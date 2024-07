Test du Wizap Thor : Adieu les moustiques, vive les nuits paisibles !

L’été est synonyme de barbecues, d’apéritifs en terrasse… et de moustiques ! Ces indésirables envahisseurs nocturnes peuvent vite transformer une soirée paisible en un cauchemar piquant. Heureusement, la « technologie » offre des solutions de plus en plus efficaces pour les combattre.

J’ai récemment testé le Wizap Thor, un appareil anti-moustiques (et insectes volants en général) qui promet de nous débarrasser de ces nuisibles pour de bon. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est plutôt prometteur !

Fonctionnement simple mais redoutable

Le Wizap Thor ne révolutionne pas la science-fiction. Son fonctionnement est simple et repose sur trois éléments :

Une lampe bleue : attirés par la lumière, certains insectes foncent droit vers l’appareil et leur destin tragique.

: attirés par la lumière, certains insectes foncent droit vers l’appareil et leur destin tragique. Un appât odorant : imitant le CO2 dégagé par l’homme, il rend l’appareil encore plus irrésistible pour les moustiques.

: imitant le CO2 dégagé par l’homme, il rend l’appareil encore plus irrésistible pour les moustiques. Un ventilateur et une grille électrique : une fois à l’intérieur du Thor, les moustiques sont électrocutés sur une grille à 800V puis aspiré par un ventilateur pour tomber dans un réceptacle.

Un design sobre et discret

Le Wizap Thor est un appareil au design sobre et discret qui s’intègre facilement dans votre décoration intérieure ou extérieure.

Atouts du Wizap Thor

Efficacité : Le Wizap Thor promet d’éliminer les moustiques, moustiques tigres, moucherons, guêpes et mouches sur une surface de 80m² (sur leur site et 50m² sur l’emballage). Nous n’avons pas été envahis par les moustiques comme certaines années, mais le peu d’insectes volants qui ont osés venir dans mon salon ont terminés au barbecue Thor.

: Le Wizap Thor promet d’éliminer les moustiques, moustiques tigres, moucherons, guêpes et mouches sur une surface de 80m² (sur leur site et 50m² sur l’emballage). Nous n’avons pas été envahis par les moustiques comme certaines années, mais le peu d’insectes volants qui ont osés venir dans mon salon ont terminés au barbecue Thor. Respectueux de l’environnement : L’appareil ne contient aucun produit chimique, insecticide ou vaporisateur nocif. Son efficacité repose uniquement sur l’action de la grille électrique et d’un appât.

: L’appareil ne contient aucun produit chimique, insecticide ou vaporisateur nocif. Son efficacité repose uniquement sur l’action de la grille électrique et d’un appât. Sécurité : Le Wizap Thor est conçu pour être sécurisé pour les enfants et les animaux domestiques . La grille électrique n’est pas accessible et est protégée par la cage en plastique.

: Le Wizap Thor est conçu pour être . La grille électrique n’est pas accessible et est protégée par la cage en plastique. Facilité d’utilisation : Le Wizap Thor est très simple à utiliser. Il suffit de le brancher à une prise électrice, d’y accrocher l’appât et de le placer à l’endroit souhaité. Encore plus simple, une fonctionnalité permet au Thor de s’activer automatiquement une fois la nuit tombée grâce à un détecteur de luminosité.

: Le Wizap Thor est très simple à utiliser. Il suffit de le brancher à une prise électrice, d’y accrocher l’appât et de le placer à l’endroit souhaité. Encore plus simple, une fonctionnalité permet au Thor de s’activer automatiquement une fois la nuit tombée grâce à un détecteur de luminosité. Consommation : L’appareil consomme peu d’énergie, un peu plus de 8W en fonctionnement et moins de 1W en veille.

Conseils d’utilisation du Wizap Thor

Pour optimiser le fonctionnement du Wizap Thor voici quelques conseils :

Placer l’appareil dans un endroit sombre pour une capture optimale. Ne pas placer l’appareil trop près des murs (minimum de 30cm de distance d’un mur). Placer Wizap à environ 1 mètre au-dessus du sol afin de la lumière soit propagée le plus et le plus loin possible

Conclusion

Le Wizap Thor est un appareil anti-moustiques prometteur qui offre de nombreux avantages : efficacité, respect de l’environnement, sécurité, facilité d’utilisation et faible consommation. Son design sobre et discret lui permet de s’intégrer facilement dans votre décoration intérieure.

Le Wizap Thor n’est pas un produit bon marché, il est actuellement à 149€ (avec 3 appâts), mais quel est le prix de soirée ou de nuit tranquille en été ? D’autant plus que le produit peut s’utiliser des années, donc si on amorti le produit sur plusieurs années, le coût annuel diminue.

J’ai hâte de pouvoir tester son efficacité sur les moustiques et de vous donner mon avis définitif dans quelques semaines, lorsque les beaux jours seront de retour.

En attendant, si vous êtes à la recherche d’une solution efficace et écologique pour lutter contre les moustiques, le Wizap Thor est un produit à surveiller de près.

Wizap Thor 149 € 8.3 Efficacité 8.0/10

















Facilité d'utilisation 9.0/10

















Consommation 8.0/10

















On aime Respectueux de l'environnement

Sécurité

Facilité d'utilisation

Faible consommation

Câble de 1,5 mètre On aime moins Prix un peu élevé