Quelles activités familiales prévoir en cas de pluie en Belgique pour avril 2024 ?

On le sait, le mois d’avril en Belgique n’est pas toujours synonyme de beau temps. La météo peut être parfois capricieuse, avec des averses qui peuvent surprendre même les planificateurs les plus avertis. Mais cela ne signifie pas que le plaisir en famille doit être gâché par la pluie. Au contraire, la Belgique offre une multitude d’options divertissantes, éducatives et culturelles pour tous les membres de la famille, même lorsque les gouttes commencent à tomber. Que vous soyez à la recherche d’aventures en intérieur ou de découvertes artistiques, il y a toujours quelque chose à faire pour égayer les journées pluvieuses.

Découverte de la réalité virtuelle à The Park Playground près de Bruxelles

En cherchant une expérience différente et palpitante, les amateurs de réalité virtuelle à Bruxelles vont adorer le site Proximus The Park Playground. Situé sur un site industriel près de Mons, ce lieu offre des expériences immersives et captivantes en VR à Bruxelles, divertissant les petits et grands aventuriers à travers des combats épiques et des mystères à résoudre. Le site abrite également un “Palais des images” qui permet de projeter un film sur les cinq faces d’un cube géant, plongeant le spectateur dans 100m² d’images immersives. Par beau temps, une grande aire de jeux extérieure invite également les enfants à s’amuser.

Une journée amusante pour les petits héros à Plopsa Station Anvers

Né en 2017 sous le nom de Comics Station, ce parc d’intérieur mettait initialement à l’honneur les héros de bandes dessinées belges. Aujourd’hui, il s’agit principalement des séries télévisées flamandes pour enfants qui sont mises en avant, bien que certains personnages de bandes dessinées fassent toujours partie du parc. Situé en plein cœur de la gare centrale d’Anvers, un véritable chef-d’œuvre architectural considéré comme l’une des plus belles gares du monde, Plopsa Station Anvers propose pas moins de 14 attractions pour un public âgé de 2 à 10 ans, ainsi qu’une boutique de souvenirs et un restaurant.

Exploration créative à C-mine à Genk

Situé sur l’ancien site d’extraction du charbon, C-mine est né d’une initiative de la ville de Genk pour créer un espace dédié à la créativité. Ce lieu unique en Belgique propose des espaces de coworking, des studios de design et des formations dédiées aux industries créatives. La visite de C-mine est idéale pour partager une journée familiale autour de l’art et de la culture tout en découvrant l’histoire fascinante de l’extraction du charbon

Le Centre belge de la Bande Dessinée à Bruxelles

Le Centre belge de la Bande Dessinée constitue l’une des attractions populaires à ne pas manquer lors de votre visite à Bruxelles. Offrant un moment de partage et de découverte entre adultes et enfants, ce musée situé dans l’écrin architectural de Victor Horta rend hommage aux auteurs et héros de bandes dessinées telles que Tintin, Les Schtroumpfs, Lucky Luke et bien d’autres encore.

Sensations garanties avec l’un des plus grands simulateurs d’avion d’Europe

Proche de l’aéroport de Charleroi se trouve l’un des plus grands simulateurs d’avion d’Europe, offrant aux enfants âgés de 4 à 12 ans ainsi qu’à leurs parents l’occasion de découvrir les sensations uniques du pilotage d’un avion. En toute sécurité, les familles peuvent prendre les commandes d’un simulateur ultra réaliste pour vivre une expérience inoubliable.