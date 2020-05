TEST – SUDIO FEMTIO : Notre avis sur cette enceinte Bluetooth au design scandinave (code de réduction de 15%)

Le plus compliqué lorsque vous recevez le nouveau modèle d’un produit Sudio, c’est de comprendre et surtout de retenir le nom du modèle. Dans ce cas ci-, “Femtio” signifie “Cinquante” en suédois, signe d’une nouvelle série de produits. Première enceinte Bluetooth de la marque scandinave, il nous tardait de la tester au regard des autres reviews que nous avions effectués sur leurs casques et écouteurs sans fils.

On déballe …

Toujours aussi léché dans leur packaging, Sudio nous livre encore du design de haut vol. Sorti de son écrin, l’enceinte Femtio en jette par l’originalité de ses deux faces en métal légèrement rose/cuivré. Assez “féminin”, sachez que le modèle est aussi disponible en noir, gris avec faces latérales grises. Je trouve que cette finition anthracite/cuivre rose dégage une certaine classe rarement vue pour une enceinte vendue 119€. Seul petit bemol : la base reste en plastique.

Toutefois, le recouvrement en tissus est vraiment agréable au toucher, tout comme les faces latérales qui sont en fait les “woofers” qui s’enfoncent légèrement lorsque vous exercez une pression sur ceux-ci.

Notez également que la Femtio dispose d’une entrée jack et se recharge via un cable USB type-C. Un mini câble est d’ailleurs fourni dans la boite. Tout comme un petit guide rapide vous indiquant les différentes fonctionnalités et spécifications de l’enceinte.

On écoute ?

Dés que vous l’allumez, la Femtio bascule en mode “appairage” et quelques secondes suffisent pour qu’un petit “bip” vous confirme que tout est en ordre. Notez que Sudio a tout de même ajouté un bouton afin de forcer l’appairage sur demande.

Sur la face supérieure, nous trouvons une touche marche/arrêt, les boutons volumes, ainsi qu’une touche “Play/pause”. Pour passer au morceau suivant/précédent, il faudra exercer une longue pression sur le bouton volume adéquat. Il s’agit de bonnes vielles touches physiques, rien de tactile ici.

Premier constat que je n’arrive pas à m’expliquer, il m’est impossible d’avoir un son à très (très) faible volume. Cela peut paraître étrange et, certes, il s’agit d’un détail mais, dans certaines circonstances, j’aime avoir un son extrêmement léger. Par contre, lorsque le volume monte en puissance, on sent bien les basses revenir à la charge, sans trop inonder toutefois les médium et les aigus. Comme à son habitude, Sudio lance un produit à la sonorité neutre qui répondra aux besoins de chacun.

Au niveau de l’autonomie, nous sommes sur un échelle de 10 à 14 heures en fonction du volume utilisé. De mon côté, elle a tenu bon 9 heures durant à volume moyen. Je l’ai laissée s’essouffler seule dans une pièce fermée afin de ne déranger personne et de tester correctement cette autonomie. Il s’agit donc d’un excellent score qui, grâce à sa batterie de 2600 mAh, se place dans les premières places de sa catégorie.

Ajouté à cela, la Femtio est certifiée IPX6 et résiste donc aux éclaboussures de sangria ou autre expectoration de petits Gervais lorsque votre gamin essaie de l’avaler tout en hurlant “Plus fort la musique, c’est Bim Bam Boum !”. Par contre, elle n’est pas du tout conçue pour être immergée dans votre piscine un soir de fiesta d’après déconfinement. Cerise sur le gâteau aux harengs suédois, il est possible de regrouper deux enceintes Femtio pour obtenir un effet stéréo du plus bel effet mais nous n’avons pas été en mesure de le tester étant donné que nous n’avons reçu qu’un seul produit. Comme sur n’importe quelle enceinte digne du 21e siècle, vous pourrez recevoir et émettre des appels grâce à son micro intégré.

Nous avons par contre trouvé un point négatif, purement pratique, à cette Femtio : La petite trappe en caoutchouc qui protège le port USB et jack est vraiment, mais vraiment pas simple à ouvrir. Il faudra donc utiliser la pointe d’un couteau où, si votre copine possède des ongles bien solides, lui demander de l’aide, en espérant qu’elle ne se les casse pas. Ce défaut est aussi une qualité : aucun liquide ne pourra y entrer.

Au jardin …

Petite anecdote assez importante : ce matin, j’ai déplacé le parasol déporté. Vous voyez, cet énorme bazar qui doit être lesté d’une demi-tonne de pierre pour ne pas basculer par grand vent et détruire en deux secondes votre superbe dressage de table, installé avec amour pour vos invités qui arrivent dans 15 minutes.

J’ai donc essayé une de mes playlist perso Spotify sur la Femtio en extérieur. Comme je l’avais écrit précédemment, c’est là qu’est tout le potentiel de cette enceinte : elle fonctionne à merveille au jardin, en plein air. Le son est vaste, bien distribué, même à fort volume. Moralité, je n’aurai plus à déplacer une de mes Sonos Play:1 en terrasse (toujours alimentée sur le 220v) et j’opterai pour cette Sudio Femtio.

Alors, on achète ?

Cette enceinte Sudi Femtio possède un avantage énorme sur la concurrence : elle est superbe, elle attire l’oeil directement et possède un solide son, certes assez neutre, mais qui amène assez de basses, grâce notamment à ses petits woofers latéraux assez bien pensé. Par contre, à faible puissance, c’est un peu moins bon mais c’est une question de point de vue. En extérieur, c’est une merveille de puissance. En conclusion, pour un prix de 119€, cette enceinte est un réel bon investissement en matière d’autonomie, de fiabilité Bluetooth et, surtout, d’élégance. Du vrai boulot de designer scandinave.

Nous vous offrons 15% de réduction, grâce au code FEMTIO15, à utiliser sur le site de Sudio et valable pour n’importe quel produit de la gamme. C’est pas beau tout ça ?

Sudio Femtio 119 € (-15% avec le code FEMTIO15) 8.8 Design 9.5/10

















Son 8.5/10

















Fonctionnalités 8.0/10

















Fiabilité 9.0/10

















Autonomie 9.0/10

















Pros Design

Autonomie

Son à volume moyen

Rapport qualité/prix/design

USB Type-C + jack Cons Qualité du son à très faible volume

Trappe USB compliquée à ouvrir Acheter