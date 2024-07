Garmin Edge 1050 : un concentré de performance, d’intelligence et de sécurité pour une expérience cycliste inégalée

À l’aube de la saison estivale, période propice aux aventures à vélo et aux entraînements intensifs, Garmin est fier de dévoiler son tout nouveau compteur GPS de vélo haut de gamme : le Garmin Edge® 1050. Conçu pour offrir des performances inégalées et une intelligence accrue, ce GPS est l’allié indispensable pour des aventures, sorties ou entraînements poussés sur deux roues.

C’est le GPS de vélo le plus lumineux, intelligent, performant et connecté de Garmin à ce jour. C’est la Rolls-Royce des compteurs de vélo de la gamme Edge. Restez motivé.e.s en toutes circonstances, que ce soit lors d’une sortie en groupe avec des ami.e.s ou lors d’une longue aventure en solo. Et Sven Nys peut en témoigner !

« Je trouve le Garmin Edge extrêmement convivial. Le système GPS et la fonctionnalité de création d’itinéraires m’ont séduit dès le début ! Le plus grand progrès, c’est que non seulement la collecte de données, mais aussi la sécurité, ont été renforcées. Vous avez une bien meilleure visibilité de ce qui vous attend (grâce aussi notamment à l’écran couleur lumineux de 3,5 pouces), ce qui est une énorme valeur ajoutée », déclare Sven Nys.

Edge 1050 : un écran couleur inégalé et une sécurité optimale

Le Garmin Edge 1050 dispose d’un écran couleur comme vous n’en avez jamais vu. Son écran tactile lumineux de 3,5 pouces à affichage LCD se distingue immédiatement et représente une amélioration nette par rapport à la génération précédente d’Edge. En plus, vous pourrez aussi compter sur des fonctionnalités améliorées, une navigation supérieure et un suivi avancé des performances, ainsi qu’un haut-parleur intégré, le tout sans compromettre l’impressionnante autonomie de la batterie (20 heures dans les cas d’utilisation les plus exigeants et jusqu’à 60 heures en mode économie de batterie). Ces nouvelles fonctionnalités du Edge 1050 amélioreront chaque sortie et vous permettront d’atteindre de nouveaux sommets :

Haut-parleur intégré : écoutez les messages d’entraînement et de navigation et alertez les cyclistes ou piétons qui vous précèdent à l’aide d’une puissante sonnette de vélo intégrée. ​ ​

: écoutez les messages d’entraînement et de navigation et alertez les cyclistes ou piétons qui vous précèdent à l’aide d’une puissante sonnette de vélo intégrée. ​ ​ Alertes sur les dangers : les cyclistes peuvent signaler et recevoir des alertes sur les dangers de la route (comme les nids-de-poule ou les arbres tombés), signalés par d’autres cyclistes et voir des messages et des classements en cours de route lors de sorties en groupe. (1) ​

les cyclistes peuvent signaler et recevoir des alertes sur les dangers de la route (comme les nids-de-poule ou les arbres tombés), signalés par d’autres cyclistes et voir des messages et des classements en cours de route lors de sorties en groupe. ​ Améliorations à GroupRide : les cyclistes restent connectés grâce à la messagerie en cours de route, aux emplacements en direct et aux alertes de détection d’incident (2) qui avertissent les autres cyclistes et les diriger vers un cycliste ayant besoin d’aide.

: les cyclistes restent connectés grâce à la messagerie en cours de route, aux emplacements en direct et aux alertes de détection d’incident qui avertissent les autres cyclistes et les diriger vers un cycliste ayant besoin d’aide. Garmin Pay : payez dès maintenant vos achats sans contact grâce au Edge 1050.

: payez dès maintenant vos achats sans contact grâce au Edge 1050. Créateur de parcours sur l’appareil : créez facilement des parcours, directement sur l’appareil, et activez ou désactivez les différentes superpositions de cartes.

: créez facilement des parcours, directement sur l’appareil, et activez ou désactivez les différentes superpositions de cartes. Type de surface : affichez les routes pavées ou non pavées sur le Edge pendant que vous roulez et recevez des alertes pour les tronçons non pavés à venir.

: affichez les routes pavées ou non pavées sur le Edge pendant que vous roulez et recevez des alertes pour les tronçons non pavés à venir. Itinéraire spécifique : obtenez des itinéraires adaptés à un parcours spécifique, qu’il s’agisse de montagne, de gravier ou de route.

: obtenez des itinéraires adaptés à un parcours spécifique, qu’il s’agisse de montagne, de gravier ou de route. Nouveau design : le boîtier incliné et les boutons métalliques discrets, associés à un support interchangeable, sont complétés par un écran LCD lumineux de 3,5 pouces.

: le boîtier incliné et les boutons métalliques discrets, associés à un support interchangeable, sont complétés par un écran LCD lumineux de 3,5 pouces. Gestionnaire de cartes avec connectivité Wi-Fi® : ajoutez, échangez ou mettez à jour des cartes supplémentaires via Wi-Fi® directement sur le GPS de vélo.

Pour renforcer la confiance sur la route, le Edge 1050 inclut également des fonctions de sécurité telles que LiveTrack et la détection d’incidents, et est compatible avec la gamme Varia™ de radars cyclistes et de feux intelligents, ainsi qu’avec les communicateurs par satellite inReach® (4).

« C’est incroyable de voir toutes les données disponibles, comme les graphiques d’altitude et les informations sur les dangers potentiels sur la route. Ça améliore grandement la sécurité des cyclistes et des athlètes professionnels. Pour ceux qui restent à la maison, cela apporte également une tranquillité d’esprit », déclare Sven Nys. « La fonction GroupRide me séduit tout particulièrement. Parfois, je m’entraîne localement dans les bois pendant mes séances de cyclo-cross et un peu de compétition amicale, entre athlètes, nous rend plus forts et rend l’entraînement plus amusant. Je peux donc utiliser cette fonction avec mon équipe. Le fait que toutes les données de mon smartphone soient transférées sur le Garmin Edge me permet d’éteindre mon téléphone et de me concentrer entièrement sur l’entraînement, ce qui augmente encore plus la sécurité au volant. »

Préparez votre prochaine grande virée sur deux roues

Doté d’outils d’entraînement avancés, le Edge 1050 est prêt à aider les cyclistes à réussir chaque sortie(3). Les plans d’entraînement Garmin gratuits proposent des séances d’entraînement personnalisées qui s’adaptent en fonction des performances et de la récupération, tandis que les suggestions d’entraînement quotidiennes fournissent des suggestions de parcours en fonction de la charge d’entraînement actuelle du cycliste et de son VO2 max.

Les informations fournies par Firstbeat Analytics™, telles que la VO2 max, l’état de l’entraînement, l’acclimatation à la chaleur et à l’altitude et plus encore, peuvent aider les cyclistes à évaluer leurs performances et à voir comment leur corps tient le coup, tandis que des fonctions telles que l’aptitude au cyclisme et les exigences du parcours permettent aux cyclistes de comparer leurs capacités aux exigences d’un parcours spécifique afin de concentrer leur entraînement dans les bons domaines.

Avant de partir, utilisez Trendline™ Popularity Routing pour trouver les meilleurs itinéraires les plus empruntés par d’autres cyclistes Garmin, ou utilisez les cartes cyclistes Garmin préchargées qui incluent des données sur les pistes de VTT du monde entier provenant de Trailforks.

Soyez au top de vos performances

Le Edge 1050 comprend des mesures de performance de qualité supérieure pour aider les cyclistes à rouler plus intelligemment. Les informations sur l’endurance en temps réel peuvent aider les sportifs à surveiller et à suivre de près leurs niveaux d’effort afin d’influencer les efforts d’entraînement ou de voir jusqu’où le rythme actuel peut être maintenu. Le guide de puissance, quant à lui, prend désormais en compte les données de vent et l’endurance actuelle du cycliste pour ajuster en temps réel les objectifs de puissance. ClimbPro permet de connaître l’ascension et la pente restantes pour chaque montée, tandis que Climb Explore permet de voir les montées à proximité sur l’appareil. La dynamique cycliste avancée fournit aux cyclistes des informations sur leurs performances et les mesures de VTT, notamment le nombre de sauts, la distance de saut, le Grit®, ou encore le Flow™.

Never stop cycling

Si vous voulez pédaler depuis chez vous pour vous entraîner plus intelligemment toute l’année, le Edge 1050 s’associe facilement aux indoor smart trainers Tacx®. Il peut également être personnalisé avec des champs de données, des applications et des widgets à partir de l’application pour smartphone Connect IQ™ Store. Le Edge 1050 a un prix de vente conseillé de 699,99 €. Lien vidéo vers le produit.