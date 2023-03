5 essentiels pour fêter le carnaval avec des enfants

Vous avez envie de célébrer le mois du carnaval avec vos enfants mais vous êtes à court d’idées ? Vous êtes à la recherche de conseils pour fêter le carnaval en famille ? Du déguisement au maquillage, de nombreuses activités font partie du carnaval et sont parfaitement adaptées pour profiter en famille. Pour vous aider dans votre célébration, nous vous présentons cinq essentiels pour fêter le carnaval avec des enfants.

Se déguiser

Tout d’abord, il semble impossible de fêter le carnaval avec des enfants sans qu’ils se déguisent. Le déguisement fait partie des activités que les enfants adorent et nombre d’entre eux n’attendent même pas Mardi Gras pour se déguiser. Des traditionnels déguisements de princesses ou de super-héros aux déguisements plus originaux, vous pouvez trouver une multitude d’idées pour vos enfants. Le déguisement permet aussi de passer du bon temps en famille à se préparer ou même à confectionner son costume. Autre avantage, vous aurez ensuite des photos magnifiques de vos petits à conserver précieusement.

Se faire un maquillage de fête

Avec le déguisement, le maquillage fait partie des indispensables du carnaval. Vous pouvez pour cela miser sur du maquillage de fête et vous amusez selon vos envies avec vos enfants. Là aussi, les enfants vont adorer être maquillés et les parents vont prendre du plaisir à imaginer le maquillage des plus jeunes. Avec des couleurs vives ou encore pour compléter votre costume, vous avez une multitude d’options pour vous amuser avec le maquillage.

Faire des ateliers manuels

Ensuite, nous vous conseillons de profiter du carnaval pour faire des activités manuelles en famille. Vous pouvez par exemple confectionner des masques ou bien créer une partie de votre costume à la main. Peinture, dessin ou encore collage, n’hésitez pas à chercher des tutoriels sur Internet pour créer vos propres masques ou décorations de carnaval en famille.

Préparer des crêpes

Mardi Gras rime souvent avec des crêpes. Alors, pour un carnaval réussi à tous les coups, nous vous conseillons de préparer des crêpes avec vos enfants. En alternative, vous pouvez aussi miser sur les fameuses bugnes, ces petits beignets que l’on mange traditionnellement au carnaval. Dans tous les cas, vous allez vous régaler et quoi de mieux que de déguster des crêpes avec son déguisement ou son maquillage préféré.

Prendre part à un événement extérieur

Enfin, nous vous conseillons de prendre part à un événement extérieur en famille pour célébrer le carnaval en grand. Si vous habitez dans une ville où un carnaval important est organisé, vous devez y prendre part naturellement tous les ans et nous sommes convaincus que vos enfants attendent l’événement avec impatience chaque année. Dans les autres cas, n’hésitez pas à vous renseigner pour trouver une ville à proximité de chez vous qui organise quelque chose. Les enfants n’ont souvent pas besoin d’un événement majeur pour s’amuser. Sortir dans la rue déguisé avec quelques confettis suffit à faire leur bonheur et à faire du carnaval un événement réussi en famille.

Et vous, quelles sont vos idées pour fêter le carnaval avec des enfants ?