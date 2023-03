Comment réserver un hotel au meilleur prix au Portugal ? Voici mon expérience…

Petite note préalable, ceci n’est pas un article sponsorisé et ne contient aucun lien. Il s’agit donc d’une expérience authentique. Lorsque je planifie mes vacances, j’observe l’évolution du coût des billets d’avion et celui des hôtels. Pour l’avion, j’utilise Skyscanner et Google Flight, pour les hôtels, Trivago et Google Travel. Dans ce bref récit, je vais vous expliquer comment j’analyse et compare les prix et quelle plateforme a été la moins chère pour mes futures vacances au Portugal. Vous risquez d’être surpris !

Vacances d’été au Portugal

Cet été, j’avais prévu de visiter la Grèce, malheureusement j’ai patienté trop longuement et le prix des billets d’avion s’est envolé avant même que j’aie eu le temps d’essayer mes maillots de bain. Ce n’est que partie remise, en attendant l’année prochaine, je peux jouer à Assassin’s Creed Odyssey en mangeant un gyros. Comme alternative, nous avons décidé d’aller au Portugal découvrir Lisbonne et la station balnéaire de Cascais située à quelques kilomètres. L’un de mes meilleurs amis (salut Ricardo) habite à Cascais, je n’ai jamais eu l’occasion d’aller lui rendre visite, c’est donc une seconde raison d’y aller, d’autant plus qu’il va servir de guide touristique, ce qui facilite mon organisation.

Billets d’avion

Le prix du billet d’avion était relativement bas au moment de mes recherches, comme j’avais déjà raté les billets pour la Grèce, je me suis empressé de réserver ceux pour Lisbonne chez Brussels Airlines. La première partie, et la plus facile, est terminée, la suite est toujours plus sportive ; le choix, l’analyse et la réservation de l’hôtel.

Choix de la ville

Comme les visites se feraient en majorité à Lisbonne, mon idée était de séjourner dans un hôtel du centre-ville. Les hôtels sont nombreux, mais à ma grande surprise, les prix sont élevés pour un pays dont le salaire moyen est l’un des plus faibles d’Europe. Ricardo m’a conseillé de réserver à Cascais, moins polluée, plus belle et plus calme que la capitale. Il m’a rassuré en ajoutant que pour les visites à Lisbonne, il existe un train, rapide et pas cher, entre les deux villes.

J’ai donc recentré mes recherches sur Cascais.

Méthodologie

Pour sélectionner un hôtel, je fonctionne toujours de la même façon. Je me rends sur Trivago Belgique, je filtre la ville de destination et mon budget maximum, je choisis le mode carte et me concentre sur le quartier qui me convient. Lorsqu’un établissement me plaît, je vais lire les commentaires sur différents sites / blog.

Je fais de moins en moins confiance à Tripadvisor (j’élimine systématiquement les comptes avec moins que 3 avis), je préfère me fier à des blogs de voyageurs ou de personnes habitant sur place dont leur avis est plus neutre. Lorsque ma liste d’hôtels est établie, je pars à la chasse aux prix le plus bas.

Je recherche des codes promo, et je vais sur les sites Trivago de plusieurs pays (avant il existait des grandes différences, surtout avec un VPN), sur Booking.com, sur des sites spécialisés qui offrent des avantages (petit-déjeuner, spa, verre d’accueil) pour le même prix tel que Weekendesk.

J’ai débuté les recherches dans le centre de Cascais, mais les tarifs étaient exorbitants. Comme le but du séjour est de visiter toute la journée et de ne rentrer que pour dormir, je ne cherchais pas un hôtel 5 étoiles, mais plutôt bien situé et propre, pour moins de 150€ la nuit (ce n’est pas bon marché mais le Portugal est devenu très cher).

Je pensais trouver mon bonheur rapidement, mais après quelques jours de recherches intenses et infructueuses, j’ai décidé de m’orienter vers des logements AirBnb. Là aussi, les prix ne sont pas démocratiques, j’ai été surpris que l’écart entre un hôtel avec petit-déjeuner et un appartement une chambre sur AirBnb n’était pas énorme.

Pour un appartement correct et bien situé, nous sommes dans la même gamme de prix, mais rarement avec plus de 20€ de différence. À ce prix, autant réserver un hôtel avec petit-déjeuner inclus, avec des extras comme une piscine ou autres joyeusetés. À cause des frais de réservation et de ménage, un AirBnb n’est pas intéressant pour un séjour de 3 nuits.

C’est reparti pour des recherches sur Trivago.

Eureka

Alors que certains chantent sous la douche, moi j’en profite pour réfléchir à toutes sortes de choses (bien souvent au travail). C’est en me malaxant le crâne pendant que je me lavais les cheveux que mon cerveau s’est rappelé que tous les hôtels ne sont pas référencés sur les sites de réservation comme Trivago, Booking ou Google Travel.

Je me suis souvenu qu’il y a des années, j’avais réservé une suite dans un Palace à Budapest sur le site d’un voyagiste « classique » Neckermann, pour le prix d’une chambre normale à la concurrence. Je même douté de ma réservation tellement le prix était incroyable. Finalement, tout s’est bien passé et c’est la seule fois de ma vie où j’ai dormi dans une énorme suite.

Bref, propre et encore mouillé, je fonce vers mon ordinateur et lance la recherche sur Neckermann. L’hôtel qui était à 167€ sur Booking.com – Expedia – Hotels.com (et même sur le site de l’hôtelier) est à 134€ sur Neckermann Belgique. Je m’empresse de contacter Ricardo pour lui annoncer ma trouvaille.

Dix minutes plus tard, il m’appelle pour me dire qu’il a téléphoné à l’hôtel (qui est situé juste en face de son appartement) pour leur demander s’ils peuvent aligner leur prix ou offrir un upgrade si je réserve directement chez eux. Le standardiste lui répond que c’est impossible, que leur prix est de 167€ hors frais de séjour et que pour avoir le tarif le moins cher, je dois réserver chez Neckermann. L’hôtel préfère donc que je réserve sur le site de Neckermann (chez qui ils payent probablement une commission), plutôt que directement chez eux au même prix. Je n’ai pas cherché à comprendre, j’ai réservé chez Neckermann Belgique.

Conclusion

Premièrement, ce sont rarement ceux qui font le plus de publicité (sur internet ou dans les médias classiques) qui sont les moins chers et deuxièmement, tous les hôtels ne sont pas référencés sur les comparateurs. Parfois, il est intéressant d’aller sur Google Maps, zoomer dans les rues qui nous plaisent et découvrir des hôtels qui n’ont pas les moyens d’être sur Trivago & Co, mais néanmoins de qualités.

D’habitude je réserve directement sur le site de l’hôtelier, car les tarifs sont les mêmes ou très proches, mais pour le Portugal, au lieu de passer par un site de réservation web 2.0, je suis passé par un voyagiste historique.

Pour mon Citytrip à Tirana, j’ai effectué le même exercice mais par contre, j’ai réservé sur booking.com qui était au même prix que tous les autres, mais qui offrait l’annulation gratuite 48h avant le séjour.

Tous les cas sont différents, il faut s’armer de patience pour trouver la perle rare au bon prix, mais ça en vaut la peine.