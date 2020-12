Samsung SmartThings et Google s’associent pour améliorer les maisons intelligentes avec l’intégration de Nest

Samsung SmartThings, leader de la domotique intelligente, a annoncé un partenariat avec Google, qui porte sur l’intégration de la gamme de produits Nest à SmartThings, l’un des plus grands écosystèmes de l’internet des objets (IoT).

Forts de cette intégration, les dispositifs Google Nest, dont les thermostats, les caméras et les sonnettes de porte, seront certifiés « Works With SmartThings » (WWST), ce qui permettra aux utilisateurs de commander en toute transparence leur maison intelligente grâce à SmartThings.

Pour la première fois, les utilisateurs de SmartThings pourront régler un thermostat Nest, voir en direct les images des caméras extérieures Nest et entendre qui est à la porte avec Nest Hello, tout cela grâce à leurs appareils intelligents. Les utilisateurs de SmartThings peuvent également intégrer les dispositifs connectés Nest à leurs appareils actuels labellisés WWST pour créer des scènes et des expériences automatisées, en commandant les fonctions par de simples commandes vocales ou par l’application SmartThings. Bientôt, les utilisateurs seront en mesure d’envoyer des streams directement depuis leurs appareils connectés Nest vers leur téléviseur Samsung ou leur réfrigérateur Family Hub.

La technologie SmartThings offre des possibilités infinies pour améliorer la vie quotidienne. La fonction Scenes peut régler l’éclairage de façon transparente et sans à-coups et la fonction Automations peut signaler au thermostat Nest quand il est temps d’adapter la température ou si une fenêtre est ouverte. Il peut ainsi régler la température optimale pour la sieste d’un bébé par exemple. Il en va de même pour la température idéale pour un animal domestique seul à la maison, en tenant compte de détails tels que l’épaisseur de son pelage. Les utilisateurs peuvent également activer les lumières extérieures et intérieures avant d’arriver à la maison.

« La technologie SmartThings continue d’améliorer et de perfectionner notre manière de vivre intelligemment. Nous nous félicitons du renforcement de notre partenariat avec Google et de l’intégration de Nest à notre portefeuille afin d’offrir aux utilisateurs plus de moyens de commander et d’automatiser leur maison, » a indiqué Ralf Elias, Vice-président mondial IOT/Développement et partenariats commerciaux chez Samsung Electronics. « Nous nous sommes engagés à créer un système universel où tous les appareils domestiques intelligents peuvent fonctionner comme un tout, de manière cohérente. »

Dans la foulée de la récente intégration de SmartThings IoT avec Mercedes-Benz, ce partenariat avec Google représente la prochaine étape dans l’engagement de SmartThings en faveur de l’innovation technologique et de la collaboration avec des tiers en vue de créer une norme universelle pour les maisons intelligentes. L’entreprise s’emploie à simplifier le développement de technologies intelligentes pour les fabricants et à accroître la compatibilité pour les consommateurs.

SmartThings est un leader du secteur de la technologie IoT. Trait d’union entre des appareils, des développeurs et des services, sa plateforme ouverte vise à proposer l’un des plus grands écosystèmes intégrés. Avec plus de 180 marques certifiées et plus de 63 millions d’utilisateurs actifs sur la plateforme, SmartThings facilite les innovations dans le domaine de la vie connectée dans de multiples cas d’utilisation.

La technologie SmartThings sera disponible sur les produits Google Nest à partir du mois de janvier 2021. Pour plus d’informations sur SmartThings, veuillez consulter le site www.samsung.com/be_fr/apps/ smartthings