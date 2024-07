Test de la souris verticale Logitech MX Vertical : Un confort indéniable pour une utilisation quotidienne

Malgré un setup gaming performant (Clavier/souris), je me suis retrouvé à rechercher une solution ergonomique pour mon travail de bureau quotidien. En effet, l’utilisation prolongée de ma souris engendrait des douleurs au niveau du poignet. Attiré par les promesses de la souris verticale Logitech MX Vertical, j’ai décidé de franchir le pas et de l’intégrer à mon espace de travail. Mais est-ce que cette souris tient vraiment ses promesses en matière de réduction du stress au niveau du poignet ?

Découverte et prise en main

Intrigué par l’engouement grandissant pour ce modèle auprès de mes collègues, j’ai été séduit par l’idée d’une solution pour soulager mes douleurs au poignet, devenues de plus en plus aigües (avec l’âge et le temps passé devant l’écran). Ayant recherché un modèle plus récent avec des raccourcis supplémentaires, je n’ai trouvé aucune alternative comparable à la MX Vertical. J’ai donc décidé de faire confiance à l’expérience de mes collègues et de commander le même modèle.

La MX Vertical se distingue par son design ergonomique avancé, fruit d’une recherche scientifique approfondie, et s’inscrit dans la lignée des souris performantes de la gamme MX de Logitech.

Connexion et premiers pas

Avant de passer commande, j’ai eu l’occasion de tester la souris de mes collègues. Ils m’avaient prévenu : un temps d’adaptation de plusieurs jours est nécessaire.

Ma souris habituelle est configurée avec une sensibilité extrêmement élevée, car j’apprécie la rapidité de mouvement. Mes collègues sont souvent surpris par la sensibilité très élevée de ma souris et sont incapables d’utiliser.

La MX Vertical offre la possibilité de se connecter via le câble de charge USB-C fourni, le récepteur Logitech Unifying ou encore le Bluetooth. J’ai opté pour le récepteur, la connexion s’est effectuée instantanément.

Adaptation et ergonomie

Habitué aux mouvements de ma souris gaming, j’ai trouvé la MX Vertical particulièrement déroutante au départ. Le mouvement du poignet nécessaire pour déplacer la souris verticale diffère radicalement de celui d’une souris classique et requiert une période d’adaptation.

Manquant de patience, j’ai alterné entre ma souris gaming et la MX Vertical durant les premiers jours. Mes collègues peuvent en témoigner, j’ai pesté pendant plusieurs jours avant de m’habituer au mouvement et à la position particulière de cette souris. Même l’action de cliquer demande un certain ajustement : sur une souris classique, le bureau sert de “contrepoids” au clic, tandis que sur la MX Vertical, c’est le pouce à l’opposé qui doit exercer une pression pour contrebalancer le mouvement. L’explication peut sembler complexe, mais l’utilisation devient naturelle avec le temps.

Il m’a fallu environ quatre jours pour maîtriser pleinement la MX Vertical. Aujourd’hui, je dois dire que le confort au niveau du poignet est incomparable. Certes, l’esthétique n’est pas le point fort de cette souris par rapport aux modèles gaming, mais en matière de réduction du stress au niveau du poignet, elle excelle (pourtant je suis un féru des souris gaming).

Après une semaine d’utilisation

Une semaine après avoir adopté la MX Vertical, son utilisation est devenue totalement naturelle. Repasser à une souris classique est désormais difficile car les douleurs au poignet reviennent rapidement. La position du poignet est idéale, cependant les raccourcis sont mal placés et nécessitent un mouvement ample pour être utilisés, ce qui me dissuade de les utiliser.

Logitech annonce une autonomie de quatre mois pour la batterie, avec trois heures d’utilisation après seulement une minute de charge. La recharge s’effectue via un simple câble USB-C. Je n’ai pas assez de recul pour valider ces données, mais si elles s’avèrent correctes, alors c’est excellent.

Grâce à son capteur de 4 000 dpi, la souris offre une précision remarquable. J’ai également pu ajuster la vitesse du curseur pour retrouver la rapidité à laquelle j’étais habitué avec mon ancienne souris.

Conclusion

Si vous passez de longues heures devant un ordinateur et que vous souffrez de douleurs au poignet, je vous recommande vivement de tester une souris verticale. Certes, le design de la MX Vertical n’est pas son point fort, mais la position naturelle du poignet qu’elle procure est un véritable soulagement.

Après une semaine d’utilisation, il m’est devenu difficile d’utiliser à une souris classique, tant la douleur et l’inconfort sont devenus prégnants. Le confort d’utilisation me fait oublier l’absence des raccourcis pourtant bien pratiques de mon ancienne souris.

Après deux mois d’utilisation, les douleurs observées sur mon poignet ont complètement disparu. Je préfère donc continuer à travailler avec la MX Vertical pour son confort. À la maison, sur mon PC gaming, j’utilise une souris classique dotée de tous les raccourcis nécessaires à mes activités.

Vendue au prix fort de 119,99 € sur le site de Logitech, elle est disponible sur Amazon pour moins de 81.99 € ! C’est le prix d’une bonne souris gaming ou d’une bonne souris ergonomique.

Logitech MX Vertical 81.99 € 8.4 Ergonomie 9.0/10

















Soulagement du poignet 9.0/10

















Autonomie 9.0/10

















Qualité de fabrication 8.0/10

















Design 7.0/10

















On aime La position naturelle du poignet

La qualité de construction

La réduction du stress musculaire au niveau du poignet

Le confort On aime moins Les raccourcis mal positionnés

