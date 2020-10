Nuki participe à Amazon Prime Day 2020 avec des réductions allant jusqu’à 25 % !

Nuki, le premier fabricant européen de serrures connectées, offre des remises allant jusqu’à 25% sur le Nuki Combo, dans le cadre du Amazon Prime Day 2020. Les 13 et 14 octobre, le pack incluant la Nuki Smart Lock 2.0 et le Nuki Bridge sera proposé à un prix spécial pour tous utilisateurs d’Amazon.

La Nuki Smart Lock 2.0 s’installe rapidement et facilement à l’intérieur de la porte sans avoir besoin de changer la serrure et le cylindre.* La Nuki Smart Lock permet de verrouiller et de déverrouiller la porte via le smartphone ou d’autres accessoires Nuki comme le Fob ou le Keypad.

Le Nuki Bridge peut être utilisé pour connecter la serrure à Internet, élargissant ainsi les possibilités de contrôle de la porte, pour ouvrir et fermer à distance. Avec le Nuki Combo , les utilisateurs pourront donner une autorisation d’accès temporaire aux amis, aux visiteurs, aux artisans ou encore à la baby-sitter. Si par exemple, des invités arrivent plus tôt que prévu et qu’il n’y a personne au domicile, il est possible de leur donner accès à distance. Il est également possible de vérifier l’état de la porte où que l’on se trouve. Enfin, la porte peut s’ouvrir automatiquement quand on rentre à la maison.

Nuki est compatible avec les assistants vocaux Google, Amazon et Apple et peut être intégré dans les routines mises en place dans la maison connectée. Il peut également être intégré à Airbnb et à d’autres plateformes de location de vacances pour permettre aux visiteurs d’y accéder pendant leur séjour.

Avec l’offre Nuki Combo pendant le Prime Day 2020 d’Amazon, plus de clés physiques pour un système d’accès intelligent au domicile. Nuki Combo avec jusqu’à 25% de réduction sur Offrez-vous leavec jusqu’à 25% de réduction sur Amazon (224€ au lieu de 299€).