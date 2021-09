Nouvel OPPO A16 : un smartphone pour les petits budgets avec une grande batterie

Conçu pour attirer l’oeil et facile d’utilisation

Les deux magnifiques finitions de l’appareil, Crystal Black et Pearl Blue, lui donnent un aspect chic et scintillant, car la lumière est reflétée à travers différents angles. En plus, l’OPPO A16 est ergonomique et tient confortablement en main, avec des bords 3D incurvés, une construction compacte d’à peine 8,4 mm d’épaisseur et un poids de 190 grammes. La finition métallique et la courbure du cadre central confèrent au smartphone une sensation de solidité et de qualité supérieure, tandis que le système de refroidissement optimisé garantit une utilisation confortable, quel que soit le nombre d’applications en cours d’exécution.

L’écran immersif de 6,52 pouces est conçu pour un confort oculaire optimal, quelle que soit l’heure de la journée. Grâce à la luminosité automatique qui descend jusqu’à 2 nits, les utilisateurs peuvent profiter de leurs émissions préférées ou jouer à leurs jeux dans la pénombre ou à l’extérieur au soleil. De plus, l’A16 facilite l’accès sécurisé aux données de votre smartphone grâce à la reconnaissance faciale et au lecteur d’empreintes digitales sur le côté.