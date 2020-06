Ninebot démarre sa campagne de crowdfunding pour la trottinette KickScooter Air T15

Ninebot by Segway annonce un nouvelle petite trottinette, compacte et légère pour citadin en mal de style. Pour ceux qui me lisent, vous savez que je suis un fan des trottinettes Ninebot. Alors, quand j’ai vu l’annonce d’un nouveau modèle sur Kickstarter, j’ai triple cliqué sur le lien pour voir les caractéristiques, j’ai dégainé mon portefeuille et fais chauffer ma carte de crédit.

Je me suis dit, « c’est une nouvelle trottinette, donc nouvelle technologie, nouvelles performances de batterie, d’autonomie et de vitesse, ça va décoiffer ! ».

Sauf que, le public visé est différent, la Ninebot KickScooter Air T15 a pour ambition d’être « la plus compacte, la plus légère et la plus économe en énergie jamais conçue » de sa gamme mais pas la plus performante, pour ça Ninebot a d’autres modèles.

En effet, la trottinette est design, je pense d’ailleurs que Ninebot a tout misé là-dessus au vu du reste des performances, on a l’impression que c’est un produit Apple tellement le style est classe et épuré.

La Kickscooter Air T15 s’adresse aux commuteurs chic-urbains, grâce à son design très léché, son poids plume de 10,5kg mais aussi à cause de sa faible autonomie annoncée de 12km et sa vitesse de pointe de 20 km/h. Les chiffres annoncés sont souvent au-dessus de la réalité car testé dans des conditions optimales avec un adulte léger. En étant optimiste, on peut s’attendre à 8-10km d’autonomie et une vitesse de pointe qui baisse drastiquement à en voir la puissance du moteur (250W) et la capacité de la batterie (36V de 4000 mAh). En voyant ces caractéristiques j’ai laissé refroidir ma carte de crédit et l’ai rangé sagement dans mon portefeuille.

Il est magnifique, il n’y a rien à dire. Le guidon, pliable, ressemble à un tableau de bord de voiture. Sur le montant de la potence, un faisceau LED améliore la visibilité durant la nuit. Comme les autres trottinettes de la marque Ninebot, elle peut se connecter à une application sur smartphone pour paramétrer l’éclairage, le degré de récupération d’énergie lors de freinage, le cruise control, la couleur de LED,…

La présentation complète du produit est disponible sur Kickstarter. Le prix de la T15 est de 749$ (669€) mais durant la campagne Kickstarter elle est à 569$ (508€). Si vous cherchez une trottinette élégante, c’est le modèle qu’il vous faut, sinon, pour le même prix vous pourrez trouver des trottinettes plus performantes.