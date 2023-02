WiFi sécurisé : voici comment être bien protégé en ligne

Aujourd’hui, plus personne ne s’imagine vivre sans connexion Internet. Les appareils non plus d’ailleurs, puisque les téléviseurs insistent pour avoir le mot de passe du réseau WiFi et que les sèche-linge annoncent via une application que leur filtre est bouché. Compte tenu du nombre croissant d’appareils intelligents, il est plus que jamais essentiel d’avoir un WiFi 100 % sécurisé à domicile. Voici donc quelques conseils pour protéger au mieux votre réseau WiFi.

La porte d’entrée numérique

Un réseau WiFi domestique est essentiel, mais s’il n’est pas suffisamment sécurisé, ce flux de données précieux peut tomber entre de mauvaises mains. Les dommages potentiels peuvent aller du vol de bande passante pour effectuer des téléchargements jusqu’à l’accès à des données ou des appareils sensibles tels que les webcams. Ainsi, le WiFi peut constituer une « porte » permettant à des invités indésirables de dévaliser virtuellement votre habitation. Toutefois, ne vous inquiétez pas : une bonne sécurité WiFi n’est pas compliquée et empêchera les cambrioleurs numériques d’entrer.

Un firmware toujours à jour

Un des conseils les plus efficaces est aussi un des plus simples : installez les mises à jour de sécurité. Le hardware que vous utilisez chez vous doit disposer à tout moment des dernières versions des logiciels, qu’il s’agisse des appareils, de la box Internet ou des répéteurs WiFi. La plupart des grands fabricants publient des mises à jour gratuitement téléchargeables. Celles-ci corrigent généralement des bugs mineurs ou introduisent de nouvelles fonctionnalités mais, souvent, elles comblent aussi des failles de sécurité. Il faut dès lors vérifier régulièrement si le firmware est toujours à jour. La majorité des appareils modernes offrent la possibilité d’exécuter les mises à jour automatiquement. Cette option est fortement recommandée pour assurer la sécurité du réseau WiFi.

Désactivez les fonctions inutiles

Les box Internet de pointe sont ultra polyvalentes et offrent une série de fonctionnalités. Par exemple, si vous le souhaitez, elles peuvent faire office de serveur multimédia lorsque vous êtes en déplacement. Cependant, toute fonction peut être la cible d’une attaque extérieure si elle n’est pas utilisée. Il faut donc voir de quelles fonctions vous avez réellement besoin au quotidien afin de désactiver toutes les autres sur la box Internet.

Configurez une connexion WiFi pour les invités

Un accès dédié pour les invités permet de mieux protéger les données. Avec des permissions sur mesure, les invités, y compris ceux qui ne sont pas les bienvenus, ne peuvent jamais accéder à certaines données ou appareils sans votre accord. En outre, le WiFi invité ne doit être activé que lorsque vous recevez effectivement des visiteurs. Le reste du temps, il est désactivé, et ne peut pas être attaqué puisqu’il est hors ligne.

Attention aux normes de sécurité

La sécurité WiFi dépend essentiellement du hardware sur votre réseau. Il se peut que le matériel installé ne supporte pas les mêmes normes de sécurité et de cryptage. Les méthodes de cryptage « WEP » et « WPA » sont désormais considérées comme obsolètes. Le hardware recommandé doit prendre en charge les normes de cryptage actuelles WPA2 et WPA3. Ainsi, votre réseau domestique est protégé par un cryptage fort, la connexion aux appareils WiFi compatibles est simplifiée et les attaques extérieures sont rendues plus difficiles. Désactivez le réseau

Cela semble une évidence, mais les données sont plus sûres lorsqu’elles ne sont pas accessibles de l’extérieur. Vous pouvez aussi renforcer la sécurité de votre WiFi en l’éteignant la nuit. En fonction de l’appareil, vous pouvez le faire avec une minuterie – ou simplement en éteignant la box Internet manuellement. Autre avantage, vous consommerez moins d’énergie la nuit, ce qui est bon pour l’environnement.

Le portefeuille de devolo

Les experts des réseaux de devolo AG proposent une gamme de solutions pour déployer un réseau domestique sécurisé et puissant à la maison. devolo a conçu le WiFi 6 Repeater 3000 et le WiFi 6 Repeater 5400 pour améliorer les performances du WiFi dans les studios, les petits appartements ou sur un étage d’une maison. Ces répéteurs WiFi étendent la portée du réseau WiFi existant. Grâce à leur vitesse de transmission élevée, à leur fonctionnalité Mesh avancée et à leur installation aisée d’une seule pression sur un bouton, ils garantissent une connexion WiFi plus performante, que ce soit en journée pour travailler ou le soir pour streamer un film.

devolo a développé la gamme de produits devolo Magic pour les grands appartements ou les maisons entières, et pour améliorer le signal WiFi sur plusieurs étages. Cette gamme inclut des adaptateurs WiFi pratiques à brancher sur une prise murale, qui utilisent le câblage électrique existant dans la maison pour communiquer entre eux. L’avantage de cette solution CPL est que les murs et les plafonds ne constituent plus un obstacle, puisque le réseau passe désormais par le câblage permanent de la maison – sans les coûts ou les tracas de la pose de nouveaux câbles Ethernet.

L’importance d’un mot de passe sécurisé

Le mot de passe de votre réseau domestique doit être aussi sûr que possible. Étant donné que le mot de passe WiFi ne doit généralement être saisi qu’une seule fois par appareil, il est conseillé de choisir un mot de passe très sûr et complexe d’une longueur d’au moins 20 caractères. C’est indispensable pour assurer la sécurité du WiFi, car le mot de passe donne accès à l’ensemble du réseau. Si vous avez peur d’oublier un mot de passe aussi long, vous pouvez le noter et le conserver dans un endroit sûr.

N’oubliez pas de modifier les mots de passe par défaut fournis avec de nombreuses box Internet et autres périphériques réseau. Après tout, un compte administrateur pour la box Internet baptisé « admin » avec le mot de passe « 1234 » n’a rien d’un défi pour les cybercriminels. Dans la mesure du possible, créez un nouveau compte administrateur avec un nom d’utilisateur et un mot de passe personnalisés à la première utilisation.