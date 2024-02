Brussels Auto Show 2024 : Qu’en retenir de ce “Salon de l’auto” ?

La dernière fois que je suis allé au Salon de l’Auto à Bruxelles remonte à une vingtaine d’années. Je n’y suis allé qu’une fois dans ma vie, car j’étais dégoûté par l’inaccessibilité des véhicules d’exceptions, la foule agressive et l’insécurité.

C’est à coup de publicité sur les réseaux sociaux que l’envie m’est venue d’assister à la première édition du Brussels Auto Show !

Promesse des organisateurs

Dans les communications des annonceurs, on nous promettait de belles voitures, des exclusivités, des démonstrations, du bruit… bref, tout ce qu’un passionné d’automobile veut voir.

Mes attentes

Je m’attendais à voir un doux mélange entre salon de l’auto classique et exposition de voitures d’exceptions. Ayant prévu de changer de voiture en novembre, j’ai réservé les tickets en me disant que j’allais pouvoir y découvrir un panel de voitures électriques et choisir ainsi mon prochain véhicule.

La réalité

Nous sommes allés au Brussels Auto Show à deux, mon fils de 16 ans, passionné de belles voitures (qui donnera son avis plus bas) et moi.

Nous avons décidé d’y aller tôt afin d’éviter la foule et de pouvoir profiter à notre aise de l’Auto Show. À mon grand étonnement, le dimanche à 10h30, il n’y avait pas énormément de monde, ce qui nous a permis d’explorer les voitures exposées dans les six palais du Heysel. Pas de bousculades, des gens, pour la grande majorité, respectueux, qui nous laissaient le temps de prendre des photos, mais surtout, de très belles voitures étaient exposées, dont des supercars et hypercars (Lamborghini, Ferrari, Porsche, McLaren, Aston Martin).

Le “Car Catwalk” (ou “podium pour voitures” en français) voit des voitures défiler avec un présentateur et des commentateurs qui, à mes yeux, communiquaient des informations pas toujours intéressantes. En milieu de journée, au moment où nous allions partir, POG faisait justement son apparition. Son intervention n’était pas particulièrement intéressante et nous sommes partis en même temps qu’il quittait le podium. J’aurais aimé entendre vrombir plus de moteurs lors des défilés.

Contrairement à mes attentes de voitures exposées et visitables, il n’y avait pas ce à quoi je m’attendais. Seule la marque Fisker est venue avec son modèle Ocean haut de gamme. J’ai pu m’y installer, tout tester et discuter longuement avec une commerciale. J’aurais aimé que d’autres marques proposent la même chose. Près de l’entrée, se trouvaient une dizaine ou une quinzaine de voitures électriques, mais la plupart étaient fermées et sans personnel commercial pour proposer des explications. Dans ces conditions, autant aller chez un concessionnaire, on sera mieux renseigné.

Nous avons quitté le Brussels Auto Show vers 14h quand la foule commençait à arriver, nous empêchant de bouger facilement ou de prendre des photos.

Avis de Matyas

Bien évidemment, Matyas était ravi d’aller à cet événement, lui qui se retourne sur toutes les jolies voitures que nous croisons en rue. J’ai voulu en savoir plus sur ce qu’il a aimé et moins aimé, voici son avis.

Tout comme moi, il pensait que les défilés de voitures seraient plus intéressants. Ce que racontait le commentateur (souvent en néerlandais ou en anglais) n’était pas intéressant et surtout beaucoup trop long.

Matyas voulait prendre de belles photos, il a emporté avec lui tout l’attirail photo qui pèse son poids. Quand nous sommes arrivés, il a pu prendre les clichés qu’il souhaitait mais, plus le temps avançait, moins il avait de la place pour prendre les photos qu’il souhaitait.

Il aurait voulu rester plus longtemps et prendre davantage de voitures en photos, mais surtout sous les angles qu’il voulait. Malheureusement, la foule l’a dégoûté et lui a donné envie de partir.

Il était plutôt déçu de la variété des voitures exposées. Certes, il y en avait des magnifiques, mais la quantité était limitée. Je le rejoins totalement sur ce point.

En conclusion, notre expérience au Brussels Auto Show est très positive. Comme annoncé, il s’agit d’un show de belles voitures, plutôt que d’un Salon de l’Auto où les clients peuvent venir voir des voitures et s’adresser à des commerciaux.

Nous y retournerons sans faute l’année prochaine, en espérant que quelques améliorations soient apportées.

Toutes les photos. (Crédit Nicolas et Matyas Varga).