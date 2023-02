Notre avis sur les Philips sleep buds N7808 by Kokoon

Face aux pleins de nouveautés : téléviseurs (Ambilight, j’adore), barres de son et haut-parleur, un produit a particulièrement attiré mon attention lors de la conférence de presse de la nouvelle gamme Philips 2023 : les sleep buds N7808.

Présenté par Philips comme une innovation, fruit de longues recherches, ce produit existe et est commercialisé depuis des années par la marque Kokoon, entreprise anglaise lancée en 2013 qui a développé les écouteurs et l’application. Lors d’une interview avec un représentant marketing de Philips, je lui ai fait remarquer que ce produit n’a pas été développé par eux, mais plutôt, que Philips a simplement acquis les droits d’exploitations. Il m’a répondu que les informations de Philips ne sont pas très claires à ce sujet avant d’ajouter que les sleep buds ont été « amélioré » par Philips et qu’ils ont donc participé à leur manière dans la conception finale du produit.

J’ai poursuivi mes taquineries en demandant si les écouteurs allaient être fabriqués avec des composants Philips, il m’a affirmé que la construction allait être identique à ce qu’elle est maintenant (donc pas Philips), MAIS en ajoutant les modifications suggérées par les développeurs de la marque hollandaise. Mauvaise foi, quand tu nous tiens.

Les sleep buds, ont pour vocation d’améliorer votre sommeil en diffusant soit de la musique (diffusée en Bluetooth basse consommation par votre smartphone), soit des bruits blancs (proposés par l’application Kokoon), soit n’importe quelle source audio connectée en Bluetooth. Les sleep buds détecteront, grâce au capteur de pulsation cardiaque auriculaire que vous dormez, et baissera l’intensité du son pour finalement la couper pendant votre sommeil.

Les écouteurs ultra plats, ont été conçus pour pouvoir être portés toute la nuit, sans gêne, peu importe la position dans laquelle vous dormez (sous-entendu, même sur le côté). Afin de les rendre aussi fins, la batterie et l’électronique ont été insérées dans un boîtier qui se place à l’arrière du crâne.

L’application fournira des statistiques sur la qualité de votre sommeil en analysant, entre autres, les différentes phases. Après quelques jours d’utilisation, l’application proposera également des conseils afin d’améliorer votre routine d’endormissement. Tim Antos, le fondateur et le directeur de la marque Kokoon, insiste sur le fait que l’application a été développée par des spécialités du sommeil, et continue à être améliorée.

Pour avoir accès à ces analyses, il faudra souscrire à une application qui devrait coûter aux alentours de 3€ / mois. Sans cet abonnement, ces écouteurs servent uniquement d’écouteurs Bluetooth.

Les négociations entre Philips et Kokoon sont en cours, mais ce produit (vendu sous la marque Philips), est disponible en précommande (https://eu.sleepheadphone.com/products/philips-sleep-headphones) au prix de 174,99€ pour une expédition en août. Passé cette date, les sleep buds seront vendus au prix de 249,99€.

À la fin de la présentation, j’ai eu la chance de pouvoir m’entretenir avec Tim Antos. Pendant 20 minutes, ce Londonien élégant au style british impeccable, a répondu, les étoiles plein les yeux, à toutes nos questions.

Face à cette passion aussi touchante que sincère, je lui ai demandé s’il n’était pas attristé de voir le fruit de 10 ans de travail repris et commercialisé sous la marque Philips. Sans réfléchir, avec le légendaire flegme britannique, il a répondu que peu importe qui vend ces écouteurs, ce qui compte pour lui c’est d’améliorer la qualité de sommeil de la population mondiale. Avant d’ajouter, que la gestion de la production, le stockage et de la livraison n’est pas ce qui le passionne dans son projet, contrairement à l’amélioration de l’application d’analyse du sommeil.

Face à ces propos convaincants, je suis impatient de pouvoir tester ce produit et de vous donner un avis plus concret.