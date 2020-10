Samsung Galaxy A42 – Un smartphone 5G enfin abordable ?

Samsung a dévoilé le nouveau smartphone Galaxy A42 5G qui vient renforcer sa gamme Galaxy A et offre une connectivité 5G à un prix très abordable. Il est doté de toutes les innovations essentielles qu’on attend d’un smartphone de la série Galaxy A, y compris quatre appareils photo, un écran Infinity-U et une batterie longue durée.

« Nous sommes très heureux d’annoncer notre smartphone 5G le plus abordable de tous les temps, » déclare Davy Moons, Marketing Manager Mobile chez Samsung Belgique. “Le Galaxy A42 5G dispose de nombreuses fonctionnalités premium combinées à une connectivité 5G super rapide. Avec ce smartphone, nous soulignons l’importance que nous attachons à rendre la meilleure connectivité disponible au plus grand nombre de personnes possible”.

Divertissement 5G

Le Galaxy A42 5G permet un streaming et un téléchargement ultrarapide grâce à la technologie 5G. Que ce soit pour jouer lors de vos déplacements ou en streaming 4K en direct, la connectivité ultrarapide permet de réduire les temps de latence et d’offrir les meilleures performances possibles à tout moment et en tout lieu.

L’écran immersif HD Super AMOLED Infinity-U de 6,6 pouces donne vie à vos films préférés, comme si vous étiez au cinéma… La batterie 5 000 mAh à charge rapide vous offre des heures et des heures de visionnage, de jeu et de navigation.

À l’arrière, un motif structuré assure une finition moderne et un look premium. Sa conception ergonomique et ses bords arrondis contribuent au confort d’utilisation, à la prise en main et à l’utilisation d’une seule main. Il est disponible en trois couleurs : Prism Dot Black, Prism Dot White et Prism Dot Gray.

Capturez et partagez l’instant présent

Le Galaxy A42 5G est équipé de quatre puissants appareils photo polyvalents pour immortaliser vos moments précieux plus facilement que jamais. L’appareil photo principal de 48MP avec l’appareil photo Ultra Wide de 8MP vous permettent de prendre des photos de paysage époustouflantes, alors que l’appareil photo Macro de 5MP et l’appareil Depth de 5MP vous permettent de capturer les plus infimes détails d’objets en gros plan et de créer un effet flouté en arrière-plan autour du sujet. L’appareil photo de 20MP à l’avant vous permet de prendre des selfies d’une qualité incroyable et de passer des appels vidéo de haute qualité.

En combinant 128 GB de stockage interne et 4 GB RAM, ainsi que la prise en charge de cartes Micro SD jusqu’à 1 To, vous pourrez prendre et enregistrer vidéos et photos sans craindre le manque d’espace de stockage.

Disponibilité

Le Galaxy A42 5G sera disponible en Belgique début novembre dans les couleurs Prism Dot Black, Prism Dot White et Prism Dot Gray pour un prix de vente conseillé de 349€.