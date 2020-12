Epson Moverio : Une nouvelle génération de lunettes connectées à réalité augmentée

Moverio BT-40 – disponible à partir de décembre 2020

Les lunettes Moverio BT-40 sont équipées d’une connectivité USB Type-C, permettant ainsi de les connecter à une variété d’appareils compatibles tels que des smartphones, des tablettes et des ordinateurs portables. Elles peuvent servir d’affichage secondaire ou étendu, tout comme un deuxième écran ou un projecteur externe à usage personnel. L’écran haute résolution offre des couleurs plus nettes et plus éclatantes et permet de diffuser du contenu depuis des appareils connectés.

Les lunettes Moverio BT-40 offrent un grand écran haute résolution uniquement visible par l’utilisateur, ce qui en fait un choix idéal pour les collaborateurs ne disposant pas de bureau et travaillant dans un espace public où confidentialité et confort revêtent une grande importance. Ce lancement arrive à point nommé, car les lunettes Moverio BT-40 fournissent un poste de travail virtuel, parfait pour les cadres devant s’adapter aux modes de travail modernes et au télétravail. En outre, les lunettes offrent une expérience immersive pour le divertissement. L’utilisateur peut profiter de son contenu dans le plus grand confort grâce à de nouvelles fonctionnalités d’ergonomie permettant aux lunettes d’aller à des têtes de tailles très différentes et d’être portées confortablement au dessus de lunettes de vue. Les plaquettes incluses sont conçues pour garantir un confort optimal et peuvent être ajustées à chaque utilisateur.

Ces lunettes séduiront les cadres dirigeants qui ont besoin d’optimiser leur temps en travaillant et en consultant des documents confidentiels dans l’espace public.

Moverio BT-40S – disponibles à partir de février 2021

Les nouvelles lunettes Moverio BT-40S offrent l’option d’un contrôleur intelligent fonctionnant sous Android pour une intégration logicielle personnalisée. Le contrôleur intelligent Moverio est compatible avec Google Play et a été conçu sur mesure pour une large gamme d’applications commerciales. Il est doté d’un écran tactile intégré, d’interfaces utilisateur personnalisées, d’une mémoire extensible jusqu’à 2 TB et d’un indice de protection IPx2 pour la durabilité. Le contrôleur est équipé du Wi-Fi, du Bluetooth d’un GPS, d’une boussole, d’un accéléromètre, d’un gyroscope, d’une caméra, d’une lampe, d’un microphone et d’une prise audio jack. Il est aussi doté d’une batterie rechargeable haute performance permettant jusqu’à 5 heures de lecture vidéo.

Les lunettes Moverio BT-40S aideront particulièrement les éditeurs de logiciels indépendants à développer et à mettre a niveau des applications nouvelles et existantes pour des domaines tels que l’expérience visiteur, le sous-titrage et la dentisterie. Les nouvelles lunettes connectées seront particulièrement utiles pour :