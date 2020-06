TEST – Livall MT1, notre avis sur le casque connecté pour trotteur branché !

Rouler en trottinette électrique en ville n’est pas sans danger, essentiellement à cause des autres usagers de la route qui n’ont aucun respect envers ces drôles d’individus que nous sommes sur nos minuscules engins puissants.

Depuis le jour où j’ai réceptionné ma trottinette, je porte un casque. Certes, il s’agit d’un modèle de ski Salomon duquel j’ai enlevé les artifices hivernaux, mais un casque quand-même. Heureusement, il ne m’a jamais servi mais je me sens plus en sécurité en le portant.

Un problème que je rencontre sur la route, c’est l’impossibilité de regarder derrière moi s’il y a un véhicule et signifier mon intention de tourner. Comme il est fortement déconseillé de lâcher l’une des mains du guidon, il peut s’avérer dangereux de tourner. Mes sorties en trottinette étant quotidiennes et tardives, et que je tiens à ma vie, je voulais absolument un casque lumineux, je me suis offert le Livall MT1 !

Présentation du produit

Je n’ai pas choisi intentionnellement ce modèle, c’est une promotion (59,99€ au lieu de 139,99€) qui m’a décidé. Le casque est beau, léger et confortable à porter (malgré la mousse très très fine) ! Je ne suis pas expert mais, quand je vois d’autres casques, j’ai l’impression que ce modèle est axé technologie plutôt que sécurité.

Voici les nombreuses options du casque Livall MT1 :

Lumière de visibilité

L’un des points les plus importants, autant la nuit que le jour, est, à défaut d’être entendu sur nos trottinettes silencieuses, c’est d’être vu. Une lumière clignotante, à la façon K2000 ou Audi, composée de 8 LED rouges, s’allume dès que le casque est branché (il existe une option sur l’application pour désactiver la lumière le jour ou changer le style des lumières, pour les moins geek d’entre nous). La lumière rouge est visible au soleil mais encore plus la nuit et donne un style vraiment sympa (surtout pour les fans de Michael Knight).

Télécommande

Ce casque est fourni avec une télécommande, petite et facile à installer sur le guidon de votre trottinette ou vélo. La télécommande permet d’augmenter ou diminuer le son de la musique ou de la discussion téléphonique, passer à la piste audio suivant ou précédente, mettre pause le titre écouté, décrocher le téléphone, prendre une photo si vous avez mis votre smartphone sur le guidon mais aussi et surtout, activer le clignotant.

Les clignotants

Telle une voiture, il suffit d’appuyer sur le bouton de gauche ou droite pour que la lumière de visibilité rouge s’affaiblisse et laisse place au clignotement (10x) des 3 LED orange et un avertissement sonore dans votre casque. C’est aussi efficace que rassurant.

En avant la musique

Ce casque est muni de haut-parleurs (2 x 0,5W) assez puissants pour écouter de la musique malgré la vitesse et le vent. La qualité de son n’est pas son atout principal mais c’est suffisant pour égayer mes sorties. Pour une raison inconnue, la musique se met sur pause alors que je n’ai ni touché à la télécommande, ni à mon téléphone. C’est assez ennuyeux quand ça arrive toutes les 10 secondes pendant plusieurs minutes. Heureusement, ce n’est pas systématique mais, cependant, ça arrive.

Téléphone main libre

De manière générale, les passants me regardent quand je roule en trottinette (car ce n’est pas encore chose courante partout en Belgique), alors quand je suis au téléphone et les gens me voient parler tout seul donc, forcément, j’attire encore plus les regards.

Le casque est équipé d’une technologie qui diminue le bruit du vent. Cela marche plutôt bien, et améliore la qualité des communications. J’ai réussi à passer des appels en bord de mer avec un vent frontal de 30km/h alors que je roulais à 25km/h. Cela ne fonctionne pas aussi bien que quand il n’y a pas de vent mais ça permet de continuer à rouler en trottinette sans devoir s’arrêter pour décrocher. Mon interlocuteur n’a jamais rencontré la moindre difficulté à me comprendre.

Fonction SOS

Une autre fonction de sécurité importante, en cas de chute, sur simple pression d’un bouton, il est possible d’appeler un contact (renseigné dans l’application mobile du smartphone) afin d’appeler à l’aide ! Une fonction aussi utile que rassurante mais qui nécessite d’avoir son téléphone sur soi.

Je recommande fortement le port du casque pour tous les trotteurs, même si vous avez confiance dans votre pilotage le problème vient souvent des autres.

Est-ce que je conseille l’achat de ce casque ? La réponse est simple, j’ai voulu en commander un 2ème après ce test et, malheureusement, il est en rupture de stock sur le site qui proposait la promotion.

Le casque Livall MT1 est en vente sur Amazon pour 119€.

Casque Livall MT1 119 € 9.5 Design 9.0/10

















Facilité d'installation 10.0/10

















Fonctionnalités 10.0/10

















Fiabilité 9.0/10

















Pros Le confort du casque grâce à sa légèreté

La visibilité en plus de la geek attitude

La possibilité d’écouter de la musique en toute sécurité

La fonction téléphone main libre Cons J’en trouverai peut-être lors de ma première chute, le plus tard possible de préférence Acheter