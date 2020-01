Samsung dévoile les nouveaux Galaxy A71 et Galaxy A51 en Belgique

Quatre appareils photo, écran Infinity-O et batterie longue durée pour des expériences mobiles exceptionnelles

Samsung a dévoilé aujourd’hui les Galaxy A71 et Galaxy A51, les derniers-nés de la famille Galaxy A. Les Galaxy A71 et A51 regorgent de fonctions améliorées et d’innovations : une autonomie de batterie plus élevée pour répondre à toutes les exigences de votre mode de vie, un appareil photo pour immortaliser le monde et un écran Infinity-O pour une expérience visuelle encore plus intense.

« Nous sommes heureux de poursuivre l’aventure et le succès de la famille Galaxy A, avec les Galaxy A71 et Galaxy A51. Depuis son lancement l’année dernière, la ligne Galaxy A est devenue l’une des gammes de smartphones préférées de notre public. Les nouveaux modèles continuent de fournir les innovations essentielles que les utilisateurs adorent, confie Davy Moons, Marketing Manager Mobile chez Samsung Benelux. Nous savons que les utilisateurs accordent beaucoup d’importance à l’esthétique de leur appareil, à une autonomie accrue et à la possibilité de saisir chaque expérience de leur vie. Et nous sommes fiers de répondre à leurs besoins avec les deniers appareils Galaxy A. »

Expériences photos avancées

Vous ne perdrez plus une seconde des moments phares de votre vie grâce aux quatre appareils photo de qualité supérieure. Associés à des fonctions intelligentes, l’appareil photo principal, l’appareil photo Ultra Wide, l’appareil pour les prises de vue macro et l’appareil pour la profondeur de champ vous permettent de prendre des photos parfaitement détaillées et à une échelle étonnante.

L’appareil photo principal prend des images époustouflantes à la faveur de sa résolution de 64 mégapixels sur le Galaxy A71 et de 48 mégapixels sur le Galaxy A51. Il vous permet de prendre les photos les plus nettes et aux couleurs les plus vives, tant le jour que la nuit. L’appareil photo Ultra Wide dispose d’un objectif à 123 degrés, soit le même champ de vision périphérique que l’œil humain.

Et si la photo l’exige, la fonction de commutation intelligente sélectionne le bon mode et l’active automatiquement. L’appareil photo macro permet une mise au point cristalline des objets pour capturer le plus minuscule détail, alors que l’appareil photo pour la profondeur de champ fait ressortir les sujets avec des effets Live Focus.

Enregistrement vidéo de haute qualité

La fonction Super Steady Video vous permet de réaliser des vidéos fluides et stables de n’importe quelle aventure. Cette fonction minimise les vibrations de la caméra, que vous tourniez une vidéo d’un objet en mouvement ou que vous vous déplaciez avec votre smartphone en le tenant dans votre main. Que vous courriez, marchiez ou suiviez votre compagnon à quatre pattes, vous immortalisez toujours parfaitement chaque moment de votre vie grâce à la fonction Super Steady Video.

Restitution visuelle ininterrompue

Tant le Galaxy A71 que le Galaxy A51 disposent d’un écran Super AMOLED edge-to-edge Infinity-O. Les écrans de 6,7 pouces ou 6,5 pouces offrent une expérience complète et immersive. Regardez vos programmes favoris ou jouez à vos jeux préférés sur un des plus grands écrans mobiles jamais conçus par Samsung.

Restez connecté plus longtemps

Les Galaxy A71 en Galaxy A51 disposent d’une batterie longue durée de, respectivement, 4.500 mAh et 4.000 mAh, pour que vous puissiez utiliser votre smartphone toute la journée sans souci. Grâce aux options de recharge rapide, de 25W et 15W, que vous connaissez déjà bien sur nos smartphones Galaxy, vous ne devrez pas vous passer longtemps de votre téléphone.

De plus, les Galaxy A71 et Galaxy A51 offrent également un accès à l’écosystème Samsung avec des applications et des services intelligents, notamment Bixby (Vision, Lens Mode, Routines), Samsung Pay et Samsung Health. Les appareils sont également protégés par la plateforme de sécurité Samsung Knox.

Le Samsung A51 est affiché au prix de 369 euros et le Samsung A71, à 469 euros. Ils seront disponibles fin janvier 2020. Pour en savoir plus sur les Galaxy A71 et Galaxy A51, rendez-vous sur http://www.samsungmobilepress. com.