TEST – Konyks Priska Duo : Notre avis sur cette prise connectée française

Par le passé, j’ai déjà acquis une prise programmable mais il s’agissait d’un modèle assez basique, intégrant uniquement l’allumage et l’extinction en fonction des heures. Je l’utilisais pour simuler une présence (branché à une lampe dans le salon) lorsque j’étais en vacances. Les possibilités étaient donc réduites à peau de chagrin et cette prise, aux limites de l’inutile, à vite terminé dans un placard.

Une prise double, des possibilités par dizaines

Je ne m’attendais pas à grand-chose de révolutionnaire d’une prise connectée et pourtant les possibilités sont dantesques. Cette prise est programmable et déclenchables à partir des règles telles que :

Changement de température extérieure (inférieure, égale ou supérieure à la température choisie)

Taux d’humidité extérieur (sec, confortable ou humide)

Météo (Ensoleillé, nuageux, pluvieux, neige, voilé)

Lever / coucher du soleil

Sa situation géographique (lié au smartphone sur lequel l’application est installée)

La vitesse du vent

Détection de proximité du smartphone quand le GPS est activé (pour allumer ou éteindre la lumière)

Je suis certain que ces quelques exemples engendrent chez vous une réflexion intense et éveille chez vous certaines possibles améliorations de votre confort quotidien.

Quelques détails techniques :

La prise nécessite un réseau Wifi 2.4 Ghz

16 ampères

Puissance max 3680W

Pilotage à la voix avec Alexa, Google Home

Application en français avec Widgets, programmation horaire, compte à rebours, scénarios et automatisations

Dernière fonctionnalité, très à la mode durant cette vague écologique, ce modèle mesure également la consommation électrique ! Très sympa pour se rendre compte de l’impact des appareils électriques.

La qualité de construction de la prise est excellente, on sent que ce n’est pas un « brol chinois trouvé sur un marché » mais une prise de qualité, tant dans le toucher du plastique que dans le poids de la prise qui est garanti 2 ans !

Installation par l’expert (c’est-à-dire moi)

Après l’installation de l’application Konyks sur mon smartphone (accompagnée d’une mise-à-jour dans la foulée), mon cerveau a été envahi par 1000 idées de programmation. J’en ai testé plusieurs par amusement mais aussi par défi de programmation et d’autosatisfaction pour finalement m’apercevoir qu’aucune n’était vraiment utile dans mon appartement bruxellois. Si j’avais possédé un compteur électrique bi-horaire, j’aurais pu programmer la charge de mes trottinettes la nuit à moindre coût.

C’est donc dans mon appartement à la côte belge que j’ai trouvé une vraie utilité. La box Internet 4G que j’utilise à la mer du Nord se déconnecte sans arrêt, sans raison apparente. Pour le refaire fonctionner je dois soit le redémarrer (encore faut-il que je sois sur place), soit attendre qu’elle refonctionne après quelques jours. J’ai donc programmé la prise Konyks Duo afin qu’elle éteigne et relance la box 4G tous les matins afin de ne plus être confronté à une éventuelle coupure Internet.

Le test d’une geekette débutante

Ma compagne, mais également testeuse à ses heures perdues, a voulu essayer la prise Konyks Duo dans son appartement afin de programmer l’allumage du chauffage électrique de sa salle-de-bain. Faire essayer le Konyks Duo à une apprentie geekette me semblait une excellente idée afin de tester la facilité d’installation et d’utilisation.

Personnellement, j’ai trouvé l’installation facile mais, en toute humilité, je possède des gènes geek très prononcées. C’est avec grand étonnement que ma compagne a réussi, en quelques minutes et sans mon aide, à connecter la prise à son Wifi et à son smartphone.

En fait, le matin, celle-ci devait se lever 30 minutes avant la sonnerie du réveil, sortir de son lit, allumer le chauffage de la salle de bain, retourner dans son lit, essayer de se rendormir jusqu’au réveil, 30 minutes plus tard. La programmation de la prise Konyks était pour elle un signe de délivrance mais surtout de sommeil prolongé de 30 minutes !

Elle ne cessera jamais de m’étonner (j’ai presque peur de perdre mon statut du geek du couple), elle a programmé la prise comme elle le voulait, sans difficulté et très rapidement, autant dire que j’étais très fier d’elle. En effet, elle a trouvé les menus et la programmation très faciles et semblait vexée que je la félicite de son exploit tellement ça lui semblait enfantin.

Audrey a également connecté la prise Konyks à Google Assistant (sur son iPhone XR). C’est avec un immense sourire qu’elle m’a annoncé que cela fonctionnait (sous-entendu qu’elle a réussi à le faire fonctionner) ! Tel Jacquouille la Fripouille dans « Les visiteurs », elle s’est amusée pendant plusieurs minutes à lancer des « Allumer interrupteur 1 », « Eteindre interrupteur 1 » pour allumer et éteindre un luminaire du salon.

Programmation spécifique

L’application Konyks sur smartphone permet des programmations complexes et intéressantes mais il faut en avoir l’utilité. A défaut d’en avoir besoin, j’en ai testé quelques-unes et toutes fonctionnent comme le stipule le fabricant français.

Si je n’avais pas prêté la prise Konyks Duo à ma compagne, je suis certain que j’aurais trouvé une utilité chez moi ! Bref, ce gadget est indispensable pour toutes sortes d’utilisation.

La prise Konyks Priska Duo est en vente sur Amazon pour 26.99€ .

