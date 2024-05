TEST – On a évalué la Garmin Lily 2, dernière-née de la gamme de montres connectées féminines.

Après avoir découvert la Garmin Lily il y a trois ans, j’ai eu l’opportunité de tester la Lily 2 pendant quelques semaines. Garmin nous la présentait comme une smartwatch petite, élégante et tendance. Avec de nouvelles fonctions essentielles de santé et de connectivité, et une autonomie de batterie allant jusqu’à cinq jours. Qu’en est-il réellement ? C’est ce que je vous propose de découvrir.

Unboxing & Design

Á l’ouverture de la boite, je remarque immédiatement que la Lily 2 conserve le design élégant et minimaliste de la Lily, avec un petit boitier en métal (35,4 x 35,4 x 10,1 mm) et un bracelet interchangeable. Pour cet article, j’ai reçu en test la Lily 2 Classic avec le boitier Cream Gold et le bracelet en cuir “Camel”, mais elle est disponible en plusieurs coloris pour s’adapter à tous les styles et envies.

Comme je porte une Apple Watch SE depuis des années, avec un boitier et un bracelet plus larges et imposants que celle-ci, je suis un peu décontenancée en découvrant la Lily 2 qui est encore plus fine que ce que j’imaginais suite à la lecture du communiqué de presse. Je dois avouer que je n’ai pas eu le coup de cœur lors de l’unboxing. Une fois passée à mon poignet, et comme ça avait été le cas pour la Lily, le charme opère tout de même instantanément. Malgré son aspect très « classique », elle s’adapte parfaitement à mon poignet et à mon look plus « décontracté » qu’élégant.

La légèreté de la Garmin Lily était déjà un sérieux atout, et la Lily 2 ne fait pas exception avec ses 24,1g (pour la version cuir). J’ai d’ailleurs souvent eu l’impression d’avoir oublié de la mettre, et ne la sens pas lors de sorties running, ou pendant la nuit. Un vrai plaisir.

Comme pour sa grande sœur, la Lily 2 est dotée d’un cadran discret à motif et monochrome que j’adore. L’absence d’un écran couleur peut en rebuter certains, moi j’apprécie toujours autant, cela renforce l’élégance de cette smartwatch.

Il y a trois ans, j’avais émis un bémol concernant le contraste peu prononcé de l’écran en cas de luminosité importante. Ce n’est plus le cas, même à l’extérieur, lors de journées (très) ensoleillées (si si, ça existe en Belgique), la lecture se fait sans problèmes.

Configuration de la montre & connectivité

Une fois Garmin Connect (ré)installée sur mon iPhone, l’appairage avec l’application et la configuration de la montre sont simples et rapides (moins de deux minutes).

Le test peut commencer !

Rapidement, mon poignet vibre à chaque notification. Que ce soit SMS, Whatsapp, e-mail, calendrier, la Lily 2 permet de ne rien rater et rempli parfaitement son rôle de montre connectée. Pour ce qui est des appels, il est important de noter que la Garmin n’inclut pas de haut-parleur. Comme je suis habituée à répondre à mon poignet le temps de retrouver mon smartphone, c’est un peu déroutant, mais rien de rédhibitoire.

Une fonctionnalité disponible sur la version « classic », le paiement sans contact via Garmin Pay. Ce n’est pas un critère de sélection pour moi (contrairement à Nicolas qui ne peut pas s’en passer), mais ça s’avère très pratique quand vous souhaitez laisser votre portefeuille à la maison, ou que vous voulez gagner du temps à la caisse du magasin.

Une alliée santé

La Garmin Lily 2 se positionne comme une smartwatch orientée santé et bien-être, plutôt qu’une montre purement sportive. En effet, elle ne se limite pas à surveiller simplement la fréquence cardiaque et les pas, elle propose un suivi avancé du sommeil, du stress, de l’hydratation et du cycle menstruel qui sont essentiels pour une approche globale de la santé.

Au lieu de vous détailler tout ce qu’elle a dans le ventre, j’ai envie de vous partager ici certaines fonctionnalités qui m’ont plus, et qui m’ont agréablement surprise de par la fiabilité de leurs données (je me base bien évidemment sur mes propres ressentis et expériences via les tests que j’ai pu faire depuis des années).

– Le rapport matinal personnalisable : il offre une vue d’ensemble dès le réveil, intégrant l’analyse du sommeil, les activités prévues pour la journée et même les prévisions météorologiques, facilitant ainsi une gestion plus efficace de son quotidien. Je trouve génial qu’on puisse commencer sa journée par cela plutôt que d’attraper son smartphone en étant inondé de notifications.

– Le score de sommeil : il évalue la qualité de votre sommeil, donne des informations sur les différentes phases de celui-ci, sur votre respiration, votre SpO2, votre fréquence cardiaque, … Contrairement à ma déception lors du test de la Lily, j’ai été agréablement surprise de cette fonctionnalité beaucoup plus précise et aboutie chez la Lily 2. Pas de fausses données (la montre qui me croit endormie alors que je suis juste allongée, …), pas de capteurs qui m’aveugle la nuit, bref, je valide !

– Les exercices de respiration : je l’avais déjà mentionné lors du test de la Lily, mais je l’adore toujours autant. Si vous vous sentez stressé, ou que vous avez tout simplement besoin d’un moment pour vous reconnecter à vous-même, cette fonction est parfaite ! Je l’utilise personnellement directement après avoir consulté mon rapport matinal, et avant de lancer la routine du début de journée avec mes 2 pré-ados.

– Time to move : cette fonction vous invite à bouger toutes les heures. Ce n’est pas tant l’idée de faire une activité sportive de haut niveau, mais plutôt de se mettre en mouvement. Avec nos modes de vie de plus en plus sédentaire et tous les risques qui y sont liés, ce rappel est non négligeable.

– Le niveau de « body battery » : il donne une indication sur votre niveau d’énergie au long de la journée.

– L’âge fitness : il s’agit d’une estimation de sa condition physique par rapport à son âge réel, en fonction de différentes données (activités, rythme cardiaque, poids, …). C’est sympa pour vérifier qu’on est sur la bonne voie, quand on essaye de changer ses habitudes de vie. Personnellement, j’ai adoré me voir rajeunir de 4 ans.

Si je devais relever du négatif, ce seraient les deux points suivants :

– Bien qu’elle ne soit pas une montre purement sportive comme je le disais plus haut, sa sélection d’activités est assez limitée (seulement 18 options disponibles). Même si elle couvre une gamme variée de disciplines, de la marche à la méditation en passant par le yoga et la course, je regrette l’absence de la possibilité d’ajouter d’autres sports.

– Elle ne dispose pas d’un GPS intégré, ce qui nécessite que vous ayez toujours votre smartphone avec vous lors de vos sorties sportives (si vous voulez avoir votre tracé dans les données). Personnellement, je le prends toujours, donc ça ne me dérange pas. Mais d’autres personnes, comme Matyas le fils de Nicolas, ne courent jamais avec leur téléphone afin de prendre le moins de poids possible sur eux.

Autonomie

La Lily 2 nous promet une autonomie allant jusqu’à 5 jours en mode montre connectée et 7 jours en mode économie d’énergie. C’est testé et vérifié, et c’est plus que sa grande sœur. Une belle évolution !

Qualité / Prix

La Lily 2 est disponible sur le webshop de Garmin à partir de 280€, la version Classic quant à elle, à partir de 290€. Ce n’est pas bon marché, mais ce n’est pas excessif par rapport à la qualité de la montre et à la concurrence. Celle que j’ai reçue en test coûte par contre 350€, ce que je trouve démesuré.

Conclusion

Sans aucune surprise, j’ai adoré cette montre connectée qui est un vrai bijou bourré de technologie. C’est toujours un plaisir de découvrir les nouveautés proposées par Garmin, et de confronter leurs promesses à la réalité.

La Lily 2 représente une belle évolution par rapport à la Lily. Avec un design toujours aussi élégant, sa légèreté et ses fonctionnalités plus précises et complètes, malgré son offre de sports limitée, la Lily 2 est un excellent choix pour les femmes qui recherchent une montre raffinée et discrète, mais très complète.

Photos de Nicolas Varga.

Garmin Lily 2 279 € 8 Design 9.0/10

















Fonctionnalités 8.0/10

















Suivi santé 8.5/10

















Autonomie 7.5/10

















Rapport qualité/prix 7.0/10

















On aime Sa légèreté

Son design très féminin

Sa connectivité rapide et facile à Garmin Connect

Sa multitude de fonctions santé et bien-être

La fiabilité de certaines données que je trouvais peu convaincantes chez la Lily On aime moins L’absence de GPS intégré

Les sports disponibles et l’incapacité d’en rajouter

L’absence de haut-parleur Acheter