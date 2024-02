3 rôles clé des influenceurs dans l’industrie du jeu en ligne

Le rôle des influenceurs dans le marketing des casinos en ligne

Avec l’arrivée d’internet, les casinos en ligne sont de plus en plus populaires. Entre l’utilisation de l’intelligence artificielle et l’adoption de systèmes de récompense, ils disposent de plus d’astuces pour optimiser leur plateforme. Mais le tout ne réside pas dans l’aspect technique. La notoriété a aussi son rôle a joué. Pour y remédier, plusieurs méthodes ont été élaborées, dont le plus utilisé est le marketing d’influence.

Dans cet article, nous vous livrons 3 manières par lesquelles les leaders d’opinions peuvent dynamiser votre marque de casino et attirer de nouveaux joueurs.

Qu’est-ce qu’un influenceur ?

Un influenceur est une personne qui dispose d’une certaine renommée sur le net notamment sur les réseaux sociaux ou sur blog personnel. Il crée des contenus pour donner son opinion sur un ou plusieurs sujets de ses domaines d’expertises. Grâce à ça, il est capable d’influencer les opinions et comportements de ses followers. Il fait donc du marketing d’influence. Pour tirer profit de ce pouvoir, les entreprises, y compris les casinos en ligne comme Hitnspin, ne se cachent plus pour faire appel à leur service.

Le pouvoir d’un influenceur dépend fortement de son nombre d’abonnés. En effet, selon le site Agropulpse il existe plusieurs types d’influenceurs dont :

Nano-influenceurs : ils ont entre 1 000 et 5 000 abonnés. Ils sont généralement très proches de leur public et ont un taux d’interaction élevé.

Méga-influenceurs : plus de 500 000 abonnés.

Influenceurs célébrités : plus de 1 million d’abonnés. Ils sont généralement des célébrités et ont une influence énorme.

Les missions des créateurs de contenu dans le marketing des casinos en ligne

Selon une étude menée par Cision, 66 % des entreprises engagent des créateurs de contenu dans leur processus de e-marketing. Une autre étude menée en 2018 a révélé que le terme “marketing d’influence” a été recherché 61 000 fois sur Google. Elle a également montré que 92 % des répondants considéraient le marketing d’influence comme efficace, et 86 % étaient prêts à y allouer un budget spécifique. Cela montre à quel point il est crucial d’opter pour les personnes d’influence pour booster votre plateforme de jeu en ligne.

Vous n’êtes pas encore convaincu ? Découvrons ensemble quelques-uns de leurs avantages.

Les leaders d’opinion : véritables promoteurs de marque

L’un des rôles les plus évidents des stars du web est de sensibiliser à votre marque et de promouvoir vos jeux. En effet, de par leur exposition et leur audience sur les réseaux sociaux, ils sont en mesure de participer activement à votre campagne digitale.

Ainsi, un Instagrameur populaire pourrait poster une photo ou une vidéo de lui-même en train de jouer à un jeu de votre casino en ligne. En y insérant une légende et un code promo spécial, il encourage ses fans à l’essayer. Votre entreprise a donc plus de chances de toucher de nouveaux publics et d’accroître sa visibilité pour les joueurs potentiels.

Génération de trafic sur le site par le SEO

Les trendsetters sont également en mesure de générer du trafic sur votre site en utilisant des techniques de SEO comme le netlinking. Cette technique consiste à créer des liens au sein d’un site internet comme des backlinks. Lorsque ces liens proviennent de sites web d’autorité, ils permettent de faire augmenter le positionnement de votre site sur la SERP.

Vous pouvez donc engager quelques blogueurs influents qui pourront écrire des articles avec des liens qui redirigent vers votre site de jeu d’argent. Pour cela, les liens doivent être intégrés naturellement dans du contenu qui suscite l’intérêt du public sans pour autant faire l’apologie de votre marque.

Amélioration des taux de conversion

Au-delà de la génération de trafic, les personnes influentes peuvent contribuer à améliorer les taux de conversion sur votre plateforme de jeu. Les stars du web ont la capacité de créer un lien de confiance avec leur public cible, et peuvent ainsi représenter votre marque comme étant fiable et de qualité supérieure. Les recommandations des célébrités de l’industrie peuvent aider à convaincre les joueurs existants et potentiels de s’inscrire sur votre plateforme.

Comment les choisir ?

Il n’y a pas de formule magique pour sélectionner les influenceurs avec lesquels collaborer. Mais vous devez quand même faire attention. Certains d’entre eux utilisent des pratiques frauduleuses pour avoir des abonnés et des likes, mais n’ont pas vraiment de communauté. Il est donc important de les choisir avec prudence. Vous devez tenir compte de votre public et surtout de votre budget, car pour les engager, ce n’est pas qui veut, mais qui peut !

En résumé, les influenceurs jouent un rôle crucial dans le marketing des casinos en ligne. Leur capacité à atteindre un large public, à susciter l’engagement et à influencer les décisions d’achat en fait des partenaires précieux pour les opérateurs de jeux en ligne. En collaborant avec ceux-ci de manière stratégique et transparente, les casinos en ligne peuvent renforcer leur notoriété, attirer de nouveaux joueurs et fidéliser leur clientèle.