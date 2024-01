On a testé la consommation de la Tesla Model 3 Long Range Highland (2024)

L’arrivée de la Tesla Model 3 Long Range Highland (TM3 pour les intimes) a fait beaucoup de bruit grâce à sa consommation améliorée et son autonomie tout simplement incroyable (pour une voiture électrique). Je vais vous partager mon expérience au volant de TM3 LR après plus de 4000km parcouru depuis début décembre 2023.

Autonomie des voitures électriques trop faible

J’entends régulièrement que le frein pour passer à la voiture électrique est l’autonomie. La question qui se pose est de savoir quelle est une autonomie raisonnable pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde ?

Dans mon cas, je voulais 500 km avec une charge complète. La TM3 promet, selon la configuration, la météo, le style et la vitesse de conduite, une autonomie d’un peu plus de 650 km en une seule charge, de quoi répondre à mon critère.

Les domaines dans lesquels Tesla excelle sont l’optimisation de la batterie, l’efficience et l’autonomie. Cependant, sans casser le suspense de mon test complet à venir, dans les autres domaines, Tesla n’est pas aussi parfaite (confort, ergonomie, technologie).

Configuration de test

Véhicule : Tesla Model 3 Long Range Highland avec jantes Photon 18 de série et pneus Michelin. Ma voiture est stationnée en rue, donc constamment à température extérieure. Conducteur : composition athlétique, 80 kg (plus ou moins de muscle).

Constat après 4000km parcouru

Trajet pour me rendre au travail

Distance : 68 km, dont la majorité sur voie rapide (90-100-120 km/h) et moins de 4 km à 50 km/h

Limitation de vitesse respectée partout (115 km/h au lieu des 120 km/h)

Pas de pré-conditionnement de la batterie

Température extérieure de 10°C (climatisation activée en alternance) :

Trajet du matin (quand la batterie s’est refroidie la nuit) : 140-160 Wh/km

Trajet l’après-midi (quand la batterie s’est réchauffée la journée) : 120-140 Wh/km

Température extérieure de -5°C (avec climatisation sur 20,5° et mon siège chauffant) : Trajet du matin : 180-200 Wh/km Trajet l’après-midi : 160-180 Wh/km



C’est ma première voiture électrique, donc je n’ai pas vraiment de point de comparaison, mais je trouve la consommation excellente par rapport à ce que j’entends ailleurs. Je remarque que la consommation varie très fort selon la température extérieure et lorsque la vitesse est supérieure ou inférieure à 110 km/h.

Trajet pour aller à la mer du Nord

Distance : 130 km, dont la majorité sur voie rapide (90-100-120km/h) et 10km de route à 50-70km/h

Pas de pré-conditionnement de la batterie

Deux personnes dans la voiture et quelques bagages légers

Température de 3°C et vitesse moyenne de 120km/h

Consommation de 170 Wh/km

Température de 6°C vitesse moyenne de 110km/h

Consommation de 150 Wh/km

Une fois de plus, la consommation est incroyable compte tenu de la température extérieure.

Exemple d’autres trajets :

Pour aller faire du shopping à 25km de chez moi, sur voie rapide à 100km/h, la consommation est descendue à 110 Wh/km !

Conclusion

Pour conclure, voici la consommation moyenne sur 4100km depuis que j’ai acheté la voiture.

90% de mes trajets sont sur voies rapides (90-120km/h)

Je fais attention à ma conduite en respectant les vitesses maximales

Je me suis amusé (avec modération) quelques fois à faire des 0-100km/h en mode « sport »

La température extérieure était comprise entre -5°C (avec neige) et 12°C maximum

La consommation moyenne sur les 4100 km est très bonne : 153 Wh/km.

Avec une recharge sur borne publique à 0,36 € le kWh, une perte d’énergie de charge de 10%, j’arrive à un prix de 6 € / 100 km. Je suis impatient de voir la consommation en été, lorsque la batterie sera à bonne température.

Avec une consommation de 153 Wh/km en utilisant 100% de batterie (à déconseiller), je pourrais parcourir un peu plus de 500 km. D’une manière plus réaliste (et conseillée par Tesla) de 80% à 20%, je pourrais rouler 300km en parcourant de petits trajets et davantage en roulant un long trajet (la batterie ne devrait pas chauffer à chaque utilisation comme c’est mon cas).

L’autonomie « hivernale » est donc de 300 (ou 400 km pour ceux qui chargent à 100% comme c’est parfois mon cas) ce que je trouve plus qu’honorable et qui suffit pour mon usage.

Petit rappel, ce n’est pas parce que je suis satisfait de la consommation, que du reste aussi, que du contraire. Sans trop en dévoiler, les points négatifs sont très (même trop) nombreux sur cette Tesla Model 3.

Si vous avez des questions ou que vous ne pouvez pas attendre le test final, n’hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux ou ci-dessous.