TEST – devolo WiFi 6 Repeater 3000 : Une alternative au CPL ? Dans certains cas uniquement.

Le “devolo Wifi 6 Repeater 3000” est un répéteur, qui se branche dans une prise et permet d’étendre la couverture de votre réseau Wi-Fi. Ce type d’appareil peut s’avérer très utile selon votre d’habitat, mais conviendra-t-il à mon appartement et ses gros murs ?

Ouverture de la boîte

La boîte en jette avec ses inscriptions tape à l’oeil « Wi-Fi 6 », « Stops Wi-Fi Problems » et plus bas, en petits, « Plug & Play » et « Mesh Wi-Fi ». Je suis impatient de tester si ces arguments marketing mis en avant sont tous vrais.

La boîte est grande, et le répéteur l’est tout autant, je m’attendais à un produit plus compact, il dissimule sans doute de grandes antennes afin d’avoir un signal puissant de longue portée. Un peu plus fin et légèrement plus discret que le devolo Magic 2, ce Repeater 3000 respire la qualité et la robustesse.

Le devolo WiFi Repeater 3000 supporte la norme 802.11ax (Wi-Fi 6) avec un débit total de 3000 Mb/s, 574 Mb/s sur la fréquence de 2,4 GHz et 2402 Mb/s sur la 5 GHz, c’est-à-dire ce qui se fait de mieux dans le domaine.

Plug & Play

Le premier argument que nous allons tester et l’aspect « Plug & Play », qui signifie « on le branche et ça fonctionne directement, sans passer des heures à s’énerver pour le configurer ». Dans la boîte se trouve un document style « Ikea », qui explique avec des dessins clairs et simplistes comment configurer de répéteur. Mon estimation est de 20 minutes et quelques cris d’énervement.

A cause de ses dimensions (14,9cm x 7,1cm), il ne pourra pas se cacher facilement derrière un meuble. L’intégration du répéteur à mon réseau domestique (également de marque devolo) m’a pris moins de 5 minutes ! Il n’y a pas plus simple, il faut l’insérer dans une prise, attendre le démarrage de celui-ci, appuyer sur le bouton « Add », pour terminer par presser sur le bouton WPS de son routeur.

C’était tellement facile à installer que quand j’ai émis un petit cri de joie, mon fils est venu me demander d’où venait tout ce bonheur. Je lui ai expliqué que le devolo était installé. Il m’a ensuite demandé « À quoi ça sert ce truc, y a déjà du Wi-Fi partout chez nous ? ». Quelques explications et deux gifles plus tard, il est retourné dans sa chambre et j’ai commencé mes tests. Argument « Plug & Play » validé, surtout si vous possédez du matériel devolo.

Wi-Fi mesh

En français, Wi-Fi maillé, cette technologie permet de profiter de 100% de la puissance de sa connexion internet, que vous soyez connecté à votre routeur, ou à un répéteur. Autre avantage, lorsque vous passez d’un point Wi-Fi à un autre, il n’y a aucune coupure.

Depuis que mon réseau est équipé avec du matériel Mesh Wi-Fi, je peux me promener partout chez moi en regardant une série en streaming sur ma tablette. Ca n’arrive pas régulièrement mais quand c’est le cas, c’est agréable. Afin de tester le devolo WiFi 6 Repeater 3000, j’ai remplacé mon devolo Magic 2 par celui-ci.

Pour effectuer les tests, j’ai démarré une série sur Disney+ sur ma tablette Samsung et me suis promené dans toutes les pièces. Même si je n’habite pas un palais, sans CPL ou répéteur, je n’ai pas de réseau dans ma chambre, ce qui est dérangeant pour un geek comme moi. Inutile de faire durer le suspense, ce répéteur fonctionne comme espéré. Même si les conditions de test à cause de mon appartement bruxellois, composé de murs dignes d’une forteresse, perturbent le signal Wi-Fi, j’ai pu étendre le signal dans des pièces où je n’en avais pas.

L’Amazon Fire et la Playstation 4 fonctionnent sans ralentissement dans la chambre de mon fils, tout comme ma tablette Samsung et le MacBook Air de ma compagne ne rencontre aussi de connectivité dans la chambre… J’ai du signal Wi-Fi dans les quatre coins de mon appartement. Autant mes anciens appareils fonctionnant sur du 2,4 GHz que les plus récents sur du 5,0 GHz, fonctionnent à merveille. Je valide le « Mesh Wi-Fi » et la « fin des problèmes Wi-Fi ».

Application « devolo Home Network »

L’application n’a pas subi d’évolution majeure depuis mon test précédent. Si vous êtes intéressé par les possibilités qu’elle offre, n’hésitez pas à lire mon avis.

Juste une petite remarque, car je ne l’avais pas spécifié dans le test du devolo Magic 2, une option permet d’éteindre les lumières du répéteur (ou du Magic 2). Bien qu’ajoutant un côté festif digne d’un sapin de Noël grâce à ses lumières vertes, elles n’ont pas un grand intérêt au quotidien.

CPL contre Repeater

Lorsque j’ai testé ce devolo WiFi 6 Repeater 3000, j’ai été surpris de la perte de signal Wi-Fi dans ma chambre comparé à mon devolo Magic 2 WiFi, puis je me suis rappelé la différence de technologie entre ces produits.

Attention, ça va devenir un peu technique : Le répéteur, reçoit le signal Wi-Fi, dont la qualité dépend de l’endroit où vous le positionnez et le propage à la même puissance que celle reçue. En résumé, si votre routeur émet du 100 Mbits, mais que votre répéteur ne reçoit, pour différentes raisons, 20 Mbits, il ne pourra pas faire mieux que de cette même vitesse.

Le CPL Wi-Fi (comme le devolo Magic 2), reçoit les données par le réseau électrique et crée un point Wi-Fi dont la puissance est égale à la puissance reçue. L’élément perturbateur de signal n’est donc plus la qualité du Wi-Fi, mais l’installation électrique.

Dans le cas de mon petit appartement avec de gros murs, le répéteur n’est pas la meilleure solution, car la qualité du signal se détériore d’une pièce à l’autre. A contrario, le CPL permet de passer le signal par le câblage électrique, peu importe ce qu’il y a entre le routeur et le boîtier, et de créer un nouveau spot Wi-Fi puissant.

Là où, dans ma chambre, j’avais 150 Mbits avec le CPL Wi-Fi, je suis descendu à 20-50 Mbits avec le répéteur. Certes, c’est suffisant et acceptable, mais dans mon cas, le devolo Magic 2 est la technologie qui me convient le mieux. Si vous avez un logement dégagé, sans gros murs, le répéteur sera une bonne solution sinon le CPL est meilleur.

Consommation électrique

Un autre aspect important à l’heure actuelle, la consommation électrique. En veille, elle fluctue à 4-5 W. À pleine charge et selon le nombre d’appareils connectés, elle se situe entre 6-7 W. Autant, en veille, je trouve la consommation élevée, qu’à pleine charge je la trouve plutôt faible.

Heureusement, afin d’optimiser la consommation électrique, vous pouvez programmer dans l’application « devolo Network » l’extinction et l’allumage à certaines heures, selon le jour de la semaine. Chez moi, le Wi-Fi est coupé pendant la nuit ou les jours où je ne suis pas chez moi.

Conclusion

Le devolo WiFi Repeater 3000 coûte 99€, ce n’est pas le moins cher du marché, mais l’un des meilleurs. Outre l’avantage de proposer un produit de qualité, devolo offre une garantie de 3 ans, gage de confiance de la marque dans son produit.

Il existe des produits moins onéreux qui fonctionnent aussi bien, mais probablement pas avec autant d’options de configuration, cette qualité de fabrication haut de gamme et une application autant aboutie (et mise à jour régulièrement).

Au lieu de louer un répéteur Wi-Fi médiocre à votre fournisseur internet, il vaut mieux en acheter un, comme le devolo WiFi 6, qui sur le long terme vous coûtera moins cher et sera très certainement de meilleure qualité.

devolo repeater 3000 99 € 8.6 Design 8.0/10

















Qualité de fabrication 9.0/10

















Installation 9.5/10

















Performance 9.0/10

















Prix 7.5/10

















Pros Installation très simple

Intégration dans l'écosystème devolo

Réglages complets

Consommation électrique basse Cons Prix un peu élevé

Dimensions

Condamne une prise de courant Acheter