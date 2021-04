Dell présente de nouveaux produits innovants dans sa gamme gaming

Le PC est bien plus qu’un artefact technologique. Il est aujourd’hui devenu notre sésame pour travailler efficacement, faire nos achats en ligne, naviguer sur la Toile et… s’adonner pendant des heures aux joies du gaming. C’est dès lors une bonne chose que de disposer d’un système stable, bourré d’innovation et qui se plie très exactement aux usages qu’on veut lui prêter. Et bien plus encore ! Dell Technologies présente aujourd’hui de nouveaux produits dans sa gamme gaming.

Portable de jeu Alienware m15 Ryzen Edition R5 (Ark AMD)

L’écran 15“ le plus rapide sur un portable de jeu (FHD 165 Hz, QHD G-SYNC 240 Hz, FHD G-SYNC 360 Hz) pour la meilleure expérience utilisateur qui soit

Des processeurs AMD Ryzen série 5000 combinés à des cartes graphiques NVIDIA RTX 30, pour des performances optimales garanties, pour jeux et applications graphiques exigeantes

Inclut le dernier cri des techniques thermiques Alienware (gestion thermique BIOS, 22% plus de cuivre, ventilateurs plus grands) pour un contrôle optimal de la température au niveau des composants du module coeur

Conception 2.0 légendaire pour une meilleure circulation d’air et un meilleur refroidissement à l’aide de matériaux de qualité supérieure tels que peinture SS High Endurance

Dell G15 Ryzen Edition (SIF AMD)

Des processeurs AMD Ryzen série 5000 combinés à des cartes graphiques NVIDIA RTX 30, pour des performances optimales garanties, pour jeux et applications graphiques exigeantes

Inclut le dernier cri des techniques thermiques Alienware (gestion thermique BIOS, 22% plus de cuivre, ventilateurs plus grands) pour un contrôle optimal de la température au niveau des composants du module coeur

Versions d’écran 165 Hz pour une expérience de jeu rapide et détaillée

Nouveau design avec une finition portable robuste, disponible en deux couleurs correspondant à votre style de vie: Specter Green moucheté ou Phantom Grey moucheté

Moniteur de jeu Dell 25 – S2522HG

Ultra-rapide avec une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz qui permet aux gamers de réagir plus rapidement au contexte du jeu et un temps de réponse GtG de 1 millisec. qui supprime le flou cinétique

Technologie IPS rapide pour une meilleure cohérence chromatique quel que soit l’angle de vision et support de 99% de l’espace colorimétrique sRGB, avec un confortable angle de vision (178°)

Expérience de jeu fluide grâce à la technologie NVIDIA G-Sync Compatible et AMD FreeSync Premium