrôle intuitif et des informations précieuses

L’application Dyson s’est avérée être un élément crucial dans ma décision d’achat. En effet, la possibilité de surveiller et de contrôler la qualité de l’air à distance m’a conforté dans mon achat. En plus de l’application, est fourni une télécommande aimantée qui se pose sur l’appareil (pour ne pas la perde), elle est comme le reste, design et bien pensée. Je l’utilise pour des actions rapides, allumer / éteindre ou changer la puissance du souffle.

L’application offre un éventail de fonctionnalités utiles pour gérer le purificateur d’air :

Allumer/éteindre le purificateur : Simplicité et praticité pour une utilisation au quotidien.

le purificateur : Simplicité et praticité pour une utilisation au quotidien. Activer le mode automatique : Un mode intelligent qui ajuste automatiquement la puissance de ventilation en fonction de la qualité de l’air, bien que la fréquence de mesure de la pollution toutes les 15 minutes puisse parfois entraîner une activation trop longue ou trop courte du mode automatique.

: Un mode intelligent qui ajuste automatiquement la puissance de ventilation en fonction de la qualité de l’air, bien que la fréquence de mesure de la pollution toutes les 15 minutes puisse parfois entraîner une activation trop longue ou trop courte du mode automatique. Choisir la puissance de souffle (1 à 10) : Permet d’adapter l’intensité du flux d’air en fonction des besoins et du confort.

(1 à 10) : Permet d’adapter l’intensité du flux d’air en fonction des besoins et du confort. Activer l’oscillation horizontale : Diffuse l’air purifié de manière plus homogène dans la pièce.

: Diffuse l’air purifié de manière plus homogène dans la pièce. Fonction télécommande : Reproduit les fonctionnalités de la télécommande physique, avec la possibilité de : Choisir le degré d’oscillation (45° – 90° – 180° – 350°) : Un contrôle précis de la direction du flux d’air. Activer le mode nuit : Un mode silencieux idéal pour un sommeil paisible. Programmer un minuteur : Définir une durée de fonctionnement spécifique. Choisir la direction du flux d’air (avant ou arrière) : Orienter le flux d’air selon vos préférences.

: Reproduit les fonctionnalités de la télécommande physique, avec la possibilité de : Surveillance de la qualité de l’air : Des données précieuses pour une meilleure santé

L’application fournit des informations détaillées sur la qualité de l’air, notamment :

5 : Les particules fines inhalables, considérées comme les plus dangereuses pour la santé.

PM10 : Des particules plus grosses que les PM2.5, mais pouvant tout de même avoir un impact négatif sur la santé.

CH2O (formaldéhyde) : Un gaz polluant présent dans de nombreux produits d’ameublement et de construction.

COV (composés organiques volatils) : Des substances chimiques présentes dans de nombreux produits d’entretien et de construction.

NOx (oxydes d’azote) : Des gaz polluants provenant principalement du trafic routier.

Ces données permettent de mieux comprendre l’environnement intérieur, ce qui n’était clairement pas mon cas avant cet achat.

Conclusion : Un allié indispensable pour un air pur et un confort optimal

Au départ, j’étais sceptique quant à l’utilité et à l’efficacité d’un purificateur d’air. Je n’étais pas convaincu de son impact réel sur la qualité de l’air intérieur. Cependant, l’expérience m’a prouvé le contraire. En prenant conscience de la pollution présente dans mon appartement, je ne peux plus imaginer ma vie sans ce genre d’appareil. J’ai même déjà acheté un modèle d’une autre marque (Philips pour ne pas le citer), deux fois moins cher, pour ma chambre.

Certes, ce produit Dyson est onéreux, mais il offre un design élégant et une efficacité indéniable. Son apparence extérieure peut paraître simple, voire étrange, mais la technologie embarquée est remarquable.

N’ayant aucune expérience avec d’autres marques ou modèles, je ne dispose pas de points de comparaison. À défaut de comparaison directe, je peux affirmer que le Dyson Purifier Cool Formaldehyde remplit sa fonction avec brio et élégance.

Le prix public du Dyson Purifier Cool Formaldehyde est de 699€. J’ai eu la chance de le trouver à 569€ avec une garantie prolongée de 5 ans dans une enseigne belge bien connue. Je ne pense pas que j’aurais acheté ce produit au prix plein, mais la promotion a terminé de me convaincre.

Que vous optiez pour ce modèle ou pour un autre, je recommande vivement à tous ceux qui vivent dans une maison polluée ou en centre-ville de s’équiper d’un purificateur d’air. Cet investissement contribuera à améliorer votre santé et votre bien-être en vous offrant un air pur et un environnement plus sain.

