TEST : Camini +, la nouvelle caméra connectée de chez Konyks

Ah l’hiver… le froid, la nuit qui tombe de plus en plus tôt, les soirées cosy chez soi et aussi les soirées raclette, fondue, tartiflette, vin blanc chez les amis. Sauf que, l’hiver est aussi synonyme d’une hausse de cambriolage en Belgique. Vous n’avez peut-être pas les moyens de sécuriser votre maison comme un château fort et vous avez envie de garder un œil sur ce qu’il se passe chez vous … J’ai testé pour vous, la nouvelle caméra connectée de chez Konyks : la Camini+.

Son design

Camini + est une petite caméra avec un design moderne et sobre. Vous pourrez placer cette caméra n’importe où dans votre maison sans qu’on la repère immédiatement.

Ses fonctionnalités

Concernant son utilisation, elle est très intuitive. Vous installez l’application Konyks sur votre smartphone, vous liez votre nouvelle caméra à votre compte et à votre Wi-Fi. Rien de très compliqué.

Une fois que l’installation est faite, vous allez pouvoir régler votre caméra et créer des automatisations. Kézako ? L’automatisation permet de définir une tâche en fonction d’une condition sans votre intervention (par exemple : dès qu’il fait nuit, la caméra et la lampe connectées se mettent en route).

Bref, très pratique quand on est au boulot et qu’on n’a pas le temps d’allumer à distance les objets connectés de chez Konyks.

Revenons à la caméra, avec sa définition Full HD, sa détection de mouvement ou encore son haut-parleur et son micro, la Camini+ fait partie des caméras les plus polyvalentes sur le marché. Vous allez pouvoir ainsi parler à votre chat à distance si ce dernier se jette dans vos stores ou bien crier sur l’intrus chez vous (même si je ne vous le souhaite pas). Si c’est le cas, la fonctionnalité “détection de mouvement” avec suivi de la personne pourra être utile ainsi que l’alarme (qui explose littéralement les tympans).

Si vous êtes à l’étranger et que vous n’avez pas la 4G sous la main, vous pouvez insérer une carte mini SD (max 128GB) dans la caméra et cette dernière enregistrera dessus. Mais Konyks a pensé aux plus flemmards d’entre nous… la marque offre la possibilité de souscrire à un espace de stockage dans le cloud et cryptera vos vidéos (un gros plus).

Lorsque je dois m’absenter pendant 2-3 jours, cette caméra me permet d’avoir l’esprit un peu plus tranquille et de garder un œil sur ce qu’il se passe chez moi. Donc si vous êtes soucieux de la sécurité de votre habitation lorsque vous êtes au boulot ou bien occupé à vider des bouteilles de vin ? Optez pour la Camini+ de chez Konyks. Vous pouvez la retrouver sur Amazon aux alentours de 60€.

Récapitulatif des fonctionnalités de la Camini + de chez Konyks

Full HD 1080p (1920×1080)

Motorisée (Horizontal 355°, Vertical 110°)

Vision de nuit jusqu’à 10m (N&B)•Détection de mouvements avec suivi de la cible et notifications

Contrôle depuis son Smartphone, de n’importe où dans le monde grâce aux applis iOS et Android

Création de scénarios très simples, par exemple allumer une lumière quand la caméra détecte une présence