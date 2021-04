Spotify présente le “CAR THING”, son premier “Brol” pour la voiture.

Cela fait un bout de temps que le vent de la nouveauté souffle dans le dos de Spotify, sans pour autant avoir le moindre indice de ce que le géant du streaming allait sortir. Et bien, le voilà, ce premier device : Le “Car Thing”.

En belge que nous sommes, nous pourrions traduire “Car Thing” par “Brol pour ma caisse“. Nos amis français s’orienteraient plutôt vers une “Chose pour mon véhicule” mais j’imagine qu’ils connaissent le mot “Brol” au travers des albums d’Angèle. Chacun son vocabulaire. Derrière ce nom un peu plat se cache une espèce d’écran à accrocher à la bouche d’aération ou via un astucieux système de fixation qui prendra la place d’un CD de votre lecteur.

Spotify a en effet pensé à toutes ces personnes qui ne bénéficient pas d’un “Car play” ou de tout écran multimedia intégré dans la console centrale de votre véhicule connecté. De fait, si vous souhaitez lancer une play-list ou changer de morceau, il vous faut absolument jouer avec votre smartphone qui, même s’il se trouve accroché sur votre tableau de bord, n’est pas facile à manipuler. Un œil sur le téléphone, un œil sur la route : le risque est très élevé.

C’est pour cela que le “Car Thing” possède une grosse molette afin de naviguer facilement dans l’interface. Qu’on ne s’y trompe pas, cet appareil sert uniquement à manipuler Spotify et rien d’autre. Il se connecte via Bluetooth à votre smartphone et n’est donc qu’un écran auxiliaire à celui-ci, rien de plus. Le “Car thing” est aussi livré avec un câble USB afin de le relier à l’entrée de votre système audio installé dans votre véhicule. Notez qu’un connexion via Jack est aussi possible.

En ce qui concerne le système d’accrochage, celui-ci est équipé d’un aimant afin de pouvoir emporter le “Car Thing” lorsque vous quittez le véhicule. Il ne dispose d’aucune batterie et s’alimente via la désormais classique prise allume-cigare que plus personne n’utilise pour fumer en voiture. Il propose un écran tactile, accompagné de la molette qui vous permettra de naviguer “A l’aveugle” sans trop de risque d’accident.

Enfin, sachez qu’il dispose de quatre boutons programmables qui peuvent, par exemple, lancer des play-lists spécifiques et intègre quatre micros qui pourront recevoir les futures commandes vocales “Hey Spotify, joue-moi du Metallica“.

Le “Car Thing” est, pour le moment, uniquement disponible aux USA, de façon totalement gratuite pour les abonnés (seuls les frais de ports sont à payer) et sera en vente pour un peu moins de 80 dollars. Il s’agit toutefois d’un produit estampillé comme expérimental par la firme suédoise et je pense qu’il nous faudra encore attendre quelques mois avant de le voir pointer le bout de son nez dans nos contrées européennes.