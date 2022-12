TEST – La Cricut Joy, la petite qui a tout d’une grande

J’ai découvert Cricut il y a un an et demi, en recevant la Cricut Maker à tester. J’en suis tout de suite devenue dingue, aussi bien de la machine que de la marque, et je ne cesse d’en vanter les mérites autour de moi. Si bien que, l’été dernier, deux de mes meilleures amies m’ont sollicité pour relever deux défis créatifs, pour les quarante ans de l’une et pour le mariage de l’autre.

Comme j’habite une semaine sur deux chez Nicolas, mon compagnon, je voyageais avec mon attirail et j’avoue que, autant j’ai adoré réaliser tous ces projets avec la Cricut Maker, autant elle était compliquée à transporter toutes les semaines. Je ne vous raconte pas mon taux d’excitation quand j’ai reçu la proposition de tester la Cricut Joy, la plus petite des trois machines de découpes intelligentes de la marque. J’allais enfin pouvoir créer facilement et partout.

Noël avant l’heure

Le colis que j’ai reçu était tout simplement incroyable. Pour les fêtes, Cricut ravit les créatifs, en incluant dans un coffret tout ce qui est nécessaire pour réaliser ses premiers projets, décorer son intérieur, créer des cadeaux sur mesure …

Le pack comprend :

Un rouleau de “Smart Vinyle permanent”

Un rouleau de “Smart Vinyle amovible”

Un rouleau de “Smart Label” blanc (étiquette inscriptible)

Un set d’outil de démarrage

Du carton adhésif

Deux sets de cartes et enveloppes pour créer vos cartes de vœux

Le tapis à insert de carte

Des stylos de couleurs à pointes fines

Du papier de transfert

Et bien évidemment, la boîte avec la Joy, qui contient également l’alimentation, un kit de démarrage avec un échantillon pour se familiariser avec la machine, le tapis de découpe et un stylo noir.

Avant de vous décrire tout ce qu’on peut créer avec ces fournitures, parlons de la machine.

Comme à chaque fois avec Cricut, j’ouvre la boîte et je m’émerveille. La Joy est Ma-gni-faïque. Nicolas trouve qu’elle ressemble aux premiers iMac des années 90, c’est vrai. Petite machine bleu et blanche, au design épuré et tout en rondeur, elle est légère (1,75kg) mais robuste et tient facilement dans une main (elle ne mesure que 21.4cm x 13.8cm x 10.8cm). Pour moi qui aime créer tout le temps et partout, c’est l’idéal.

La Joy n’a pas grand-chose à envier à ses deux grandes sœurs (la Cricut Explore et la Maker 3) car elle permet de découper plus de cinquante matériaux, parmi lesquels le papier, le carton, le similicuir, le vinyle, le thermocollant. Elle découpe aussi bien des petits morceaux que vous poserez sur un tapis prévu à cet effet, que des matériaux intelligents (Smart Materials) qui permettent des découpes allant jusqu’à 120 cm de long.

La largeur des créations, de 11 cm maximum, est probablement le seul « défaut » que je lui ai trouvé, même si pour une telle portabilité, on ne peut pas tout avoir.

Prise en main

Pour utiliser les produits Cricut, il faut que vous possédiez un identifiant Cricut (Cricut ID). Vous pourrez ainsi accéder au “Design Space” pour tirer parti au mieux de votre nouvelle meilleure amie. Si vous n’êtes pas encore familiarisé avec cet outil, je vous renvoie vers mon article à propos de la Cricut Maker pour comprendre comment il fonctionne.

Une fois Design Space lancé, et la Cricut Joy allumée, vous pourrez procéder à la configuration de la machine (en Bluetooth uniquement). En quelques minutes à peine, c’est chose faite, et vous pouvez réaliser votre première découpe « test », proposée par le programme.

La machine de Cricut accessible à tous

La Joy est d’une facilité d’utilisation déconcertante, que ce soit pour moi, qui suis habituée aux produits de la marque, que pour mes enfants de douze et neuf ans qui voulaient la tester presque autant que moi. Mon fils, très créatif, l’avait d’ailleurs ajouté à sa liste d’envie depuis quelques mois. Il n’arrivait pas à se débrouiller seul avec la Maker qui est plus complexe, la Joy lui convient en revanche parfaitement. Elle est l’outil approprié à tous les créatifs, débutants comme expérimentés et de tout âge.

Les applications Design Space et Cricut Joy

Pour la Joy, outre l’application Design Space, qui n’est pas toujours facile à utiliser avec son smartphone, Cricut a développé une application dédiée dénommée « Cricut Joy ». Ceux qui aiment travailler de leur téléphone et/ou tablette seront ravis. Même si j’ai pour habitude de me servir de mon ordinateur pour créer, j’ai été très vite séduite par l’application qui est intuitive, tout comme la machine. Elle permet en quelques ‘clics’, de créer des cartes et étiquettes « prêtes à être découpées ».

D’autres projets sont également possibles, mais je n’ai pas testé cette fonction. Je trouve cette application bien pensée, et la considère comme un atout supplémentaire pour cette petite merveille, qui rend la Joy encore plus facile à utiliser en déplacement, ne vous obligeant pas à vous encombrer de votre portable.

Précision et finesse

J’avais été impressionnée lors du test de la Maker, par la précision et la finesse des découpes ainsi que du rendu professionnel des créations. Je me demandais si la Joy, allait faire aussi bien, compte tenu de sa petite taille et de son prix beaucoup plus abordable. Je ne vous fais pas attendre, les créations sont incroyables, et, à mes yeux, la Cricut Joy est aussi magique et efficace que la Cricut Maker. J’ai comparé la découpe d’étiquettes en cartons avec les deux machines, je n’y ai vu aucune différence au niveau précision et de la finition.

Une multitude de projets

Grâce à la diversité de fournitures incluses dans le pack reçue pour ce test, j’ai pu créer énormément de choses pour gâter mes proches et pour décorer mon intérieur. Avec les rouleaux de smart vinyle permanent, j’ai personnalisé des boules de Noël avec le nom de mes enfants et un porte-clés pour ma maman.

Avec les rouleaux de smart vinyle amovible, je crée des décorations temporaires à coller sur les fenêtres et aux murs. L’adhésif n’étant pas aussi fort que le vinyle permanent, il n’endommage pas le support sur lequel il est apposé (mon propriétaire sera soulagé !).

Le Smart Label blanc, les feutres et les papiers cartonnés m’ont permis de personnaliser les cadeaux à poser sous le sapin. Avec du thermocollant et de l’infusible-ink (non inclus dans le pack), j’ai découpé en quelques secondes des motifs pour personnaliser des trousses.

Et enfin, j’ai gardé le meilleur pour la fin, ce que j’ai le plus adoré créer avec la Cricut Joy, les cartes de vœux. Pour la famille, pour les instituteurs des enfants, avec ou sans fioritures, elles sont magnifiques ! En 2 minutes maximum, la découpe est faite, l’insert est placé, et il ne vous reste plus qu’à prendre votre plume pour y écrire les mêmes banalités que chaque année.

En résumé, vous l’aurez compris, la Cricut Joy vous permet de créer et de personnaliser de nombreuses choses en un temps record. Ce qui prend finalement le plus de temps… c’est de faire un choix parmi toutes ses idées, et surtout dans la multitude de projets disponibles dans le Design Space.

Parlons chiffres

La machine : Si vous craquez pour la Cricut Joy, j’ai une bonne nouvelle, le pack spécial fête est encore en promotion, chez Krefel, au prix de 230 euros au lieu de 320 euros. Une opportunité incroyable compte tenu de toutes les fournitures incluses et ce qu’elles permettent de réaliser. La machine « seule » coûte quant à elle 199 euros (sur le webshop Cricut – en promotion à 164 euros sur Amazon Belgique).

Un autre pack est proposé sur Amazon à 199€ pour l’instant, en voici les différences essentielles :

Pack Coffret cadeau Krefel Pack Starter Amazon 230 euros 199 euros Smart Vinyle Permanent (3 feuilles) Smart Vinyle Permanent (5 feuilles) Rouleau de transfert Rouleau de transfert 3 stylos 3 stylos Tapis pour cartes Tapis pour cartes Inserts de cartes (12) Inserts de cartes (12) Insters adhésifs pour cartes (8) / Set de papier cartonné (12) / Smart Vinyle Amovible / Smart Label / Kit d’outil de base /

Les consommables : Après de nombreux mois de réalisation avec la Cricut, j’ai eu l’occasion de tester les vinyles, les thermocollants et l’infusible Ink. Je l’ai déjà mentionné dans mes autres articles, ils ne sont pas donnés. J’ai testé des produits d’autres marques sur Amazon, curieuse de savoir si la différence était significative. L’échenillage est une catastrophe et prend infiniment plus de temps, l’adhésif des vinyles et thermocollant est une honte, et l’encre ne s’infuse pas de façon uniforme. Vous l’aurez compris, même si les fournitures de la marque sont plus chères, la qualité vaut cette différence de prix ! Petite astuce d’une accroc, il y a souvent des promotions sur le webshop de Cricut.

Le Cricut Access : Design Space grouille d’images et de projets pour vous aider dans vos créations. Une partie est gratuite, mais afin de bénéficier d’un accès illimité à la base de données, un abonnement mensuel “Cricut Access” est requis. Son prix de 9,99€ par mois représente un petit budget à prendre en compte pour les personnes qui ne font des créations que sporadiquement.

Le verdict

Comme à chaque produit Cricut que je teste, je suis instantanément tombée sous le charme de la Cricut Joy, et ne sais déjà plus m’en passer, ce qui est aussi le cas de mes enfants qui ne cessent de créer des cartes de vœux pour leurs amis.

Si vous êtes à la recherche d’une machine de découpe intelligente ultra rapide, ultra facile, portable, et à un prix intéressant, ne cherchez plus, la Cricut Joy est faite pour vous ! Son design est très beau et grâce à sa petite taille, elle peut vous suivre partout. Elle aide à la création d’une multitude de projets avec un rendu et une précision de découpe incroyable.

Cricut Joy 320€ (en promo à 230€) 9.4 Design 9.5/10

















Prise en main 9.5/10

















Rendu des projets 9.5/10

















Facilité d'utilisation 9.0/10

















Pros Le design, la qualité des matériaux de construction et le côté compact

La facilité de prise en main pour toute la famille

La précision et la finesse des découpes

La rapidité d'exécution

L'app dédiée Cricut Joy Cons La largeur des découpes

L’abonnement mensuel de 9,99 euros pour un accès illimité au Cricut Access

Le prix des outils et des consommables de la marque Acheter