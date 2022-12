TEST – Eufycam 2C : Des caméras étanches sur batterie sans abonnements

Après l’excellente Eufy Spotlight Cam, testée en septembre par votre serviteur, nous voici donc face à ce kit fort prometteur : Deux Eufycam 2C accompagnées de la Homebase 2, une espèce de hub destiné a enregistrer les séquences vidéos sans débourser le moindre centime en abonnement. Le maitre mot de ce test sera, sans aucune hésitation : simplicité ! On y va ?

On déballe …

Pour la modique somme de 189€ chez nos amis de Coolblue, vous aurez droit à un package “all-in” : Deux EufyCam 2C fonctionnant sur batterie rechargeable (3 à 6 mois d’autonomie en fonction du nombre de détection) et un “hub” Homebase 2. Le tout est fourni avec deux fixations murales montées sur rotule. Il vous est tout à fait possible de simplement les poser sur un meuble, où bon vous semble.

Les caméras sont équipées d’une LED assez puissante pour l’intérieur mais ne vous attendez toutefois pas à une luminosité comparable à la Eufy Spotlight. Pour une cuisine ou un salon, c’est parfait mais oubliez l’utilisation en pleine nuit en extérieur pour ce type de petites caméras. Elles sont par contre étanches et peuvent être posées à l’extérieur sans souci.

Fonctionnant en WiFi et donc sans aucun fil, les caméras sont compactes et légères (635 g) et la qualité de fabrication est au rendez-vous, tout comme leur sobriété dans le design. Les matériaux utilisés donnent un bon rendu qui pourra s’éclipser raisonnablement dans votre intérieur cosi. Côté résolution, nous sommes sur du full HD 1080p et la qualité d’image est excellente pour cette gamme de prix. Chaque caméra contient un micro et un haut-parleur et pourront être utilisés pour écouter et parler, tout comme enclencher une sirène.

Le Homebase 2 servira d’élément de sauvegarde et pourra enregistrer 16 Go de séquences vidéo (non extensible et estimé à un à trois mois d’enregistrements en fonction du nombre de détections enregistrées). Il est à noter que ce hub intègre une sirène de 100 dB et servira de repeater WiFi pour les caméras installées.

On installe …

Afin d’immédiatement vous rassurer, vous n’avez besoin d’aucune connaissance particulière pour l’installation de ce kit. Les différentes étapes sont clairement décrites dans le petit manuel et l’App est suffisamment conviviale et fiable pour terminer l’installation en moins de 10 minutes. Nous verrons plus tard que les points de configuration sont multiples et variés et qu’il est possible de passer pas mal de temps pour affiner les réglages en fonction de vos besoins. Spoil : Ce kit offre vraiment d’immenses possibilités pour le prix proposé.

Connexion de la Homebase 2

La première étape indispensable est de connecter votre Homebase à votre réseau, de manière filaire : soit directement sur votre box Internet, soit sur n’importe quelle prise RJ45 connectée à Internet. Pour ma part, je l’ai placée directement sur mon point d’accès WiFI Mesh TP-Link Deco m9 plus qui intègre un port Ethernet. Il est placé juste sous la télévision et cela me permet d’avoir une vue permanente sur le Homebase (Une LED indique son état de connexion) et place donc la sirène intégrée dans un endroit central de la maison.

Les étapes se succèdent à grandes enjambées et, à l’aide de la LED en façade, des petits “bip” et autres voix de synthèse, on arrive à connecter le boitier en moins de trois minutes. En effet, il suffit de taper sur le “+” de l’App et de sélection le matériel pour que vous soyez guidez efficacement au travers des écrans de configuration. Il vous faudra par contre patientez cinq à dix minutes pour que le firmware se mette à jour, pour ensuite vous proposer d’installer les caméras.

Etant donné que tout se déroule en filaire, les questions sont réduites à leurs plus simples expressions et vous n’aurez même pas à retrouver votre mot de passe WiFi. La seule manipulation est de scanner le code QR situé à la base de l’appareil. Simple et efficace, qu’on vous dit !

Connexion des caméras

Ici encore, nul besoin d’être “toutologue” en informatique quantico-neuronale pour connecter les deux caméras à la Homebase. Même manipulation : On sélectionne le type de caméra dans l’App, on scanne le code QR, on appuie sur le bouton “Sync” situé au dessus de la caméra, on donne un nom d’emplacement à la caméra et basta cosi.

En fin d’installation, un mode de fonctionnement par défaut vous sera demandé afin, toujours selon vos besoins, d’opter pour une surveillance ou une autonomie optimale, tout en sachant que ces paramètres pourront être affinés par la suite (durée du clip sauvegardé entre cinq secondes et deux minutes, intervalle de déclenchement entre deux notifications successives, arrêter l’enregistrement si plus aucun mouvement n’est détecté).

Petite remarque importante, ce type de système de vidéosurveillance n’est pas du tout préconisé pour les enregistrements 24h/24 et fonctionne donc uniquement sur base de détection de mouvement, tout en précisant qu’il est possible d’agir seulement sur base de présence d’êtres humains si vous ne voulez pas surveiller vos andouilles à quatre pattes durant votre absence.

Pour l’anecdote, la détection du “tout-venant” m’a été fort utile durant cette période de Noël où j’ai pu m’apercevoir que Thelma, notre jeune bouledogue français, se délectait du boa en plume posé dans le sapin. Socrate, le chef de meute (il faut le dire vite), épagneul français de son état, se contentant de la regarder bien installé dans son pouf de patriarche fatigué. On ne peut compter sur personne dans cette famille…

On affine la configuration…

L’App Eufy Security est fouillée et assez tentaculaire, il faut le préciser. Il existe beaucoup de possibilités mais il faut parfois tourner plusieurs secondes dans l’App pour se rappeler où un point de configuration se situe.

Détection de mouvement

Celle-ci s’effectue en sélectionnant, une par une, chaque caméra. Vous l’aurez compris, il n’est pas possible de généraliser un comportement pour toutes les caméras en place. Les possibilités sont :

Activation/désactivation de la détection de mouvement

de la détection de mouvement Sensibilité de détection (au plus elle est élevée, au plus la détection sera immédiate au moindre petit mouvement). Il est à noter qu’un mode est disponible pour tester cette sensibilité en vous positionnant devant la caméra. Très utile !

(au plus elle est élevée, au plus la détection sera immédiate au moindre petit mouvement). Il est à noter qu’un mode est disponible pour tester cette sensibilité en vous positionnant devant la caméra. Très utile ! Type de détection (Toutes, uniquement les humains)

(Toutes, uniquement les humains) Zones d’activité : Vous pouvez identifier plusieurs zones où la détection opérera (porte, fenêtre, baies vitrées, etc.)

Paramètres vidéo et audio

Les caméras disposent de deux modes de “vision” nocturne : Soit via un spot infrarouge qui s’activera en cas de détection dans le noir (ou si la luminosité n’est pas assez élevée), soit via un spot LED intégré. Seule cette dernière option vous permet d’obtenir un enregistrement en couleur et, surtout, utilisable si la personne détectée bouge beaucoup. A noter que cette option peut être utilisée pour allumer la LED automatiquement en cas de détection, même si l’enregistrement n’est pas activé.

Concernant l’audio, il vous sera proposé d’enregistrer le son en même temps que la vidéo, d’activer le micro et le haut-parleur. Il vous sera donc possible, par exemple, de ne pas enregistrer l’audio mais, par contre, d’utiliser les caméras un peu comme un talkie-walkie et d’en régler le volume de sortie afin d’avertir Thelma qu’elle arrête de bouffer la guirlande du sapin ou, le cas échéant, d’avertir un éventuel intrus que la police va débarquer d’ici quelques minutes… si elle vient.

Zones de confidentialité

Il est possible de définir ces zones afin de respecter la vie privée du voisin, de vos invités qui ne souhaitent pas être enregistrés sur la Homebase afin d’éviter une éventuelle présence sur TikTok à l’insu de leur plein gré lorsqu’il profite de votre plantureux repas.

Qualité d’image

Avec sa définition de 1080p, les images sont assez précises et, pour une utilisation classique dans votre domicile, les vidéos sont fluides et les voix facilement perceptible. Dans votre fil d’événements, il est possible de directement partager une séquence video par mail ou par tout autre moyen présent sur votre smartphone (Airdrop, Messenger, WhatsApp, etc.).

Le mode sécurité

Nous entrons ici dans le mode “Alarme” de ce kit Eufy. Outre le fait d’être notifié sur votre smartphone et d’enregistrer les séquences vidéo, il est possible d’automatiser et “d’armer” votre système pour qu’une alarme sonore s’active sur la Homebase et/ou sur toutes les caméras.

Geofencing et partage

Un des avantages est que vous pouvez définir qui fait partie de la famille et qui est susceptible de rester ou pas à la maison. Dés que cela est défini et que l’App est installée sur chaque smartphone des joyeux habitants de la maison, le système va automatiquement passer dans un mode souhaité (par exemple “Absent”). Ensuite, vous allez définir quel comportement le système devra adopter lorsque plus personne n’est à la maison et qu’une détection est déclenchée : “Envoyer une notification”, “Enregistrer”, “Allumer le spot” et “Déclencher la sirène de la Homebase et/ou de certaines caméra”.

Vous pourrez déterminer un périmètre autour de votre domicile afin d’armer le système automatiquement quand, par exemple, vous vous éloignez de plus de 500m de votre domicile. De plus, vous pouvez créer des modes personnalisés. J’ai par exemple créé un mode “Sirène” qui, peu importe si je suis à la maison ou pas, déclenchera la sirène à la moindre détection. Les possibilités sont donc multiples et il existe même un mode “Roupillon” qui vous permet de désactiver une caméra durant une période déterminée. Passé de délai, la caméra reviendra dans le mode par défaut.

On achète ?

Pour conclure, nous voici en face d’un produit fiable, simple à installer, offrant une belle qualité d’image, bourré de multiples options de configuration et évolutif. En effet, Eufy propose pas mal de type de caméras différentes compatibles avec la Homebase, tout comme des détecteurs de présences, alarme et autre détecteurs magnétiques afin de sécuriser votre habitation au fur et à mesure de l’évolution de votre budget. Il reste à mesurer l’autonomie réelle pour une utilisation classique (le fabricant mentionne 180 jours sans passer par la case recharge).

Le format très compact des caméras et leur faculté à être installées à l’extérieur renforce le côté rapport qualité/prix du système. L’intégration d’une sirène dans la Homebase et les caméras suffiront à vous faire craquer pour ce pack Eufycam 2C proposé à 189€ chez Coolblue. N’hésitez pas à jeter un oeil sur Amazon où la gamme Eufy est fort représentée, tout comme certaines promotions éventuelles (sonnettes connectées. babyphone et autres détecteurs de présence ou d’ouverture). Un excellent achat pour ma part !

Eufycam 2C + Homebase 2 189 € 9 Fonctionnalités 9.0/10

















Qualité d'image 8.5/10

















Fiabilité 8.5/10

















Simplicité d'installation 9.5/10

















Qualité de fabrication 9.5/10

















Pros Qualité d'image

Intérieur/extérieur sans aucun fils

Système évolutif

Sirène intégrée

Stockage local sans abonnement Cons Pas d'enregistrement 24h/24

Pas de "multi-live"

Stockage limité à 16Go pour la homebase Acheter