Dell présente le Latitude 7320 Detachable

L’année écoulée a été marquée par de très nombreux changements. Nombre d’entre nous ont dû “travailler à domicile”. On a ensuite eu recours au terme “télétravail”. Aujourd’hui, on en parle souvent comme du “work from anywhere”. Mais il s’agit bien plus que de simple travail. Nous vivons dans un monde où nous ne sommes plus assignés à un endroit précis pour une activité déterminée, un monde dans lequel la collaboration et les connexions prennent de multiples formes, quel que soit l’endroit. C’est dans cette optique que les PC Latitude ont été conçus.

Dell Technologies présente le nouveau Latitude 7320 Detachable, un bel exemple de la manière dont la société conçoit des produits destinés à la nouvelle réalité de notre monde. Il hérite d’un design et d’un look attrayants, couplés à des fonctions que l’on ne peut qu’attendre de nos appareils, maintenant que nous travaillons de n’importe où.

Latitude 7320 Detachable

Est doté du stylet à la recharge la plus rapide du marché (disponible sur modèle tablette professionnelle détachable) ; il se recharge complètement en l’espace de 30 secondes pour une durée maximale d’utilisation de 90 minutes.

Conçu dans un esprit de développement durable : le Latitude 7320 est labellisé EPEAT Gold ; tous les composants peints ont reçu une peinture à base d’eau tandis que l’emballage se compose d’éléments en plastique 75% HDPE (polyéthylène haute densité) recyclé / 25% Ocean Bound Plastic.

Le portable professionnel le plus puissant et le plus sécurisé au monde se fait encore plus intelligent grâce au logiciel de détection de présence Express-Sign-in.

L’écran 13″ offre des dimensions encore plus confortables. L’ensemble des fonctions de sécurité ont été intégrées dans un format 12” pour répondre aux besoins de mobilité optimale de professionnels nomades.

Améliore votre productivité grâce au Dell Optimizer, une IA embarquée qui s’adapte à vos comportements de travail, quel que soit le contexte.

L’écran le plus lumineux qui soit grâce à la fonction ComfortView Plus.

Le premier modèle détachable doté de ventilateurs à doubles sorties opposées, avec batterie placée en-dessous de l’appareil afin de procurer confort et sensation de fraîcheur au niveau des zones entrant le plus souvent en contact avec la main.