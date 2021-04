Helo by STRONG : Un kit de surveillance sans fils à prix contenu.

En plus d’inclure toutes les fonctionnalités de vision nocturne et d’une fonction audio bidirectionnelle, elle intègre également un mode de détection suivie qui gardera un élément mobile dans le champ de vision aussi longtemps que possible. La CAMERA-W-IN est totalement autonome et se connecte directement à votre réseau Wi-FI sans module intermédiaire. Entièrement pilotable depuis votre smartphone via l’application Helo by STRONG, la CAMERA-W-IN intègre un lecteur de carte micro-SD afin de sauvegarder localement vos vidéos mais dispose également de l’option cloud par cycle de 14 jours.

Pilotez tous vos équipements connectés du bout du doigt