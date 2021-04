Sony annonce le Xperia 1 III et Xperia 5 III avec un objectif photo unique (Video)

Des technologies professionnelles inspirées des appareils photo Alpha

Les Xperia 1 IIIet Xperia 5 III ont été développés en collaboration avec les ingénieurs de la série Alpha réputée notamment pour sa technologie d’autofocus de pointe. Les deux modèles comprennent un AF continu rapide et précis sur tous les objectifs et la mise au point Eye AF en temps réel. Le Xperia 5 III compte également la technologie de suivi des objets permettant aux photographes de réussir leurs photos de sujets en mouvement dans une grande variété de situations, d’une simple pression sur l’écran.

Quant au modèle Xperia 1 III, il présente un ensemble de fonctions encore plus sophistiquées pour satisfaire les photographes en quête de perfection. Le suivi des objets est optimisé grâce au suivi en temps réel et permet aux photographes de conserver une mise au point précise des sujets en mouvement dans les situations de prise de vue les plus complexes. Ceci est permis grâce à des algorithmes basés sur l’intelligence artificielle et au capteur iToF 3D qui mesure la distance, au suivi en temps réel qui peut détecter et mettre au point un sujet avec précision, et continuer à le suivre même s’il disparaît temporairement du champ de vision.

En outre, les deux modèles offrent une mise au point automatique continue avec des calculs AF / AE 60 fois par seconde permettant aux utilisateurs de prendre et stocker 20 photos (20 ips) avec une grande précision, une mise au point efficace et une exposition optimisée[xx]. Ce niveau de performance est comparable à celui des appareils photo sportifs professionnels tels que la série Alpha 9. Le processeur BIONZ X permet pour la première fois de prendre des photos dans des conditions de faible éclairage en mode rafale et de donner d’excellents résultats avec une réduction du bruit inaccessible aux modèles précédents.

Dépasser vos attentes avec un téléobjectif variable

Ces deux modèles se distinguent au premier coup d’œil grâce à leur atout phare : ils sont les premiers smartphones au monde dotés d’un téléobjectif variable associé à un capteur Dual PD capable d’atteindre une distance focale de 105 mm, le tout avec un autofocus rapide permis par le capteur Dual PDAF. Lors du passage de la focale de 70 à 105 mm, la mise au point est ajustée instantanément pour capturer immédiatement une image dans les moindres détails.

Les photographes peuvent encore développer leurs possibilités créatives avec les focales 16, 24, 70 et 105 mm pour réaliser des compositions étonnantes quel que soit leur sujet (paysages, portraits ou animaux). Les deux modèles proposent toujours des optiques ZEISS spécifiquement calibrées pour le smartphone, avec un revêtement ZEISS T* qui perfectionne le rendu et le contraste en réduisant les reflets.

Un trésor de possibilités créatives

La nouvelle génération des Xperia intègre le nouveau zoom super résolution par intelligence artificielle. Cette technologie utilise le traitement par IA de Sony pour restaurer les détails et la définition des images, et garantir ainsi une précision sans compromis.

Comme leurs prédécesseurs, les Xperia 1 III et Xperia 5 III embarquent la fonction Photography Pro. Développée en collaboration avec des photographes professionnels, elle reprend un grand nombre des commandes manuelles disponibles sur les appareils photo de la série Alpha comme la sensibilité ISO, la vitesse d’obturation, l’indicateur EV, la prise en charge du format RAW et un bouton déclencheur dédié (avec une finition en relief en exclusivité sur le modèle Xperia 1 III). Cette fonction innove avec son « Mode basique » donnant un accès rapide à une série de fonctions photographiques faciles à utiliser comme le bouton déclencheur tactile, l’orientation portrait, l’effet bokeh artistique, le panorama.

Les Xperia 1 III et Xperia 5 III sont également dotés du tout dernier système Optical SteadyShot avec FlawlessEye, lequel associe la lecture accélérée du capteur d’image à l’algorithme original de Sony pour renforcer la stabilisation optique de l’image. Les séquences vidéo obtenues sont ainsi incroyablement fluides et stables.

Le grand écran dans les mains des cinéphiles

En déplacement ou confortablement installés chez eux, les cinéphiles sont gâtés avec les nouveaux modèles Xperia. Le Xperia 1 III possède un écran OLED 4K HDR 21:9 CinemaWide de 6,5 pouces inédit avec un taux de rafraîchissement de 120 Hziv, tandis que le Xperia 5 III affiche un étonnant écran OLED HDR 21:9 CinemaWide de 6,1 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Les deux modèles plongent les utilisateurs dans une expérience visuelle immersive unique jusqu’à se perdre dans leurs films ou émissions de télévision préférées.

Ils peuvent désormais profiter de leurs divertissements favoris avec un rendu totalement fidèle à la vision des producteurs grâce au « Mode créateur ». Avec l’assurance d’un produit « Optimisé par CineAlta », il profite désormais d’un écran OLED étalonné en usine avec une balance des blancs très précise similaire à la reproduction chromatique des moniteurs couleur professionnels Sony, utilisés dans les plus grands studios de production hollywoodiens. En outre, les deux modèles comportent des dalles en équivalent 10 bits (8 bits avec lissage 2 bits) capables d’afficher une myriade de couleurs sans solarisation et de prendre en charge l’espace colorimétrique BT.2020.

Les Xperia 1 III et Xperia 5 III captivent les sens et offrent une expérience audiovisuelle incomparable. Dans la lignée de leurs prédécesseurs, ils bénéficient du traitement d’imageX1for mobile et font profiter tous les films et toutes les vidéos de la technologie BRAVIA de remastérisation HDR pour afficher un contenu formidablement expressif. Les contenus en streaming sont plus réalistes que jamais, avec plus de contraste, de couleurs et de clarté. De même, grâce à l’intégration continue du son Dolby Atmos ajusté en collaboration avec Sony Pictures Entertainment, les utilisateurs peuvent faire l’expérience d’une performance multidimensionnelle totalement immersive avec un casque ou les haut-parleurs stéréo Full-stage du smartphone.

Jouer pour gagner

Les joueurs profitent d’un avantage tactique grâce aux mises à niveau majeures des modèles Xperia 1 III et Xperia 5 III. L’écran 21:9 transporte les joueurs au cœur de l’action et, grâce à un nouvel écran amélioré avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz (désormais intégré à la série 1, ainsi qu’à la série 5), les objets en mouvement rapide sont affichés clairement pour assurer la fluidité du jeu. L’ajout de la réduction du flou de mouvement à 240 Hz se traduit également par une mise à jour de l’écran à une fréquence incroyable de 240 fois par seconde pour offrir des performances claires et sans flou. Le taux de balayage tactile de 240 Hz garantit également le bon déroulement de l’action et constitue un avantage crucial sur les adversaires.

Autre nouveauté partagée par les deux modèles : la possibilité de régler la balance des blancs et ainsi de réduire la fatigue oculaire pour jouer plus longtemps sur smartphone. Le nouveau L-y raiser (low gamma raiser) permet également de mieux détecter les adversaires dans l’obscurité grâce au réglage des détails de l’image dans les zones sombres et à la mise en évidence des ennemis sans surexposer les zones lumineuses de l’écran.

Combiner l’excellence visuelle avec un son immersif est essentiel aussi bien pour le Xperia 1 III que pour le Xperia 5 III. Les joueurs peuvent ainsi brancher leur casque préféré via une prise casque jack 3,5 mm et profiter des nouvelles fonctionnalités audio avec une latence minimale. Le nouvel égaliseur audio permet aux utilisateurs de contrôler, d’augmenter et de minimiser les sons tels que les bruits de pas et les coups de feu pour leur permettre d’entendre leurs adversaires approcher et de réagir avant eux. Et pour les joueurs en équipe, le nouveau microphone V.C. optimisé assure une communication claire en réduisant le bruit de fond en fonction du type de casque choisi.

Les joueurs passionnés peuvent désormais revivre leurs moments de gloire dans toute leur splendeur grâce à l’enregistrement à haute fréquence d’images (jusqu’à 120 ips). Quel que soit le jeu, l’enregistrement R.T. (Rewind time record) préenregistre automatiquement 30 secondes. Ainsi, les joueurs peuvent facilement rembobiner et immortaliser les moments clés, comme les actions décisives pour la victoire, et les partager en ligne avec leurs amis et leurs adversaires.

Enfin, grâce au contrôle intégré de l’alimentation avec suppression de la chaleur (H. S. power control), les performances de jeu ne fléchissent jamais. En alimentant directement le téléphone, plutôt qu’en chargeant la batterie, la contrainte thermique sur les appareils est réduite et la surchauffe est évitée.

Créer des films comme les professionnels

En outre, la fonction Cinematography Pro « optimisée par CineAlta » offre d’autres possibilités narratives passionnantes. La création de ralentis remarquables est en effet possible grâce à la fonction d’enregistrement de ralenti vidéo 4K HDR à 120 ips capable de capturer et lire jusqu’au ralenti 5x en 24 ips. Elle enregistre également au format 21:9 à 24/25/30/60 ips pour élargir le champ d’expression cinématographique. Huit Looks différents de réglages colorimétriques prédéfinis permettent aussi de changer totalement l’ambiance des scènes à l’aide de différents styles cinématographiques et ainsi de profiter d’un outil vital dans la narration avancée. En outre, le filtre anti-vent exclusif de Sony utilise une technologie de séparation audio récompensée pour réduire les interférences dues au vent et obtenir un enregistrement audio plus clair.

Les nouvelles fonctions des deux modèles comprennent une série d’améliorations de l’interface utilisateur conçues spécialement pour les cinéastes. Par exemple, pour mieux maîtriser leur flux de travail, les utilisateurs peuvent facilement contrôler la quantité de mémoire et le temps d’enregistrement encore disponibles. Ils peuvent également vérifier aisément les paramètres qu’ils ont utilisés sur une séquence spécifique, afin de les appliquer à d’autres projets. Les paramètres de chaque séquence comprennent désormais la résolution, le nombre d’images par seconde, l’ambiance, l’objectif, le stabilisateur, la balance des blancs, l’ISO, l’angle/la vitesse d’obturation, la mise au point et le niveau audio. En complément, les utilisateurs peuvent revoir et organiser les séquences grâce à la fonction de lecture d’un simple glissement de doigt sur l’écran du téléphone.