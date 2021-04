TCL élargit sa gamme avec le TCL 20L et TCL 20L+, ainsi que le MOVEAUDIO S600

TCL adjoint deux nouveaux smartphones à sa Série 20 : le TCL 20L+ et le TCL 20L. Ces appareils viennent rejoindre le TCL 20 5G et le TCL 20 SE présentés le mois dernier et s’ajoutent aux appareils de la marque déjà primés pour leur valeur, leurs performances et leur innovation dans divers segments de prix abordables.

La série de smartphones complète offre une meilleure expérience visuelle grâce à la technologie avancée d’optimisation de l’affichage NXTVISION. Cette technologie de TCL rend les détails plus nets et les contrastes plus marqués, et protège mieux les yeux en réduisant la fatigue oculaire et la lumière bleue.

Stefan Streit, General Manager of Global Marketing chez TCL Communication, déclare : « Les nouveaux modèles de la Série 20 confirment que TCL continue de proposer des technologies innovantes conçues pour satisfaire les besoins des consommateurs et même pour les dépasser. Nous développons constamment de nouveaux produits mobiles qui font passer l’expérience sur smartphone au niveau supérieur. »

TCL 20L+ – Photo de pointe et design élégant

Le TCL 20L+ se distingue par son écran, ses fonctions photo avancées et son design unique. C’est le premier appareil sur le marché à être doté de la technologie Circular Polarization Display certifiée par TÜV Rheinland, qui permet de voir parfaitement les couleurs naturelles de l’écran, y compris en plein soleil. Grâce au grand écran Full HD de 6,67 pouces et à l’optimisation de l’affichage NXTVISION, vous pouvez voir dans les moindres détails les images en mouvement des films et des séries, par exemple.

Le TCL 20L+ est aussi parfait pour les amateurs de photo : il est doté d’une quadruple caméra haute définition de 64 mégapixels qui garantit une clarté et une reproduction des couleurs optimales. Il bénéficie en outre d’un appareil photo Backlight Selfie et d’un mode Super Night pour que vous puissiez vous photographier avec vos amis avec la meilleure lumière. Enfin, il dispose d’une mémoire ROM de 256 Go et RAM de 6 Go, de la technologie NFC et tourne sous Android 11.

TCL 20L – Écran de haute qualité et batterie longue durée

Le TCL 20L est un smartphone polyvalent doté d’un écran impressionnant de 6,67 pouces et de la technologie Circular Polarization Display certifiée par TÜV Rheinland. La batterie tient jusqu’à deux jours en utilisation normale. En outre, le 20L bénéficie d’une recharge rapide, optimisée par le Smart Manager intégré qui fait des suggestions pour améliorer les performances et l’autonomie de la batterie. Le TCL 20L dispose d’une mémoire de stockage RAM de 4 Go et ROM de 128 Go. Grâce à la quadruple caméra de 48 mégapixels, vous pouvez prendre les meilleures photos. En outre, le TCL 20L est doté de la technologie NFC et tourne sous Android 11.

La Série 20 complète est recommandée par Google via son programme de vérification Android Enterprise Recommended (AER). TCL fait ainsi partie d’un groupe restreint d’entreprises de premier plan dont les appareils sont approuvés par Google pour une utilisation professionnelle.

Bernie Hsu, Head of Android Enterprise Partnerships chez Google, explique : « Votre smartphone n’est pas seulement un appareil privé : il doit vous aider dans tous les aspects de votre vie, y compris au travail.. Nous sommes heureux de collaborer étroitement avec TCL pour garantir que ses appareils mobiles répondent aux exigences professionnelles strictes de Google, afin que les utilisateurs puissent utiliser leur smartphone ou leur tablette à des fins professionnelles en toute sécurité et tranquillité. »

TCL MOVEAUDIO S600 : des écouteurs sans fil haut de gamme avec Hybrid Active Noise Cancelling

Outre les TCL 20L et 20L+, TCL lance de nouveaux écouteurs true wireless dotés des technologies Hybrid Active Noise Cancelling (ANC) et Transparancy Mode. Les écouteurs MOVEAUDIO S600 offrent un son immersif et disposent de trois microphones intégrés dans chaque écouteur pour garantir des appels téléphoniques parfaitement clairs.

Le Bluetooth 5.0 et Google Fast Pair assurent en outre une connectivité transparente entre les appareils, sans ralentissement ni interruption. Pour une commodité optimale, la fonction de détection Smart Wear lance ou met automatiquement en pause votre musique lorsque vous mettez ou retirez les écouteurs. Enfin, les deux écouteurs sont dotés de commandes tactiles intuitives. Les utilisateurs peuvent profiter de huit heures de musique maximum sur une seule charge, et jusqu’à 32 heures d’autonomie en combinaison avec le boîtier de charge.

Disponibilité

Les TCL 20L et TCL 20L+ sont disponibles dès aujourd’hui en précommande sur Bol.com et Belsimpel. Les deux téléphones sont livrés avec un étui transparent, des écouteurs intra-auriculaires et un câble chargeur USB Type C. Le TCL 20L+ est proposé au prix indicatif de 259 euros, momentanément avec des écouteurs TCL gratuits d’une valeur de 79,95 euros. Le TCL 20L est vendu au prix indicatif de 229 euros, temporairement avec des écouteurs TCL gratuits d’une valeur de 39,95 euros. Les deux appareils seront disponibles au début du mois de mai. Les écouteurs TCL MOVEAUDIO S600 sont proposés au prix indicatif de 149 euros et seront disponibles chez Belsimpel au début du mois de mai.