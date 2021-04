La OnePlus Watch disponible ce 14 avril en précommande en Belgique !

La OnePlus Watch, première montre connectée OnePlus, sera disponible demain en précommande sur OnePlus.com, la FNAC et Vanden Borre au prix de 159 €. Le lancement des ventes aura lieu le 30 avril sur ces 2 sites. La OnePlus Watch se pare d’un design élégant, d’une connexion limpide, d’un suivi intelligent de la condition physique et d’une autonomie incroyablement longue. Fidèle aux valeurs OnePlus, elle est conçue pour offrir une expérience utilisateur fluide et agréable. Présentant le même sens du détail et la même qualité de fabrication que les smartphones OnePlus, la OnePlus Watch présente un design rond pour imiter le look d’une montre traditionnelle, avec un boîtier en acier inoxydable poli à la main, un verre incurvé 2.5D et un motif CD brillant subtil mais radieux sur le cadre de l’écran.

La OnePlus Watch se connecte et s’intègre facilement à la vie numérique de chacun, permettant d’afficher et de répondre aux notifications, ou encore de décrocher et de refuser les appels téléphoniques. La OnePlus Watch peut être utilisée jusqu’à deux semaines sans recharge, recharge qui profite elle-même des technologies OnePlus et fournit une journée de batterie en seulement cinq minutes, ou une semaine en seulement 20 minutes.

Dotée d’une résistance à l’eau et à la poussière de 5ATM + IP68 et de plus de 110 types d’entraînement, la OnePlus Watch peut également collecter des mesures telles que le pouls, la distance, les calories, mais aussi la surveillance de la vitesse et l’efficacité SWOLF pour les nageurs. Son GPS intégré apporte précision même lorsque le téléphone n’est pas à côté de la montre. Elle offre également une surveillance de la saturation en oxygène du sang, détecte le stress, guide les exercices de respiration, alerte lorsque la fréquence cardiaque est trop rapide et envoie des rappels contre la sédentarité. Toutes ces options sont facilement gérables sur l’application OnePlus Health, disponible sur le Google Play Store. La OnePlus Watch sera disponible dès 159 € en Belgique, et pourra être précommandée dès demain 10h sur OnePlus.com, la FNAC et Vanden Borre, pour un lancement des ventes le 30 avril.