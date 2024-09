TEST – Huawei Watch GT5 Pro : Élégante et performante, elle excelle sur de nombreux aspects

Un an après la sortie de la Huawei Watch GT4, nous avons eu l’opportunité de tester la nouvelle Huawei Watch GT5 Pro quelques jours avant son lancement officiel. Présentée lors d’une conférence de presse à Bruxelles fin août, cette montre se distingue par son design raffiné et par l’intégration de fonctionnalités sportives et santé encore plus complètes. Voici mes premières impressions après un peu plus d’une semaine de test.

Découverte du produit

Pour ce test, j’ai eu l’occasion de découvrir la version « féminine » de la Watch GT5 Pro, la 42mm, avec :

· Un boîtier en céramique nanocristal,

· Une lunette en céramique nanocristal et titane TC4,

· Un verre saphir,

· Un fond de boîtier également en céramique nanocristal.

En complément du bracelet en céramique, j’ai également testé celui en fluoroélastomère.

Initialement, j’étais un peu mitigée par les images découverte lors de la présentation officielle. Je la trouvais très jolie, mais uniquement sur le bras de l’ambassadrice de la marque, Pamela Reif. Je ne me voyais pas porter une montre avec un design aussi raffiné et luxueux, ayant un look plus sportif/décontracté que chic. Mais ça, c’était avant d’ouvrir la boîte et de tomber sous le charme instantanément. Nicolas s’est d’ailleurs moqué de moi tellement j’admirais la montre à mon poignet en me pavanant devant lui.

La Huawei Watch GT5 Pro se démarque avant tout par son design raffiné, la positionnant comme un véritable objet de luxe. Huawei a prêté une attention particulière à chaque détail, alliant esthétique et fonctionnalité. La lunette en céramique, finement ornée de facettes dorée, s’associe harmonieusement avec la couronne qui ressemble à un petit diamant. Le bracelet en céramique blanc et titane doré clair complète l’élégance de l’ensemble, donnant à la montre l’apparence d’une pièce de joaillerie.

Le bracelet en fluoroélastomère, quant à lui, propose un style original, texturé et tridimensionnel, ajoutant une touche moderne et sportive à la montre. Contrairement à ce qu’on pourrait attendre d’un accessoire sportif, il reste élégant tout en offrant un grand confort, même lors d’une utilisation prolongée. Ce choix de matériaux, aussi esthétiques que fonctionnels, témoigne de la volonté de Huawei de séduire autant les amateurs de montres élégantes que les sportifs assidus, et fait un pied de nez aux traditionnelles de luxe au budget bien plus imposant, car pour la GT5 Pro, on ne démarre « que » à 449,99 euros (ne vous arrêtez pas là, en fin d’article, je vous parle des promos pour la sortie du produit).

Pour compléter ce design soigné, Huawei offre également de nouvelles options de personnalisation des cadrans, chacun conçu pour répondre à différents styles de vie, avec des widgets et fonctionnalités. Cela parait anodin comme ça, mais personnellement, j’adore changer de cadrans en fonction de mes humeurs, de mon programme ou même de ma tenue (oui, même pour assortir avec un mes baskets mauves de sport).

La création d’un chef-d’œuvre hyper robuste

La Watch GT5 Pro est conçue avec un souci artisanal remarquable. Ce véritable “chef-d’œuvre”, selon leurs mots, est le fruit d’un travail minutieux de plus de 10 jours, digne des plus grandes maisons horlogères. Grâce à 50 techniques de fabrication, dont 13 polissages au diamant, elle allie résistance et esthétique. Bien que la montre soit certifiée IP69K, garantissant une grande robustesse (résistance à l’eau, à la poussière et aux chocs), je tenais à la tester dans des conditions réelles. Premier jour de test, je la mets à l’épreuve : grand ménage, quelques chocs ici et là, immersion à répétition dans un seau d’eau… Et la Watch GT5 Pro n’a subi aucun dommage ni aucune éraflure, sur le cadran ou sur le bracelet.

Quelques détails techniques

La Huawei Watch GT5 Pro, en version 42 mm, est équipée d’un écran AMOLED de 1,32 pouce avec une résolution de 466×466 pixels et une densité de 352 ppi, identiques à celles de la Watch GT4, offrant un affichage d’une netteté irréprochable. La version 46 mm, quant à elle, dispose d’un écran légèrement plus grand (1,43 pouce) avec la même résolution mais une densité de 326 ppi.

La montre tourne sous Harmony OS 5.0, un système d’exploitation conçu par Huawei. La navigation dans les menus est fluide, et les transitions entre les différentes options se font sans ralentissement. L’expérience utilisateur est intuitive et agréable, ce qui est un vrai plus au quotidien.

Un autre point fort de cet écran est sa luminosité adaptative. Que ce soit en plein soleil ou dans l’obscurité totale, l’écran reste parfaitement lisible. Les couleurs sont vives, les contrastes nets et le rendu visuel est tout simplement impeccable. Sur ce point, Huawei a de nouveau fait fort.

TruSense : un module de détection amélioré

Le système Huawei TruSense est une amélioration majeure dans le suivi de la santé et du sport, offrant trois avancées clés pour des mesures plus précises :

1. Réorganisation des sources lumineuses : La montre utilise une nouvelle façon de diriger la lumière, ce qui permet de capter des données plus précises sur votre corps, comme le rythme cardiaque.

2. Optimisation de la cohérence du signal : Le chemin suivi par la lumière à l’intérieur de la montre a été amélioré, ce qui permet de mieux capter les signaux. Cela se traduit par une augmentation de 15 % de la fiabilité des mesures.

3. Amélioration du verre : Le verre de la montre a été conçu pour mieux bloquer les interférences et renforcer le signal, augmentant sa qualité de 20 %. Cela aide à fournir des mesures plus précises sur des aspects comme l’oxygénation du sang, la pression artérielle et le suivi du sommeil.

En résumé, ces améliorations rendent les capteurs plus fiables pour suivre la santé de manière plus détaillée, avec une meilleure précision dans la surveillance du rythme cardiaque, de l’oxygène dans le sang, de la pression et du sommeil.

Après une semaine de test, je constate déjà des améliorations notables dans la précision des mesures, comme le suivi du sommeil par exemple, mais je prévois un suivi plus détaillé du suivi de santé dans un second article d’ici quelques semaines.

L’application Huawei Health

Depuis mes premiers tests avec les montres de la marque, j’ai toujours apprécié leur application dédiée, qui va bien au-delà du simple suivi sportif que je détaillerai plus loin.

Huawei Health est bien pensée, et je la consulte régulièrement tout au long de la journée. Que ce soit pour le simple comptage de pas, l’analyse détaillée de mes sorties sportives, ou encore la gestion de mon stress, tout est intuitif.

En plus de tout ce que propose déjà l’application, vous y trouverez le programme Huawei Health+, qui élève le suivi de santé à un autre niveau. Il permet de suivre des formations exclusives dispensées par des experts dans divers domaines tels que la course, le yoga, le pilates, la méditation, … Ce programme se distingue en faisant appel à des champions du monde et à des maîtres reconnus qui deviennent vos coachs personnels le temps de quelques vidéos.

N’ayant la montre que depuis peu, je n’ai pas encore testé de manière approfondie les programmes de coaching, mais comme je le mentionnais, je vous prépare un second article, dans les semaines à venir, pour vous en parler plus amplement. Qui dit rentrée scolaire, dit reprise des bonnes habitudes, non ?

Votre cœur toujours sous contrôle avec la surveillance ECG

La Watch GT5 Pro introduit une fonctionnalité majeure pour la santé : l’analyse ECG de précision médicale (disponible uniquement sur la version Pro). Ce dispositif permet de surveiller l’état de votre cœur en temps réel.

Sur le papier, cela semblait vraiment prometteur, et j’étais impatiente d’essayer cette fonctionnalité. Cependant, la réalité s’est avérée un peu décevante. Bien que la procédure soit assez simple — il suffit de poser son doigt sur l’électrode située sous le bouton inférieur droit du cadran — elle n’a pas toujours fonctionné. J’ai tout de même réussi à la faire marcher 2 ou 3 fois, et la bonne nouvelle, c’est que mon cœur est en parfaite santé.

Un suivi sportif pour plus de 100 disciplines

Huawei propose un suivi sportif pour plus de 100 sports différents. Je ne vais pas m’étendre sur la quantité de disciplines proposées (c’est toujours impressionnant) mais me concentrer sur la course à pied, mon activité principale. Pour certains sports, la GT5 Pro offre des fonctionnalités exclusives : les guides d’entraînement personnalisés, la détection automatique des zones de fréquence cardiaque et une estimation en temps réel des performances.

Analyse de la course

Pour ce test, je me suis enfin remise à la course à pied (merci Huawei !), et j’ai été agréablement surprise par les nouvelles fonctionnalités offertes par la montre. La fonction d’analyse de la course apporte un soutien professionnel aux coureurs, qu’ils soient débutants ou confirmés. Au départ, j’avais des doutes sur l’utilité de ces données avancées pour des amateurs comme moi. Mais en réalité, elles contribuent grandement à améliorer ses performances et à éviter les blessures.

Je me moquais toujours un peu quand Nicolas et Matyas discutaient de leurs statistiques de course, évoquant des indicateurs comme le temps de contact au sol, l’oscillation verticale ou encore l’équilibre. Pour ma part, je pensais qu’il suffisait de surveiller ma cadence et mon rythme cardiaque pour bien gérer mes efforts. Mais avec le recul, c’était une vision assez limitée.

Grâce à la montre, j’ai pu constater que ma technique de course n’était finalement pas aussi mauvaise que Nico le dit, lui qui aime me comparer à Phoebe quand je cours (pour ceux qui ont la réf. de Friends) ! En revanche, mon VO2Max, sans être mauvais, reste à un niveau “raisonnable”. J’ai de quoi m’améliorer grâce à mes coachs virtuels !

Une précision accrue du GPS pour vos activités en plein air

La Watch GT5 Pro bénéficie d’un système de positionnement amélioré, baptisé HUAWEI Sunflower, qui s’appuie sur un algorithme adaptatif. Ce dernier optimise la précision du

positionnement, offrant ainsi une expérience plus fiable et précise, notamment pour les amateurs de sports en plein air comme la course à pied, le cyclisme, ou encore le golf.

Selon Huawei, la GT5 Pro surpasse largement la GT4, avec une augmentation de 40 % de la précision de l’itinéraire, 30 % pour la distance, et 20 % pour le rythme. Bien que je n’aie plus la GT4 pour faire une comparaison directe, je me souviens que Matyas, mon beau-fils passionné de course, avait été un déçu par la précision du modèle précédent.

Pour ma part, en testant la Watch GT5 Pro lors d’une première sortie running et en la comparant à mon Apple Watch SE, la différence était frappante. Le tracé GPS de la GT5 Pro était plus précis et fidèle à mon parcours réel, que ce soit en zone boisée ou en agglomération, malgré quelques écarts mineurs sur le trottoir. Un second test fut de faire deux boucles autour d’un pâté de maison en prenant soin de poser mes pieds au même endroit pour les deux tours. Le résultat est excellent, même si les tracés ne se superposent pas sur tout le parcours, il est bien meilleur qu’avec l’Apple Watch qui a même indiqué que j’avais démarré du trottoir d’en face, comme vous pouvez le constater sur les captures ci-dessous.

Nouvelles cartes en couleurs pour les activités de plein air Une autre grande innovation annoncée pour cette GT5 Pro est l’ajout de cartes en couleurs pour les activités en extérieur. Grâce à l’intégration de Komoot, il est désormais possible d’importer des sentiers et des parcours GPX directement sur la montre. Cela permet une vue cartographique détaillée, incluant les courbes de niveau et les points de contrôle. C’est un ajout très pratique pour les randonneurs et amateurs de marche. C’est très pratique d’avoir son tracé en couleur et de visualiser son parcours, mais en pratique, en pleine course, les indications sont très difficiles à lire, les caractères étant vraiment très petits. Je l’utiliserai donc plutôt pour vérifier que je suis sur la bonne route que pour suivre les indications. Si vous êtes à la recherche d’une navigation guidée, cela s’adapte selon moi beaucoup plus à d’autres types sorties (marche / randonnée) qu’à la course « rapide » (oui oui, j’estime que 6’40’’ est rapide, on ne se moque pas !).

Appels et notifications

Comme c’était le cas pour sa petite sœur, la Watch GT4, la qualité sonore du haut-parleur et du micro est excellente, je ne vais donc pas m’étendre là-dessus.

Quant aux notifications, la GT5 Pro est à présent dotée d’un clavier complet, pour répondre de façon plus personnalisée qu’au préalable (il n’y avait avant que la possibilité de répondre via message prédéfinis). Je n’ai malheureusement pas pu tester cette fonctionnalité, la possibilité de répondre aux notifications reçues n’étant toujours pas disponible avec iOS.

L’autonomie

Huawei annonce une autonomie allant jusqu’à 7 jours pour la version de 42 mm, et 14 jours pour la version de 46 mm. Après une utilisation intensive, la montre a tenu un peu plus de 6

jours, malgré des séances d’entraînement fréquentes, une utilisation nocturne pour le suivi du sommeil ainsi que tous les capteurs activés.

La recharge rapide sans fil est également un point fort de la Watch GT5 Pro. En seulement 21 minutes, j’ai récupéré 57 % de batterie, et une charge complète pour un peu moins d’une heure. Cette rapidité permet une utilisation continue sans avoir à retirer la montre pendant de longues périodes. Cela s’avère particulièrement pratique si vous ne voulez pas perdre une séance de suivi de vos activités quotidiennes ou de votre sommeil, ou si comme moi, vous oubliez fréquemment de charger votre montre.

Prix

La version féminine de 42 mm avec le bracelet en fluoroélastomère est disponible au prix de 449,99 euros, et il grimpe à 599,99 euros pour la version avec bracelet céramique. Le modèle de 46 mm démarre quant à lui à 379,99 euros. Pour une montre alliant esthétique, fonctionnalité et technologie de pointe, le prix est largement justifié.

Huawei propose également offre de lancement à durée limitée. Jusqu’au 31 octobre, vous recevrez gratuitement les FreeBuds 5i (d’une valeur de 99 euros) à l’achat de la montre, et si en plus vous vous abonnez à la newsletter, vous recevrez un bon de réduction de 50 euros que vous pourrez utiliser pour commander un bracelet supplémentaire.

Conclusion

J’ai été conquise par la Huawei GT5 Pro, vous l’aurez compris.

Son design est raffiné et luxueux. Le cadran, la couronne élégante et la combinaison du blanc et de l’or en font un accessoire sophistiqué, tandis que le bracelet en fluoroélastomère offre un confort inégalé pour les activités sportives. Bien que le bracelet en céramique soit visuellement impressionnant, il est un peu moins pratique pour le sport, et je me suis sentie plus à l’aise avec le modèle en silicone pour mes entraînements.

En termes de performances, le suivi de santé, la précision des capteurs, la fluidité du système Harmony OS 5.0 et l’exactitude du GPS positionnent cette montre parmi les meilleures montres connectées du moment.

En résumé, la Huawei Watch GT5 Pro est la montre idéale pour celles et ceux qui recherchent un équilibre entre l’élégance d’une montre de luxe, les fonctionnalités d’une smartwatch, et les mesures sportives complètes et précises.

On aime Le design élégant et luxueux

La fluidité de Harmony OS

Le suivi de la santé

Les statistiques sportives et le coaching

La précision du GPS améliorée On aime moins Les indications difficiles à lire lors de la navigation sur les cartes en couleur

Compatibilité avec iOS limitée

Détection ECG perfectible