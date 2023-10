TEST – Google Pixel Buds Pro : Des écouteurs intra-auriculaire convainquants ?

Il est difficile d’innover dans un domaine comme des écouteurs intra-auriculaire. Cependant, lors de la présentation des produits Google, les Pixel Buds Pro ont attiré mon attention, que ce soit par le design ou par les promesses technologiques avancées. Sont-elles tenues ? C’est ce que nous allons découvrir ci-dessous.

Unboxing

Comme pour les autres produits Google, l’identité du fabricant ne laisse aucun doute, la marque étant indiquée sur presque toutes les faces de l’emballage, parfois même avec le logo. La boîte respecte les codes marketing de Google et est qualitative au point que l’ouverture de celle-ci me donne envie de réaliser une vidéo ASMR tant la sonorité de l’ouverture de la boîte est mélodieuse.

Le boîtier est en forme de galet, plat, de couleur blanc mat, et sa taille (50 x 63,2 x 25 mm) est semblable à celle des autres constructeurs. Il est petit et se glisse facilement en poche. Les écouteurs intra-auriculaires sont disponibles dans plusieurs coloris (assortis au Google Pixel 8), mais fort heureusement, j’ai reçu le modèle noir que j’assume bien plus que l’une des autres couleurs proposées : brume, vert citron ou corail. Ils sont accompagnés de trois jeux d’embouts pour s’adapter parfaitement à l’utilisateur. D’habitude, je change directement pour mettre les « small », mais par envie de les tester rapidement, j’ai gardé les « medium » qui sont installés par défaut. Je n’avais pas testé l’ancienne génération des Google Buds, donc ceux-ci sont une véritable découverte. Jusqu’à présent, Google se place au niveau de ses concurrents en offrant des écouteurs à la fois petits, discrets, très légers (seulement 6,2g) et au design moderne. En les comparant avec ceux que je possède, force est de constater que le style des tiges dépassant de l’oreille semble avoir pris un coup de vieux. Je préfère nettement ceux-ci.

Appairage et configuration

L’appairage avec un smartphone Pixel est d’une simplicité déconcertante grâce à la technologie “Fast Pair” de Google. Il suffit d’ouvrir le boîtier, le smartphone détecte les écouteurs et c’est terminé. Avec mon téléphone Oppo, c’est la procédure classique de jumelage, un peu plus longue, mais effectuée en un tour de main.

Certains écouteurs rentrent facilement dans mes oreilles, d’autres ont presque besoin d’un pied de biche. Ici, à part le fait qu’ils ne voulaient pas rentrer lors du premier essai, parce que j’avais confondu le droit et le gauche, une fois inversés, ils sont rentrés très facilement.

Les Pixel Buds Pro sont tactiles et proposent par défaut ces options, configurables à souhait :

· Glissement vers l’avant : augmenter le volume

· Glissement vers l’arrière : réduire le volume

· Appui long : contrôle actif du bruit ou assistant vocal

· Appui simple : lecture/pause

· Appui double : titre suivant

· Appui triple : titre précédent

Au quotidien, j’utilise essentiellement le contrôle du son et l’avance ou retour en arrière d’une chanson, mais la découverte de l’assistant Google est assez sympa. J’avoue que je l’ai découvert et essayé par erreur, mais c’est pratique. Je me suis aperçu que cela existait sur mes autres écouteurs, donc ce n’est pas une innovation sur ce modèle, mais ça a le mérite d’exister.

L’application

Pour profiter pleinement des écouteurs, il faut installer l’application « Pixel Buds ». En tant que nouvel utilisateur de produits Google, j’ai été agréablement surpris par la qualité de l’application. Elle regorge d’options et témoigne de l’expertise de Google en matière de software.

Une fonctionnalité devenue standard est le test d’ajustement des embouts. Je le fais systématiquement pour vérifier le positionnement des écouteurs dans mes oreilles, ainsi que pour confirmer que la taille des embouts est parfaitement adaptée. Je reviendrai sur d’autres fonctionnalités plus bas dans ce test.

Qualité des écouteurs

Les seuls instruments que je possède permettant d’évaluer la qualité des écouteurs sont … mes oreilles. Afin de tester les Pixel Buds Pro, j’ai alterné entre l’écoute avec ce modèle, et d’autres de chez OnePlus, Sony, Philips et Huawei.

Google n’étant pas un constructeur de matériel audio à la base, j’avais une forte appréhension concernant la qualité du produit, mais j’ai été très positivement surpris lors de ma première écoute (un morceau de la talentueuse chanteuse belge RORI, que je vous invite à découvrir).

Pour tester les Pixel Buds Pro, j’ai écouté tous les styles de sons, même les trucs que les jeunes écoutent. Je ne suis pas un expert en qualité de son, mais ça sonnait comme j’aime dans mes oreilles, avec des basses bien rondes. Ça me semblait également convaincant au niveau des aigus et des médiums, mais c’est vraiment au niveau des basses que ces écouteurs se démarquent.

Maintien dans les oreilles en courant

Le test idéal pour le maintien des écouteurs est une session de course à pied. Lors d’une course de 10 kilomètres sous une fine pluie, j’ai immédiatement pu vérifier la certification IPX4 (résistance à l’eau et à la transpiration). Après quelques minutes de course, j’ai oublié que je ne courrais pas avec mes écouteurs habituels, d’ailleurs je n’ai eu à les réajuster qu’une seule fois en 1 heure.

J’ai essayé énormément d’écouteurs, certains restent solidement en place, tandis que d’autres sont tellement massifs ou mal conçus qu’ils ne tiennent pas dans les oreilles même en les enfonçant fort. Avec les Google Pixel Buds Pro, l’équilibre est parfait grâce à leur conception et à leur poids plume.

Réduction de bruit

Mes tests d’écouteurs coïncident souvent avec des voyages en avion. Malheureusement, ce n’était pas le cas cette fois-ci, donc pour évaluer l’efficacité de la “réduction active du bruit”, je les ai utilisés au bureau, dans un espace de travail partagé.

Afin de ne pas être dérangé par des chansons à texte, j’ai opté pour une musique calme à faible volume et activé la réduction de bruit.

Ce que j’apprécie avec les écouteurs intra-auriculaires munis d’embouts en caoutchouc (peu importe la marque), c’est qu’ils offrent une isolation acoustique passive, qui est parfois suffisante. En plus, les Pixel Buds Pro proposent deux modes de suppression de bruit actives : “Suppression de bruit” et “Transparence” (et bien sûr, le mode désactivé). Google a équipé ces écouteurs de processeurs d’analyse des sons ambiants ainsi que de trois micros par écouteur. Cette technologie permet de capter les bruits environnants et de vérifier s’ils ont bien été atténués dans l’oreille.

C’est efficace et adapté à une utilisation quotidienne, bien que cela ne soit pas, à mon avis, à la hauteur de certaines références, notamment les OnePlus Buds Pro.

Égalisation

J’apprécie la possibilité de personnaliser mes réglages, même si je les ajuste probablement de manière un peu aléatoire. Cela me donne l’impression d’être un ingénieur du son ou un DJ. Les différents modes natifs proposés (graves lourds, graves légers, équilibrés, etc.) sont distincts, mais si cela ne suffit pas, la configuration manuelle permet d’affiner 5 paramètres selon ses préférences. Une fois de plus, Google est dans la moyenne des paramètres ajustables, mais d’autres marques font mieux.

En plus de ces réglages, la nouveauté par rapport à d’autres écouteurs est la possibilité de régler la puissance de sortie des écouteurs droit et gauche, voire de passer en mode mono.

Multipoint

Pour tester cette fonctionnalité, je les ai connectées à la fois au Pixel 8 Pro et à mon smartphone Oppo. J’étais en train de regarder une vidéo sur le smartphone de Google lorsque j’ai reçu un appel sur mon autre téléphone. Quand j’ai répondu à l’appel, les écouteurs ont automatiquement basculé vers la source de l’appel, et à la fin de celui-ci, ils sont retournés automatiquement à la vidéo YouTube. Cette option devient également un standard mais c’est toujours appréciable de l’avoir.

Nouveautés

Pendant la rédaction de ce test, j’ai (déjà) reçu une notification de mise à jour. Généralement, elles se contentent d’apporter des “améliorations” imperceptibles du type “résolution de bug mineur”. Cependant, cette fois-ci, la mise à jour a apporté deux nouvelles fonctionnalités, ce qui témoigne de l’engagement de Google dans le développement de ses écouteurs :

1. Bien-être auditif : Cette fonction fournit des informations détaillées sur ma pratique d’écoute, notamment si je règle le volume à un niveau qui ne détruit pas mes oreilles. Bien que cette fonctionnalité soit présente chez un concurrent (Sony pour ne pas le citer), je la trouve particulièrement intéressante, surtout pour les plus jeunes (c’est-à-dire pas moi). Elle permet de surveiller l’impact potentiel sur mes oreilles lorsque j’augmente le volume pendant mes séances d’entraînement, en particulier lorsque la musique est stimulante. Avoir un aperçu en temps réel de la puissance de sortie des écouteurs est intéressant afin de se rendre compte si on s’abîme les oreilles avec de la musique aussi puissante qu’un avion. Mon niveau d’écoute se situe aux alentours de 80 dB, ce qui est correct. Il s’agit d’une donnée de santé précieuse et d’une fonctionnalité présentant un réel intérêt.

2. Détection de conversation : Une autre fonctionnalité intéressante, surtout pour les jeunes qui ne retirent jamais leurs écouteurs même lors d’une conversation, c’est que les Pixel Buds Pro peuvent détecter lorsque l’utilisateur s’engage dans une conversation, basculant automatiquement du mode de réduction de bruit au mode transparence pour permettre d’entendre son interlocuteur. Cette fonction ne m’est pas très utile, car personnellement, je retire mes écouteurs lorsque je parle à quelqu’un. Néanmoins, elle illustre encore une fois l’engagement de Google à améliorer ses écouteurs et à s’adapter au mode de vie des consommateurs.

Confort

Des écouteurs doivent satisfaire deux critères importants. D’abord, ils doivent offrir une qualité sonore de premier ordre, ensuite ils doivent être confortables à porter. Sinon, quel intérêt d’avoir des écouteurs que l’on ne peut pas porter longtemps sans inconfort ?

Que ce soit pour des sessions de course à pied ou pour regarder des films sur ma tablette, ces écouteurs sont idéalement profilés, et surtout, ils sont légers. Cela garantit un port prolongé sans aucune gêne, ni quand je cours, ni quand je regarde mes séries dans le lit.

Téléphonie

La fonction d’appel a été fortement mise en avant pendant la présentation de ces écouteurs lors de l’évènement “Made by Google”, avec un accent sur l’utilisation de l’intelligence artificielle pour analyser l’environnement sonore et réduire les bruits indésirables.

La meilleure façon de tester ces écouteurs a été de ne pas informer mon interlocuteur, afin de ne pas influencer son jugement. C’est seulement à la fin de la discussion que j’ai demandé comment était la qualité sonore. Personne, dans tous mes désignés volontaires, n’a pu faire la distinction entre l’utilisation de mon téléphone ou des Pixel Buds Pro, ce qui est un excellent résultat. Que ce soit en intérieur ou en extérieur (en ville à Bruxelles ou au bord de la mer), les bruits environnants ont été efficacement atténués, cependant, dire que l’IA a joué un rôle majeur est peut-être abusif.

Si cette option est un critère important pour vous, je peux vous assurer que vous ne serez pas déçu.

Autonomie

Une autonomie d’environ dix heures est largement suffisante pour moi et mes habitudes, sachant que je peux facilement les recharger pendant quelques minutes à la maison, dans la voiture ou au bureau, afin de retrouver assez de batteries pour ajouter quelques heures d’autonomie. Avec seulement cinq minutes de charge, on obtient une heure d’écoute supplémentaire.

Dans mon utilisation semi-intensive, les Pixel Buds Pro ont dépassé mes attentes. Je n’ai eu besoin de les recharger qu’après une semaine d’utilisation quotidienne.

Google annonce une autonomie de 11 heures sans la réduction de bruit activée, et de 7 heures lorsqu’elle est activée. En utilisant l’étui de recharge, on pourrait même atteindre une autonomie totale de 20 à 31 heures.

Conclusion

Mon avis sur la qualité de ces écouteurs est entièrement subjectif, car elle n’a pas été faite grâce à des outils de mesure, mais uniquement grâce à mes oreilles. Les Pixel Buds Pro de Google correspondent parfaitement pour le style de son que j’aime entendre, notamment en raison de leurs basses rondes et qui ajoutent de la profondeur aux voix graves ou tout simplement pour rythmer de la musique.

Leur confort et leur maintien dans les oreilles m’ont également ravi, que ce soit pour des activités sportives ou de loisirs, leur légèreté et leur conception permettent un port agréable sans désagrément.

Le prix peut sembler un peu élevé, à 229 € sur le Google Store, mais on peut déjà les trouver à moins de 200 € chez certains revendeurs comme Amazon. À ce tarif, les Pixel Buds Pro offrent un excellent rapport qualité-prix, d’autant plus qu’ils bénéficieront de mises à jour de Google, garantissant ainsi leur évolution technologique.

Bien que ces écouteurs ne soient pas exceptionnels dans tous les domaines, ils s’avèrent très convaincants dans l’ensemble.

Crédit photo : Nicolas Varga, sur Google Photos.

Google Pixel Buds Pro 180.99 € 8.6 Fonctionnalités 8.0/10

















Evolutivité 9.0/10

















Autonomie 9.0/10

















Confort 8.5/10

















Qualité de son 8.5/10

















On aime Taille et poids

Qualité des basses

Autonomie

Réduction du bruit convaincante

Écouteurs tactiles configurables en détail On aime moins Prix hors promotion de 229€ trop élevé

Pas d'App iOS Acheter