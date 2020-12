L’app My Brussels : tout Bruxelles dans la poche !

C’est un projet ambitieux : en plein deuxième confinement qui met à l’épreuve tant les citoyens que les secteurs privé et public, la Région bruxelloise lance une nouvelle application mobile, My Brussels, basée sur une interface évolutive, intuitive et personnalisable.

En effet, l’application rassemble sur une seule plateforme de nombreuses données auparavant fragmentées, permettant aux utilisateurs d’accéder à une multitude d’informations et de services en quelques clics seulement : la météo, les infos trafic, les horaires de la STIB, les offres d’emploi d’Actiris, les numéros d’urgence mais aussi l’hôpital le plus proche ou les pharmacies de garde. La plateforme Fix My Street et l’e-desk IRISbox seront également directement accessibles. Et pour ceux qui veulent voir au-delà du confinement, il est également possible de consulter l’offre à venir en matière de loisirs, de sport et de culture.

La force motrice de l’application est le Centre d’Informatique pour la Région bruxelloise (CIRB), le leader de la numérisation au sein de la Région bruxelloise. Avec My Brussels et www.be.brussels, le portail de la Région bruxelloise, le CIRB gère les principales sources d’information au sein de la Région. Le lancement de My Brussels s’accompagnera d’une vaste campagne de communication qui sera principalement orchestrée via les réseaux sociaux.

“La crise, c’est une machine à avancer le temps ! Si on savait que la digitalisation allait s’installer de plus en plus durablement, personne n’aurait pu prédire que cela se ferait aussi vite : écoles à distance, télétravail, business en ligne, etc. Plus que jamais, nous avons besoin de connexions entre citoyens mais aussi entre citoyens et autorités publiques ou encore entre citoyens et entreprises. L’app « My Brussels » permet de créer ce lien indispensable tout en accentuant la transformation de Bruxelles en une Smart City », souligne le Ministre de la Transition Numérique, Bernard Clerfayt.

Bien que l’application vise à faciliter la vie des Bruxellois, la mission de la Région va bien au-delà de la simple mise à disposition des horaires de tram ou des numéros de téléphone d’urgence. My Brussels pourrait, par exemple, également intégrer, d’ici l’année prochaine, un projet de participation citoyenne.

En outre, l’application a été conçue de telle manière que les communes bruxelloises pourront y intégrer leur propre contenu. Et ce, afin d’améliorer, de simplifier et de renforcer leurs services au citoyen.

“L’application n’est pas seulement un point de rencontre et de contact unique avec de nombreuses solutions à haute valeur ajoutée proposées par les secteurs privé et public. C’est aussi une occasion en or d’entamer un dialogue entre les citoyens et les acteurs qui façonnent Bruxelles”, déclare Nicolas Locoge, Directeur général du Centre d’Informatique de la Région bruxelloise.

My Brussels, c’est l’app à avoir ! Elle rassemble toute une série d’applications mobiles, dont Fix My Street, IRISbox, Better Bike, My Actiris et STIB, que la Région a lancées ces dernières années dans le cadre de sa stratégie numérique et visant à faire de Bruxelles une région connectée, durable, ouverte, sûre, saine et propre.

Malgré les mesures de distanciation sociale, Bruxelles et le Bruxellois n’auront donc jamais été aussi proches !