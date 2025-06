TEST – Amex Platinum Belgique : Notre avis entre prestige et promesses non tenues

Présentation de l’American Express Platinum

La Carte American Express Platinum est une carte de crédit premium mondialement connue, qui évoque généralement luxe, voyages, et petits fours dans des lounges feutrés d’aéroports. En Belgique, elle fonctionne comme une carte à paiement différé : vous payez vos achats dans le mois, et vous êtes prélevé ensuite, en une fois ou selon les modalités que vous négociez (ou subissez) avec Amex. Jusque-là, rien de révolutionnaire.

Quelques précisions sur le fonctionnement :

Type de carte : crédit à débit différé, sans plafond fixe annoncé. En réalité, il y en a un, mais il est caché derrière des algorithmes et de mystérieux calculs. Mon premier plafond ? Ridicule. Refus de paiement en caisse, coup de fil au service client et grand moment de solitude. Rien de bien “platinum” dans cette expérience.

crédit à débit différé, sans plafond fixe annoncé. En réalité, il y en a un, mais il est caché derrière des algorithmes et de mystérieux calculs. Mon premier plafond ? Ridicule. Refus de paiement en caisse, coup de fil au service client et grand moment de solitude. Rien de bien “platinum” dans cette expérience. Facturation : Mensuelle, avec possibilité de payer à l’avance pour éviter les mauvaises surprises (ou les coups de téléphone à la caisse).

Mensuelle, avec possibilité de payer à l’avance pour éviter les mauvaises surprises (ou les coups de téléphone à la caisse). Cartes supplémentaires : Une carte Platinum gratuite + jusqu’à quatre cartes Green. J’ai donné la Platinum à ma compagne pour qu’elle puisse profiter des lounges sans moi. Résultat : elle y est allée sans moi, mais pas sans surcoût (voir plus bas).

Une carte Platinum gratuite + jusqu’à quatre cartes Green. J’ai donné la Platinum à ma compagne pour qu’elle puisse profiter des lounges sans moi. Résultat : elle y est allée sans moi, mais pas sans surcoût (voir plus bas). Conditions : Être majeur, résident belge, avoir un revenu décent et un compte bancaire à domicile. Ne pas être fiché. Évidemment.

Pourquoi j’ai (quand même) payé 780€ pour une Amex Platinum ?

Très honnêtement, c’est le bonus de 150.000 points qui m’a appâté. En fouillant le web, je trouvais peu d’avis belges – pourtant les conditions changent fortement d’un pays à l’autre. J’ai donc plongé pour vous offrir ce retour d’expérience, entre réalité de terrain et déconvenue.

Voici ce que je pensais obtenir :

150.000 points offerts la première année (valeur estimée : 350€ chez Hilton)

Accès illimité aux lounges

Accès Fast Lane à Brussels Airport

2 bons de 150€ dans des restaurants

Des assurances premium (voyages, achats, ski, etc.)

Un système de fidélité par points Amex Rewards

Spoiler : tout n’est pas aussi glamour que sur le papier.

Les avantages (et la réalité terrain)

150.000 Amex Rewards points

Clairement le vrai déclencheur. Ces points ont une valeur réelle : environ 350€ convertis en bons chez Hilton. Je les ai utilisés à Berlin, lors d’un city trip avec mon fils Matyas. À défaut d’un upgrade (on avait déjà la chambre haut de gamme), on a eu accès au Executive Lounge. Et là, oui, c’était un vrai plus : snacks, boissons, espace calme.

✅ Avantage estimé : 375€ (parce qu’on a aussi économisé sur les petits-déjeuners grâce au Lounge)

Avantages dans les hôtels partenaires

Théoriquement, vous êtes traité comme un roi chez Hilton, Marriott, Meliá, Radisson. Théoriquement…

À Göteborg, on a bien été upgradés, mais aucune boisson de bienvenue, ni early check-in, ni late check-out. L’hôtel nous a dit : “C’est selon disponibilité.” On avait pourtant demandé, mais apparemment, les disponibilités avaient aussi pris des vacances.

Ces avantages dépendent surtout de l’hôtel et de sa bonne volonté. Et encore faut-il loger dans les bonnes chaînes. Dans mon cas, je n’en ai quasiment jamais profité.

✅ Pour ceux qui logent régulièrement dans ce genre d’établissements, c’est un bon atout

Accès illimité aux lounges

Ah, le rêve. Je me voyais déjà, cocktail à la main, dans un canapé moelleux, à l’écart du bruit et des foules…

Dans les faits :

À Bruxelles , les lounges sont vraiment tops (sauf les clients bruyants, enfants Youtube à fond et appels en haut-parleur et le personnel qui n’ose rien dire à ces clients).

, les lounges sont vraiment tops (sauf les clients bruyants, enfants Youtube à fond et appels en haut-parleur et le personnel qui n’ose rien dire à ces clients). À Charleroi , c’est “ok”, mais franchement, 10€ de valeur, pas plus.

, c’est “ok”, mais franchement, 10€ de valeur, pas plus. En Europe , le lounge de Berlin est un bar (avec bon d’achat), celui de Budapest est potable (et rentable si vous buvez de l’alcool), et celui de Göteborg : plus rien au buffet sauf des bonbons (véridique) et du pain (sans garniture).

, le lounge de Berlin est un bar (avec bon d’achat), celui de Budapest est potable (et rentable si vous buvez de l’alcool), et celui de Göteborg : plus rien au buffet sauf des bonbons (véridique) et du pain (sans garniture). En Asie, j’espérais du grandiose : Pékin m’a offert… des nouilles dans un lounge assez sale. A Séoul, ce n’était pas mieux, la valeur du lounge ne devait pas excéder les 5€. Bangkok, en revanche, a tenu ses promesses (repas et douche au top après une journée à 32°C).

À Krabi ? Pas de lounge.

À Séoul ? Dans le beau lounge, file de 1h30 et dans l’autre 25 minutes d’attente.

À Bruxelles Sud (Charleroi Airport) ? Petit lounge agréable, pas très bien garni.

Alors oui, le lounge ce n’est pas seulement un buffet à volonté, c’est aussi un moment de détente, en tout cas c’est censé l’être, mais ça ne l’a jamais été, dans aucun pays. C’est toujours bondé, bruyant et ce n’est pas un moment de repos comme je l’avais imaginé.

✅ Utilisé 12 fois avec 2 personnes en moyenne. Valeur estimée : 288€. Mais grosse déception globale.

Fast Lane à Brussels Airport

Bonne idée… sauf si vous êtes avec des amis ou des enfants. Car à moins d’être sans cœur, vous ne les abandonnerez pas à la file classique.

✅ Utile seulement en solo ou en couple équipé de Platinum.

️ 2 bons de 150€ au restaurant – Dining for two

Initialement prévu comme deux bons à dépenser librement dans une sélection de restaurants, ça a été remplacé par le programme “Dining for two” : 3 repas (à dates fixées) pour 2 dans des restaurants sélectionnés.

On en a utilisé 2. Bons repas (3 services) boissons non incluses, ambiance haut de gamme, valeur estimée : 100€ par repas. Les restaurants proposés sont très chers, par exemple, où nous sommes allés, un restaurant libanais, une brochette de poulet coûtait 35€. A nos yeux, les prix sont exorbitants, c’est pourquoi nous estimons que la valeur des plats de ses restaurants n’est pas la valeur de ce que l’on a dans l’assiette.

✅ Avantage réel utilisé : 200€

Peut monter à 300€ si bien planifié.

Système de points Amex Rewards

C’est étonnant comme American Express met en avant son système de point car quand on fait le calcul, la rentabilité est ridicule. Même une carte de supermarché vous rapporte plus grâce à leur point bonus.

Voici ce que rapporte le fameux système Amex Rewards en Belgique :

Pour 1€ dépensé vous gagnez 1 point.

Il faut 2.500 points pour générer 5€ de bons d’achat dans un choix de magasin.

Si on fait une règle de trois, 100€ dépensés génèrent … 0,20€ de récompense

Oui, 0,2% de cashback. En Belgique, c’est ridicule mais dans d’autres pays comme aux USA ou UK, c’est bien plus avantageux.

✅ J’ai quand même généré l’équivalent de 40€ en points.

Taux de change à l’étranger

A cause de la commission sur le taux de change réclamé par Amex, il n’est pas intéressant de payer avec celle-ci dans les autres devises. Ce qui est dommage car l’Amex propose d’excellentes assurances voyage… mais pour les activer il faut payer avec la carte.

Spoiler : j’ai utilisé ma Revolut Premium partout dont la commission nulle voir très réduite et qui propose de très bonnes assurances à l’étranger.

Résultat : aucune assurance Amex activée, donc avantage inexistant.

Assurance ski

Sur papier, une des meilleures assurances ski du marché. Dans les faits : aucun hôtel ni loueur n’acceptait l’Amex dans le village en Italie où je suis allé skier. J’ai appelé le service client Amex pour trouver une astuce afin d’activer l’assurance, c’est-à-dire en proposant de payer l’essence, les péages, les restaurants, … . Leur réponse a été négative, ils m’ont répondu : “Changez d’hôtel ou de station pour pouvoir activer l’assurance.” Il faut oser sortir une réponse comme ça, c’est à peine choquant.

Ah oui, et pour ceux qui ne le savent pas, les commerçants n’aiment pas recevoir de paiements Amex car ceux-ci prennent une plus grosse commission sur les paiements et quelques pourcents de marge du vendeur fondent comme neige au soleil.

❌ Assuré sur le papier. Pas activé une seule fois.

Autres assurances

Paiement refusé dans beaucoup de sites belges. Donc… pas d’activation des assurances achats, voyages ou annulation.

J’ai voulu activer les assurances pour mon voyage en Corée du Sud mais la compagnie aérienne n’acceptait pas American Express, donc, une fois de plus, les assurances n’ont pas été activées.

Pareil pour mes vacances en Thaïlande, j’avais gagné les billets d’avion à un concours, donc ça ne permettait pas d’activer les assurances sur place.

En pratique, mes cartes Visa/Mastercard offrent pratiquement les mêmes assurances, et sont acceptées partout.

Sécurité de paiement

Le pompon.

Pendant mes vacances au ski, je reçois un mail : mes billets Paris–Lisbonne sont confirmés. Heu… pardon ?

Je contacte Amex pour leur expliquer que je n’ai rien réservé, mais le support client ne me croit pas. Il a fallu que je retourne à mon logement, que je cherche des preuves, que je leur téléphone, que je leur explique pour leur prouver que ce n’est pas moi qui ai réservé. J’ai perdu un demi-jour de ski, et beaucoup d’énervement, à cause de cette fraude.

Et pourtant, le système SafeKey est censé bloquer ce genre de transaction. La réponse du support Amex ?

“Vous avez peut-être déjà validé ce site de réservation de billets d’avion, c’est pourquoi le SafeKey n’a pas été demandé.” C’était un site américain que je ne connaissais pas, mais le fait que le service client remette la faute sur moi ou du mois essaye est agaçant.

J’aurais espéré un geste commercial pour compenser mon demi-jour de ski perdu à cause de leur système de sécurité, mais on me répondait simplement que le point allait remonter au management et pris en compte. Super.

À qui s’adresse l’Amex Platinum ?

À ceux qui :

Voyagent souvent en avion , avec des départs de Bruxelles ,

, avec , Dorment souvent chez Hilton/Marriott/Radisson ,

, Aiment les lounges et mangent plus que trois cacahuètes (ou boivent quelques verres d’alcool).

Utilisent vraiment les assurances proposées (et arrivent à payer avec la carte).

Pas à ceux qui :

Voyagent en Europe low-cost,

Ont une famille nombreuse,

Veulent rentabiliser chaque euro,

Aiment les cartes acceptées partout.

Conclusion

La rentabilité de la première année est là grâce au bonus de points :

Avantage Valeur estimée Points de bienvenue 350€ Lounge (12 passages x 12€ x 2) 288€ Restaurants “Dining for 2” 200€ Points gagnés 40€ Total 878€ Coût 780€

✅ 78€ de gain la première année

❌ Pas de rentabilité la deuxième année

❌ Promesses non tenues : assurances, sécurité, acceptation

Conclusion complète : entre prestige, promesses et réalité belge

L’American Express Platinum, c’est un peu comme une supercar : ça impressionne, ça brille, mais une fois qu’on l’a, on se rend compte que rouler dans les rues étroites de Bruxelles avec une Lamborghini, ce n’est peut-être pas la meilleure idée.

Sur le papier, la carte vend du rêve. Les 150.000 points offerts la première année permettent presque de rembourser les 780 € de cotisation. Les lounges, le Fast Lane, les assurances, les upgrades hôteliers… tout est fait pour séduire le voyageur haut de gamme.

Mais en Belgique, la réalité est bien moins glamour.

L’acceptation de l’Amex est faible. Vos marchands préférés vous feront les gros yeux ou vous sortiront un bon vieux “On ne prend pas ça ici”.

Les points sont peu rentables (0,2 % de cashback symbolique).

Les assurances sont séduisantes… mais uniquement si tout a été payé avec l’Amex.

Les lounges sont inégaux : parfois des havres de paix, parfois une cantine d’aéroport bondée avec des chips tristes.

Et que dire du Fast Lane, qui fait “fast” uniquement si vous voyagez seul ou en duo platinumisé.

Et la 2e année alors ? Le soufflé retombe.

Sans le bonus d’inscription, la rentabilité devient bien plus difficile à atteindre.

Voici un calcul réaliste (pour mon cas) pour une deuxième année :

Avantage Valeur estimée Détail Accès aux lounges (6 passages) 144 € ~6 passages à 12 € x 2 pers. Dining for 2 (3 repas/an) 200 € Valeur réelle des repas testés

Total max : environ 344 €

Coût annuel : 780 €

Déficit potentiel : 436 €

À moins d’avoir un usage intensif et stratégique, que vous partez souvent en vacances à plusieurs, vous perdez de l’argent.

Pour ces raisons j’ai annulé mon Amex Platinum avant l’échéance et ne la conseille que dans les cas précis donnés précédemment.