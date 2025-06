TEST – Mon avis sur la Huawei WATCH 5 et la nouvelle fonction X-TAP

Après avoir testé la WATCH Fit 4 Pro, je poursuis mon exploration des nouveautés Huawei avec la WATCH 5. Ce modèle arrive avec son lot de promesses ambitieuses :

Des matériaux haut de gamme

Une connectivité indépendante grâce à l’eSIM,

grâce à Contrôle par gestes

Deux modes batterie : standard ou éco

Et enfin, le X-TAP : une technologie de capteurs inédite, capable de lire les signaux du bout des doigts, pour une meilleure précision des données santé.

N’ayant pas testé la WATCH 4, je ne ferai pas de comparatif générationnel. Je préfère me concentrer sur l’expérience concrète au quotidien, après plusieurs semaines au poignet. Spoiler : certaines promesses sont tenues avec brio, d’autres mériteraient quelques améliorations.

Unboxing et première impression

J’ai reçu à tester la version 42 mm en acier inoxydable 904L, finition beige dorée. Dès l’ouverture de la boîte, la WATCH 5 m’émerveille, elle est magnifique et dégage immédiatement une impression de qualité.

Le boîtier, inspiré de la ligne de Kármán (la frontière entre l’atmosphère et l’espace), affiche un design épuré, élégant et aérodynamique, qui épouse naturellement le poignet. On est clairement plus proche d’un bijou tech que d’une “simple” montre connectée sportive.

L’écran AMOLED LTPO 2.0 est protégé par un verre saphir bombé. Les couleurs sont éclatantes, les noirs profonds, et la luminosité maximale de 3 000 nits assure une lisibilité parfaite, même sous un soleil de plomb. Pour vous donner une idée, on se situe au même niveau que les géants du marché comme l’Apple Watch Ultra 2, la Samsung Watch Ultra, ou pour Huawei, la version PRO de la WATCH Fit 4. Ses bordures ultra-fines (1,8 mm) et sa résolution de 466 x 466 px (326 ppp) renforcent le confort de lecture et l’impression « premium ».

Son poids contenu (entre 48 et 51g), mais surtout sa finesse (10,5mm) lui permette de se faire vite oublier une fois portée de jour, comme de nuit.

Huawei vise clairement une clientèle qui veut de la technologie sans sacrifier l’élégance : on est plus proche d’une montre horlogère classique que d’un accessoire sportif voyant. Et si vous optez pour le modèle 46 mm, vous aurez droit à un boîtier en titane de qualité aérospatiale… oui oui, carrément aérospatiale). Ce qui signifie que la montre est encore plus légère et plus résistante, mais à un look plus masculin et sportif.

Le design et les matériaux haut de gammes sont clairement l’un des points forts de la montre. Pour moi, cette première promesse est validée.

La connectivité indépendante grâce à l’eSIM

La WATCH 5 offre une connectivité autonome grâce à l’eSIM. Dans la pratique, ça a l’air est simple … mais dans les faits ça l’est un peu moins, et surtout, tout dépend de votre opérateur. Pour être honnête, je n’ai pas pu tester cette fonctionnalité, mon forfait ne prenant pas encore en charge cette possibilité. Dommage, car sur papier, c’est alléchant : appels, messages, notifications, navigation GPS, tout cela directement au poignet, sans avoir besoin du smartphone.

Seul bémol à garder en tête : activer la connexion cellulaire en continu a un impact non négligeable sur l’autonomie de la montre. À prendre en compte si vous comptez utiliser cette fonction au quotidien.

X-TAP : La révolution du suivi santé au bout du doigt



Le X-TAP, c’est LA grande nouveauté de la Huawei WATCH 5. Pour moi, c’est probablement sa plus belle promesse et celle que j’avais le plus hâte de tester. Il s’agit d’un capteur latéral innovant, discrètement situé entre la couronne rotative et le bouton fonction. Il permet de lancer une mesure de santé ultra-précise simplement en posant le bout du doigt dessus pendant quelques secondes. C’est intuitif et étonnamment efficace.

Cette technologie peut être utilisée de deux façons principales :

1/ Pour une mesure spécifique : mesure du SpO2 (saturation en oxygène du sang), réaliser un ECG (électrocardiogramme), évaluer la souplesse de vos artères (VOP).

2/ Mais surtout, pour réaliser, en moins d’une minute, un « Panorama Santé » ou « Health Glance ». Ce bilan complet peut mesurer jusqu’à 10 indicateurs clés (selon votre pays/région) :

Fréquence cardiaque Variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) Saturation en oxygène du sang (SpO2) Température cutanée Rigidité artérielle Niveau de stress État émotionnel Test respiratoire Respiration pendant le sommeil ECG (notez que chez nous, cette mesure n’est pas reprise dans le panorama santé pour des raisons réglementaires, mais l’analyse peut être faite séparément).



Pour ce panorama santé, le processus est d’une simplicité déconcertante : il suffit de placer votre doigt sur le capteur X-TAP pendant trois secondes pour lancer le test.

L’analyse démarre, et après environ 45 secondes de mesures au bout du doigt (avec une petite participation de votre part, comme tousser 2-3 fois près de la montre pour le test respiratoire), vous obtenez un rapport complet de votre santé globale.

Les chiffres sont présentés clairement, accompagnés de graphiques et d’alertes en cas de valeur anormale.

La précision du X-TAP et la fiabilité des données reposent sur des innovations technologiques bien pensées :

Capteur multi-Sensoriel hybride : Le X-TAP ne se contente pas d’une seule technologie. Il combine intelligemment trois capteurs : une électrode ECG (pour les signaux électriques du cœur), un capteur PPG (pour la circulation sanguine) et un capteur de pression tactile (qui garantit un contact optimal). Cette approche hybride permet de croiser les données, d’améliorer considérablement la précision là où la plupart des montres se limitent à un capteur optique au poignet.

Mesure au bout du doigt : C’est une différence majeure. Contrairement au poignet, le bout du doigt offre un signal beaucoup plus stable et moins sujet aux interférences. La peau y est plus fine, mieux vascularisée et moins poilue (parce que oui, même si vous n’êtes pas velu comme un singe, le bout du doigt lui est totalement imberbe), ce qui réduit les erreurs de lecture et les mesures fantaisistes.

Rapidité et simplicité : Le X-TAP est conçu pour s’intégrer facilement à votre routine. La mesure de la SpO2 se fait en moins de 10 secondes, et le bilan complet en une minute. Plus besoin de naviguer dans des menus complexes : tout se fait d’un simple geste. Vous pouvez même programmer des rappels pour ne jamais oublier d’effectuer ce panorama santé.

Algorithmes Intelligents et alertes personnalisées : Les données collectées sont analysées par des algorithmes avancés, capables de détecter des anomalies et de déclencher des alertes en cas de valeur anormale. Cela offre une surveillance proactive et personnalisée, bien plus utile que le simple affichage de chiffres bruts.

C’est d’ailleurs grâce au X-TAP que j’ai pu constater que mon test respiratoire était “moyen”. Je ressentais un léger essoufflement ces derniers temps, mais je n’y prêtais pas attention. Quand j’ai fait le test avec la montre, je me suis alors décidé de consulter mon médecin traitant. Ce dernier m’a recommandé de voir un pneumologue pour des tests approfondis. Loin de tomber dans la paranoïa, je trouve fascinant de constater que la montre a été capable de détecter un signal faible, indiquant quelque chose à surveiller. Le X-TAP n’est pas qu’un gadget ; c’est une vraie avancée en termes de confort et de fiabilité pour le suivi santé, un outil qui peut potentiellement vous alerter sur des signes importants.

Suivi du sommeil

Dans les premiers jours du test, j’avais été assez frustrée par le manque de précision du suivi du sommeil. Mais au fil des semaines, les données s’affinent, et deviennent plus précise et fiable. Il reste quand même quelques données qui restent perfectibles, comme le fait que la montre ne fait pas toujours la distinction entre l’heure du couché et l’heure d’endormissement réel, certains micro-réveils sont ignorés, mais dans l’ensemble, les données sont nombreuses et intéressantes.

Voici la liste de tout ce que la WATCH 5 analyse pendant que vous dormez paisiblement (ou pas) :

Durée totale de sommeil

Score de sommeil et évaluation de la qualité du sommeil

Phases de sommeil (profond, léger, paradoxal/REM)

Nombre de réveils détectés et durée d’éveil

Fréquence cardiaque pendant la nuit (RC)

Surveillance de la respiration et fréquence respiratoire

Saturation en oxygène (SpO2)

Variabilité de la fréquence cardiaque (VRC)

Analyse et recommandations de sommeil « personnalisées »

Gestes intelligents



La WATCH 5 intègre une détection de gestes intelligents : double tap ou glissement du pouce sur l’index, pour gérer vos appels et alarmes, contrôlez votre musique et déclenchez l’obturateur à distance.

L’idée est géniale, mais dans les faits … ce n’est pas encore toujours fiable. Il m’est arrivé de devoir répéter le geste plusieurs fois, ou de devoir abandonner et toucher l’écran. Quand on a les mains pleines, ou qu’on fait la vaisselle, c’est un peu frustrant. Un bon début, mais perfectible.

Parlons quand même sport et navigation

Si la Huawei WATCH 5 brille par ses innovations santé, elle n’oublie pas pour autant les sportifs, qu’ils soient amateurs ou confirmés. Avec plus de 100 modes sportifs pris en charge (dont 14 sports de niveau professionnel tels que le golf et la plongée en apnée), la montre s’adapte à (presque) toutes les disciplines : course à pied, cyclisme, natation, randonnée, triathlon, yoga, et bien d’autres. Chaque activité bénéficie d’un suivi dédié, avec des métriques adaptées et des conseils personnalisés, ce qui permet de progresser tout en gardant un œil sur sa condition physique.

Mention spéciale au GPS Sunflower (double bande, cinq systèmes GNSS) : précis, rapide, même en forêt (selon Huawei, il offre une précision accrue de 35% par rapport à ses prédécesseurs). Lors de mes tests, la montre a su capter le signal en quelques secondes et a parfaitement suivi mes parcours, sans décrochage ni dérive notable, là où certains modèles concurrents perdent parfois le fil. C’est un vrai atout pour les coureurs, cyclistes ou randonneurs exigeants.

On peut même noter ici que j’ai changé de trottoir. C’est surprenant de précision.

Deux modes batterie

Huawei promet deux modes batterie pour s’adapter à tous les profils : un mode standard (toutes fonctions actives), et un mode économie (fonctions limitées, autonomie prolongée).

En mode standard (notifications, suivi santé complet activée), la WATCH 5 tient un peu moins de 3 jours. Ça correspond à ce que Huawei nous promet, c’est correct, mais pas exceptionnel surtout lorsqu’on est habitué à une dizaine de jours avec les autres modèles de la marque.

En mode économie, on dépasse facilement les 4 jours d’autonomie, et si vous désactivez la plupart des fonctions pour ne garder que les notifications d’appels et de messages, vous pouvez encore grappiller quelques heures voir un jour de plus… mais, honnêtement, à quoi bon avoir une montre connectée si c’est pour la brider ainsi ?

Par curiosité, j’ai poussé le test jusqu’au bout pour voir combien de temps duraient les derniers pourcents de batterie : à seulement 6 % restants, j’ai laissé la montre au poignet toute la nuit. Elle n’a perdu que 2% pendant la nuit, malgré tous les capteurs actifs. Et de grand matin, en mode éco, le tout dernier pourcent a encore 3 heures avant l’extinction. Pas très utile comme info, mais ça rassure sur la gestion de la batterie quand elle est vraiment à plat.

Ce qui est plus utile, c’est de savoir que la recharge est rapide, donc si comme moi, vous portez la montre 24/7, vous pourrez récupérer une montre chargée à 80% en moins de 45 minutes.

La promesse est globalement tenue, mais il ne faut pas s’attendre à des miracles côté endurance si vous activez toutes les fonctions avancées, que vous utilisez beaucoup le GPS ou l’eSim.

Conclusion

La Huawei WATCH 5 ne révolutionne pas la montre connectée, mais elle tient la plupart de ses promesses : une vraie indépendance grâce à l’eSIM (si votre opérateur le permet), un contrôle par gestes agréable même s’il reste perfectible, une autonomie modulable selon vos usages, mais surtout une technologie santé X-TAP réellement différenciante et innovante.

Malgré le côté premium des fonctionnalités et du design, la WATCH 5 est disponible dès 449,99 €, ce qui équivaut au prix d’un milieu de gamme chez Apple ou Samsung, et qui, pour une montre de cette qualité, est vraiment raisonnable. Petite remarque, la montre est disponible sur Amazon avec un cadeau supplémentaire : Les écouteurs Freebuds 6i Blanc.

Ce n’est pas une montre pour les geeks à la recherche de gadgets extrêmes, ni pour les ultra-sportifs qui veulent de l’endurance record. Mais pour ceux qui veulent une montre chic, soignée, qui offre une vraie plus-value santé et connectée sans sacrifier le style.

Huawei WATCH 5 449 € 7.8 Design et qualité de fabrication 9.0/10

















Données santé 8.0/10

















Autonomie 7.0/10

















Gestes intelligent 6.0/10

















Nouveauté X-Tap 9.0/10

















On aime Son design premium, vraiment réussi

Sa légèreté et finesse

La fonction X-TAP, hyper intuitive et fiable

La qualité globale du suivi santé On aime moins Autonomie correcte mais pas exceptionnelle

Gestes intelligents qui ne fonctionnent pas toujours Acheter