TEST – GOOGLE Pixel Pro 8 : Notre avis après cinq mois de test

Plutôt que de rédiger un test classique sur le Google Pixel 8 Pro, sorti en octobre dernier, je préfère partager mon avis après cinq mois d’utilisation comme second smartphone et vous dire s’il va remplacer mon Oppo Find X5 Pro.

Cela fait cinq mois que j’utilise le Google Pixel 8 Pro comme smartphone secondaire. Pourquoi pas en premier ? Tout simplement parce que je n’aime pas migrer mes comptes sécurisés (réseaux sociaux, banques, etc.) lors des tests de téléphone que je ne suis pas certain de garder. En effet, je préfère m’en embarrasser et les transporter pendant quelque temps.

Sur le papier, l’Oppo Find X5 Pro, bien qu’il soit sorti il y a deux ans, n’a pas à rougir face au Google Pixel 8 Pro. Cependant, ce dernier profite d’évolutions majeures, surtout du côté de l’IA. Le match entre ces deux smartphones haut de gamme sera donc très serré.

Comparaison : Google Pixel 8 Pro vs Oppo Find X5 Pro

Face à face

L’écran : Celui du Google Pixel 8 Pro est tout simplement magnifique. Je ne sais pas comment le décrire, mais c’est un régal de l’utiliser et de scroller sans saccade.

La luminosité est de loin supérieure à tout ce que je n’ai jamais eu en smartphone. Bien que l’écran de mon Find X5 Pro soit également très bon, celui du Pixel 8 Pro se différencie d’une manière inexplicable. Même Audrey, qui ne jure que par Apple, trouve que cet écran a quelque chose « d’enchanteur ». C’est l’un des arguments qui fait pencher la balance vers le Pixel 8 Pro.

Puissance : Ce n’est clairement pas le point fort de Google, qui ne communique d’ailleurs pas beaucoup à ce niveau, à part qu’il s’agit d’un processeur maison, le Tensor G3, et qu’il est équipé de 12Go de RAM. Malgré tout, après quelques tests effectués, il ressort qu’il est plus puissant que mon « vieux » Oppo. Pour mon usage, les deux me conviennent.

Version Android : C’est le premier smartphone Google que j’essaie, je ne suis pas habitué à une version Android stock (sans surcouche) et j’ai eu du mal à m’y faire tellement j’ai des réflexes bien ancrées avec Oppo. Il m’a fallu du temps, mais je m’y suis fait, sans pour autant apprécier. Cependant, l’avantage d’un smartphone Google, c’est d’être sûr d’avoir toutes les nouveautés Google en primeur.

Charge et autonomie : Un domaine dans lequel l’Oppo est imbattable, c’est la rapidité de la charge qui est de 80W par câble. Comme mon Oppo a vieilli, l’autonomie n’est plus celle des premiers jours, mais grâce à la charge rapide, ça ne me dérange pas.

Le Pixel 8 Pro ne propose que 30W. Mon Oppo Find X5 Pro tient difficilement la journée avec un usage normal, contrairement au Pixel 8 Pro qui dépasse la journée. Match serré : l’un a une charge rapide, l’autre une meilleure autonomie.

Photos et vidéos : Les deux ont des caractéristiques multimédias avancées. L’Oppo possède un processeur dédié à l’image (MariSilicon X) et le traitement photo Hasselblad, que je n’utilise pas. Le Pixel 8 Pro propose également des options IA comme la gomme magique, l’amélioration des photos/vidéos par IA, le best shot… géniales les premiers jours, mais à l’usage limité. Son zoom 5x est un avantage face au 2x de l’Oppo.

Intelligence Artificielle : Il n’y a tout simplement pas de comparaison, cette fonction est absente sur mon “vieux” Oppo Find X5 Pro. L’intérêt est plutôt de savoir si ces avancées sont utiles et si je les utilise. La réponse est non, mais c’est peut-être une question d’habitude, de plus, les mises à jour arrivent progressivement avec certaines qui ont un certain intérêt pour moi.

Design : Pendant les premières heures, je n’appréciais pas du tout le style du Pixel 8 Pro avec son énorme bande horizontale à l’arrière, maintenant je le trouve beau et élégant grâce à un look atypique et une jolie coque bleu clair, douce au toucher (mais qui accroche les peluches des vêtements). Le Find X5 Pro a également un design différent, mais je m’en suis lassé.

Conclusion du duel

Pour ce match, entre le Google Pixel 8 Pro et mon Oppo Find X5 Pro, il est évident que, selon mes critères décisionnels, le smartphone de Google est meilleur, sauf concernant la mémoire de 128Gb trop insuffisante pour mon usage. Vous retrouverez, en bas de cet article, la conclusion concernant ma décision de garder mon Oppo ou de le remplacer.

Comparaison : Google Pixel 8 Pro vs Samsung S24 Ultra

Je profite de cet article pour partager mon avis concernant ces deux fleurons. Souvent comparé au Samsung S24 Ultra, il s’en différencie par sa puissance moindre mais son orientation IA, face au processeur ultra puissant et au prix élevé du coréen.

J’ai failli craquer pour le S24 Ultra face à l’engouement médiatique, mais j’ai résisté pour plusieurs raisons :

La puissance du Pixel 8 Pro me suffit

La qualité des photos est équivalente (léger avantage du Pixel 8 Pro en basse luminosité)

Zoom optique maximum de 5x pour les deux

Fonctions d’IA avancées pour les deux

Mises à jour Google pendant 7 ans pour les deux

Taille énorme du S24 Ultra, difficile à tenir en main

J’ai donc bien fait de résister à cet achat irrationnel !

Conclusion générale

Plus j’utilise le Pixel 8 Pro, plus je pense en faire mon smartphone principal. Les seuls arguments qui me retiennent sont la migration de mes comptes et la mémoire limitée de 128Go (contre 256Go sur mon Oppo). En écrivant ces lignes, j’hésite encore tellement j’aime les deux.

Le Pixel 8 Pro coche toutes les cases de mes besoins, mais la mémoire de 128Go (non extensible) me bloque définitivement. Je vais continuer à profiter du meilleur des deux mondes en les utilisant simultanément.