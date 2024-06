On a testé le Masseyes, le masseur occulaire.

Il y a quelques semaines, Nicolas vous parlait du Massgun Mini, un produit Massforce du groupe « Oui Smart ». La marque, qui fait partie de l’écosystème de la French Tech nous avait également fait parvenir le Masseyes, qui me faisait de l’œil depuis un petit temps.

Il s’agit d’un masque de massage oculaire qui se veut être une solution pour soulager la fatigue oculaire, diminuer votre stress, améliorer le sommeil, et même réduire les maux de tête. Il promet une expérience relaxante grâce à ses fonctions de chaleur et de vibrations. Moi qui souffre de problème de fatigue et de sècheresse oculaire depuis des années, je rêvais de tester ce produit et me demandais si cet appareil allait révolutionner ma vie, ou si ce n’était que de la poudre aux yeux ?

Unboxing, design et caractéristiques techniques

Le MassEyes est livré avec son câble de charge USB-C et un manuel d’utilisation. La boite contenant le masque est enveloppée dans un carton estampillé Massforce, avec un résumé de toutes les informations et avantages du produit.

La boite en revanche est très simpliste et n’y est indiqué que « Smart Eye Mask », mais ni le nom de la marque, ni du produit… Ça attise tellement ma curiosité que je tape ces trois mots sur Google et je tombe (sur la première page de recherche) sur un masque, au design 100% identique, sur un célèbre site marchand chinois. Je vous avoue que ça me laisse perplexe. Mais “Oui Smart” fait partie de la FrenchTech, cela donne une certaine crédibilité au produit… non ?

Deuxième point qui me laisse dubitative, le modèle reçu, le MZ-EM10C, qui n’est pas (ou plus) référencé sur le site internet… Mais soit, continuons !

La première prise en main est positive. Le plastique blanc, fait légèrement « brol » mais l’intérieur du masque est en fibre douce et agréable au toucher ; ce qui est finalement le plus important selon moi. Le produit est léger, le design semble ergonomique et laisse envisager une expérience confortable.

L’appareil possède une sangle ajustable, pour correspondre aux têtes les plus larges, comme aux plus petites comme celle de ma fille de 10 ans qui a été la première à vouloir le tester, le temps que je lise le manuel. Celui-ci ne m’a pas appris grand-chose à vrai dire tellement le produit est facile d’utilisation. Il n’y a en effet qu’un seul bouton à presser pour activer les différents modes. Vous pouvez donc l’utiliser… les yeux fermés (ok j’arrête).

Le MassEyes dispose d’une batterie rechargeable (accessible uniquement quand on plie le masque en deux) et qui offre, selon MassForce, une autonomie d’environ 90 minutes. Les précautions mentionnent « une utilisation de 15 minutes est recommandée », et si vous souhaitez l’emporter avec vous en déplacement, le mini câble USB-C ne prend guère de place si vous avez peur que le masque tombe à plat.

Dernier détail, la (seule) version disponible sur la boutique en ligne de la marque possède la fonction Bluetooth. Cela vous permet de connecter votre téléphone au masque et d’écouter de la musique (ou podcast) pendant votre massage. C’est une fonction sympa, surtout si on veut couvrir le bruit des vibrations. Je ne l’ai pas reçue ni testée, donc à vérifier tout de même.

Promesses vs Réalité

Design et ergonomie

Contrairement à ce que je pensais en sortant le masque de sa boite, le MassEyes n’est pas vraiment confortable une fois posé sur ses yeux. Le tissu est agréable au toucher, mais le reste est désagréable. Je regrette qu’il n’englobe pas mieux toute la zone oculaire, et je suis rapidement gênée au niveau du nez. Afin d’être certaine que le problème n’est pas mon visage, je l’ai fait essayer à mes enfants et Nicolas. Personne n’a aimé la sensation du Masseyes, ce n’est pas ergonomique.

Le test du mode « chaleur »

Il existe trois niveaux de chaleurs, allant (selon le constructeur) de 38 à 42°C. J’ai apprécié la chaleur des niveaux 1 et 2, qui m’a permis de me détendre et même de m’endormir pour une sieste réparatrice. Le niveau 3 est trop chaud et me brule la peau et l’œil.

Je conseille de ne pas enlever le masque directement après la séance, et d’attendre que sa chaleur diminue doucement, sinon le choc thermique désagréable est trop important.

Comme je le disais au niveau ergonomie, comme il n’englobe pas totalement l’œil, j’ai l’impression que ça ne chauffe pas toutes les zones souhaitées (pour réduire les cernes par exemples).

Pour les filles, je déconseille d’utiliser le masque quand vous portez du maquillage, car la chaleur peut le faire couler. Si vous pensiez vous donner un petit kick lors d’une journée bien remplie au bureau, ça ne sera pas évident.

Le test du mode « vibration »

Je pensais que le masque allait me « masser » les tempes, et le contour des yeux, comme ça aurait été le cas pour un siège de massage par exemple. En réalité, il s’agit de « simples » vibrations que je n’ai pas trouvé très agréables. Elles sont plutôt intenses. Le rythme de celles-ci est irrégulier, ce qui est perturbant, et ne procure pas une sensation de détente. Encore une fois, je l’ai fait tester au reste de la famille. Nicolas, juste pour me contredire, a trouvé ça agréable, puis s’est ravisé après deux minutes.

Conclusion

Le MassEyes de MassForce n’est ni un produit extraordinaire, ni un produit médiocre. Il offre une expérience de massage oculaire satisfaisante grâce à sa chaleur douce (jusqu’au niveau 2), mais il est entravé par des vibrations peu agréables, une ergonomie très relative et un prix assez élevé pour le peu de résultats obtenus (vendu à 69€ pour la version Bluetooth).

J’avais hâte de le tester, pour soulager ma fatigue oculaire et améliorer mon sommeil, mais après plusieurs semaines de tests, je n’ai malheureusement ressenti aucune amélioration. En ce qui concerne les maux de tête et la diminution de stress, ce ne sont pas des problèmes que j’éprouve au quotidien, mais je doute également de l’efficacité à ce niveau.

Photos par Nciloas Varga.

Masseyes 69 € 5 Design et ergonomie 4.0/10

















Mode vibration 3.0/10

















Mode chaleur 6.0/10

















Bienfaits 3.0/10

















Facilité d’utilisation 9.0/10

















On aime La chaleur douce et relaxante (jusqu'au niveau 2).

La facilité d’utilisation

La fonction Bluetooth qui permet d'écouter de la musique pendant le massage. On aime moins Les vibrations aléatoires et peu agréables

Son ergonomie

Le rapport qualité-prix

Les promesses du produit ne sont pas tenues Acheter