TEST – Philips Fidelio L4, un casque audio qui offre une grande autonomie.

L’année dernière, j’avais été invité par Philips à la présentation de leur nouvelle gamme de produits (téléviseurs, enceintes et écouteurs). Les Fidelio L4 en faisaient partie, mais il aura fallu près d’un an pour que nous les recevions afin de les tester. Bien que les écouteurs intra-auriculaires de Philips que nous avions essayés il y a plusieurs mois étaient convaincants au niveau du son, leur design et leur confort laissaient à désirer. J’espère que les Fidelio L4 vont cocher toutes les cases de mes attentes.

Unboxing et installation

Passé le constat que la boîte adopte un style écologique avec un carton qui semble être recyclé, agrémenté d’images et textes tout en noir et blanc, l’intérieur se révèle être d’une grande finesse. La housse renfermant les Fidelio L4 peut ne pas être des plus “hype”, mais elle correspond tout à fait à l’image de qualité associée à Philips. En l’ouvrant, je découvre des écouteurs plus compacts que je ne les avais imaginés en les voyant sur la boîte. Bien que légèrement déçu à première vue, dès que je les place sur mes oreilles, malgré leur taille, ils les enveloppent parfaitement, me procurant ainsi une satisfaction rassurante.

À l’intérieur de la housse semi-rigide se trouvent un câble jack aussi fin que du fil dentaire et un câble de recharge USB. Il est possible que Philips ait opté pour un jack d’une telle finesse en considérant que peu de personnes utiliseront ce câble, ce qui peut donner une impression de moindre qualité.

Les écouteurs, d’un design épuré, mais véritablement magnifique, séduisent par le mariage harmonieux de matériaux tels que le cuir Muirhead et l’aluminium. C’est une question de préférence personnelle, mais je n’ai pas besoin d’écouteurs ostentatoires comme ceux que proposent certaines marques destinées à un public plus jeune. Je privilégie l’élégance et le raffinement des Fidelio L4.

En comparaison avec certains produits concurrents, l’installation est d’une grande simplicité. J’allume les écouteurs (préchargés à 90%), et l’application, préalablement installée sur mon smartphone, me propose immédiatement de les appairer (grâce à la fonctionnalité Google Fast Pair) sans nécessiter aucune autre manipulation. Si cela était déjà aisé auparavant, cela l’est d’autant plus maintenant.

L’application : Philips Headphones

Au lancement de l’application, ma première impression a été mitigée en raison du nombre limité d’options apparentes. Cependant, une fois que j’ai exploré l’option de configuration, un nouvel univers s’est dévoilé, offrant des fonctionnalités telles que :

Des raccourcis tactiles sur l’écouteur droit, permettant de mettre en pause, d’aller à la piste suivante, régler le volume, etc. Pour ceux habitués à ces fonctionnalités, il est difficile de s’en passer. L’interaction est réactive et fonctionne de manière fluide.

sur l’écouteur droit, permettant de mettre en pause, d’aller à la piste suivante, régler le volume, etc. Pour ceux habitués à ces fonctionnalités, il est difficile de s’en passer. L’interaction est réactive et fonctionne de manière fluide. L’optimisation de la latence pour les vidéos ou les jeux vidéo.

pour les vidéos ou les jeux vidéo. Une fonctionnalité que j’apprécie particulièrement, le “ Sidetone “, qui permet de s’entendre parler lors des appels téléphoniques avec les écouteurs . Cela évite de parler fort et de déranger les collègues (oui, cela m’est arrivé).

“, . Cela évite de parler fort et de déranger les collègues (oui, cela m’est arrivé). Des effets sonores : la possibilité de configurer le son selon quatre paramètres prédéfinis (Grave, Voix, Puissant, Tripler) ou de le régler manuellement avec pas moins de six paramètres.

Bien que l’application soit très complète, elle présente quelques inconvénients. En plus de déconnecter les écouteurs à plusieurs reprises tout en continuant à diffuser de la musique, elle a également régulièrement planté. Ce n’est pas problématique, mais cela peut être assez frustrant.

Qualité du son & Contrôle ambiant

Philips a constamment démontré son statut de marque bénéficiant d’une expérience confirmée dans le domaine audio, et une fois de plus, je n’ai pas été déçu. Comme à mon habitude, pour évaluer la qualité sonore, j’écoute différents types de musique (voix, rock, dance) afin d’analyser les performances dans les aigus, les basses et les graves.

Dans toutes les catégories musicales que j’explore, j’apprécie particulièrement la présence des basses, tout en restant équilibré. Les Fidelio L4 répondent parfaitement à mes préférences sonores, offrant des aigus précis et des graves/basses bien équilibrés.

La fonction de contrôle ambiant fonctionne de manière remarquable, que ce soit dans la rue ou au bureau. La technologie de réduction active du bruit (ANC) permet une isolation complète, proposant ainsi une expérience immersive pour profiter pleinement de la musique ou se concentrer.

Notre test “fait maison”, que nous réalisons systématiquement avec Audrey, consiste à effectuer des tâches comme le “vidage du lave-vaisselle pendant une conversation téléphonique et avec le contrôle ambiant activé”. Cela nous permet de vérifier la perceptibilité de l’atténuation du bruit des ustensiles de cuisine et la qualité de la voix. Le test est concluant, ce qui signifie que je pourrai continuer à vider le lave-vaisselle tout en appelant Audrey.

Confort

Le poids (330g) m’a légèrement dérangé au début, mais une fois concentré sur mon travail ou l’écoute de la musique, je ne les remarque plus du tout. Après une longue période d’écoute, le poids se fait à nouveau sentir, et je profite d’une petite pause pour les enlever de ma tête.

L’inconvénient associé à ce type d’écouteurs est qu’après environ deux heures d’utilisation, les oreilles surchauffent et nécessitent une courte pause pour se rafraîchir. Lorsqu’on est dehors, surtout quand il fait froid c’est un point positif, mais à l’intérieur mes oreilles chauffent de manière inconfortable.

Autonomie

Sachant que de minuscules écouteurs in-ear offrent une autonomie d’une dizaine d’heures, mes attentes étaient élevées, espérant au moins le double, voire le triple, pour les Philips Fidelio L4.

En fonction du mode d’écoute, sans la fonction de réduction active du bruit (ANC), j’approche les 50 heures, et avec l’ANC et des basses prononcées, un peu moins de 40 heures.

L’autonomie est véritablement impressionnante et permet de voyager sans avoir besoin de recharger ses écouteurs régulièrement !

Conclusion

Pour évaluer les Fidelio L4, j’ai délibérément évité de me laisser influencer par le prix, ne le consultant que lors de la rédaction de cette conclusion.

Le packaging au positionnement écologiqu ne laissant pas présager du prix de 349€ (334€ sur Amazon). Mais compte tenu des performances globales, la qualité de finition exceptionnelle des écouteurs et la haute-fidélité du son, je n’ai pas été surpris du prix.

Si ces écouteurs répondent à toutes les attentes en termes de design, de qualité des matériaux, de fidélité audio et d’autonomie, le seul élément qui pourrait potentiellement dissuader les clients est le prix. En tant que constructeur historique jouissant d’une expérience indéniable, Philips se positionne clairement sur un marché haut de gamme à tous les niveaux.

Philips Fidelio L4 334 € 8 Audio 9.0/10

















Qualité de fabrication 9.0/10

















Confort 7.0/10

















App 7.0/10

















Réduction de bruit 8.0/10

















On aime Qualité de son

Finition des écouteurs

Application complète

Autonomie gigantesque

Contrôle ambiant efficace On aime moins Application qui plante

Poids lors de longues sessions d'écoute

Surchauffe des oreilles

Câble jack un peu fin Acheter